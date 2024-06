Giovedì 6 Giugno 2024, 00:02

L’«Occidente prigioniero» (la definizione è di Milan Kundera e si riferisce all’Europa orientale a lungo segregata dal comunismo) sarebbe potuto essere tutto e tutto insieme prigioniero del nazismo. Ma il 6 giugno 1944 lo Sbarco in Normandia, con i soldati americani, inglesi, francesi, polacchi, belgi, cecoslovacchi, greci, norvegesi, australiani, canadesi, uniti dall’idea di un mondo largo, cooperativo, multilaterale, democratico, ci ha liberato dall’incubo e ci ha aperto un futuro di pace e di sviluppo. Ora, il futuro è da ridisegnare. Ed è assai stimolante che questo ottantesimo anniversario del D-Day cada non solo in una terribile fase di ritorno della guerra nel nostro continente ma coincida anche con la vigilia delle elezioni europee e mentre il mondo si sta avviando a vivere il voto americano di novembre. Due appuntamenti da cui dipenderà molto del nostro destino di Occidente.

E c’è da chiedersi allora, proprio in questo momento e pensando al conflitto in Ucraina e alle altre tensioni globali che ci coinvolgono: sarebbe capace l’Europa odierna di ripetere una sfida simile a quella del ‘44, che costò migliaia di morti e dimostrò un coraggio estremo da parte di tutti, come si vede tremendamente nelle prime scene del capolavoro di Steven Spielberg, «Salvate il soldato Ryan»?

L’epopea dello Sbarco insegna che senza quell’immane operazione di libertà, quel vero e proprio sacrificio in nome della pace, non ci sarebbe l’Europa che si appresta​​​​​​ ad andare a votare ma - come dicono anche le previsioni sull’alto astensionismo - ci va in maniera riluttante, senza la giusta consapevolezza della profondità della posta in gioco e del bisogno costruttivo e ricostruttivo del nostro continente che rischia di essere stritolato tra nuovi imperialismi e neo-autoritarismi.

Non si può, in questa fase, che riattivare la memoria su quell’evento di 80 anni fa. Perché fu «il giorno più lungo», così il D-Day viene chiamato, quello che ha insegnato agli occidentali a credere in se stessi. Senza i giovani che morirono sulla costa della Normandia, l’Europa sarebbe stata un brutto posto dove nascere e dove vivere.

Guai, insomma, a intendere questo anniversario come un happening unicamente riservato a Biden, al presidente Mattarella, a Macron e agli altri leader europei (oggi a Saint-Laurent-sur-Mer, a ridosso di Omaha Beach, c’è anche Zelensky ma non Putin). Va viceversa concepito come un appuntamento non formale ma sostanziale e idealmente partecipato da tutti noi. Perché pensare allo Sbarco non significa fare un’equiparazione automatica (i paralleli storici possono essere suggestivi, però fanno spesso cilecca) tra il nazifascismo e il putinismo ma vuol dire pensare all’urgenza di una difesa comune europea (e l’Europa si difende sul fronte di Kiev); criticare le pose demagogiche da pacifismo “senza se e senza ma” (la scena elettorale, da destra a sinistra, è purtroppo molto dipinta con i colori andanti dell’arcobaleno); intraprendere con più forza il percorso verso la sovranità europea senza considerarla un totem politicamente corretto ma un’opportunità che non porti omologazione e fine delle sovranità nazionali e favorisca invece la concezione dell’unione che fa la forza.

Ottant'anni dopo è appunto la forza (e non più il mito della kantiana «pace perpetua») quella su cui occorre ridefinire le nostre categorie mentali. Forza intesa naturalmente come garanzia di pace e di giustizia, e come premessa di sicurezza.

In questo periodo di minaccia di conflitto globale, fa bene - anche se sono tremende - rivedere le immagini dello Sbarco in Normandia scattate dal grande fotografo Robert Capa. Undici sequenze celeberrime, così dure che fecero dire al suo autore una frase intelligentissima: «Il più intenso desiderio di un fotografo di guerra è la disoccupazione». Quelle foto del 6 giugno ‘44, a chi le guarda adesso e prova a capirne il valore (valgono più di 11 o di 22 o di 32 marce pacifiste), fanno attivare due imperativi: mai più guerra e mai più arrendevolezza.

Difendere la libertà che il D-Day, come punto di coagulo di accordi politico-diplomatico-militari, ci diede è insomma il nocciolo della questione delle elezioni europee e di quelle americane. Ed è paradossale che nella campagna elettorale per le consultazioni continentali di questo weekend si discuta se sia opportuno fornire le armi all'Ucraina, quali armi e con quali limitazioni, anziché riportare al centro del dibattito la minaccia che l'invasione russa comporta per il nostro sistema di valori. Perché la difesa dell’Ucraina somiglia ogni giorno di più alla difesa della civiltà democratica. E se Kiev dovesse cadere, l’ordine mondiale liberale sarebbe seriamente in pericolo.

Un atto di eroismo dell’Occidente è stato il 6 giugno ‘44 e quella lezione può avere un effetto unificante in questa fase. Nella quale, e le Presidenziali americane ci cominceranno a dire che cosa potrà accadere, c’è da riscrivere anche o soprattutto il rapporto tra l’Europa e gli Stati Uniti e tra l’Europa e la Nato. Sì, insomma: se vince Trump? Ma anche se non vince The Donald, l’America che fu motore e grande protagonista della liberazione dell’Europa sulle spiagge normanne non sarà l’America che è sempre stata - modello, custode, protettrice - e senza la leadership americana, sempre più debole, la necessità di fare di più da soli potrà rivelarsi una grande chance per i Paesi Ue, se avranno la lungimiranza di saperla cogliere e costruire senza pestarsi i piedi e senza allo stesso tempo rinunciare ai vicendevoli interessi nazionali.

Il disimpegno americano, insomma, può fungere per l’Europa come doping per rafforzarsi nella sua autonomia strategica.

C’è tutto questo, e chissà quant’altro ancora, in un ottantesimo anniversario che parla di noi oggi e domani. E se lo Sbarco segnò un maestoso passaggio d’epoca, il presente vive una sua storicità non molto meno forte e guai a non accorgersene. E a non partecipare al voto di sabato e domenica in cui si tratta di scegliere che cosa vogliamo essere e dove vogliamo andare.

Se il D-Day rappresenta un simbolo dell’eroismo militare, quel che serve in questa fase è un eroismo civile che consiste nell’avere piena coscienza che l’Occidente, ancora una volta, si gioca tutto e ha bisogno di cittadini consapevoli e attivi. Perché il sonnambulismo può essere deleterio.

