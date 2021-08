Lunedì 23 Agosto 2021, 00:10

Nei giorni scorsi il presidente di Confindustria Bonomi al meeting di Rimini ha tacciato il Ministro del lavoro Andrea Orlando di un “atteggiamento punitivo” verso le imprese. Si riferiva tra l’altro al decreto in fieri sulla delocalizzazione delle imprese ad opera dello stesso Ministro e della sua sottosegretaria pentastellata Alessandra Todde, da lui indicati con nome e cognome anche per segnalare il pericolo di un’asse Pd-M5S all’insegna del populismo e dell’assistenzialismo. Oltre a questo rischio, c’è già un chiaro pericolo che si aggira nel nostro ordinamento sociale, la sussidiocrazia, cioè il governo del sussidio.

Già la politica economica dell’ex premier Conte (già allora con una cultura economica da 5Stelle) era basata sostanzialmente quasi esclusivamente su sussidi, in certi casi chiamati ristori, spesso elargiti con decreti legge la cui efficacia veniva bloccata dal ritardo dei decreti attuativi e che ci mettevano molti mesi per arrivare (quando arrivavano) effettivamente agli operatori, alle imprese e ai cittadini. Siamo poi vittime del reddito di cittadinanza, bandiera imprescindibile dei 5Stelle, che vedremo se e come verrà riformato davvero nel prossimo autunno. Circa 9 miliardi per il 2021 elargiti a molto più di 1 milione di beneficiari, 1,1 milioni dei quali dovrebbero essere tenuti ad esercitare una qualche forma di lavoro. Ciò avviene solo in pochissimi sparuti casi perché, per com’è stato concepito da Di Maio, che pur ora gode di abbastanza buona stampa, il reddito di cittadinanza finisce per essere solo un sussidio e un aiuto alla povertà e un grande progetto di diseducazione soprattutto dei giovani al lavoro, visto che l’Ampal così come impostata dall’ex ministro del lavoro non ha fatto nulla per indurre i beneficiari del reddito di cittadinanza al lavoro e che i centri pubblici per l’impiego come si sa funzionano malissimo. Né basterebbe l’assunzione che va molto a rilento di quelle oltre 10.000 persone nei centri pubblici per l’impiego, che non intermediano quasi niente nel rapporto fra domanda e offerta di lavoro, per dare ad essi una vera funzione.

Il Presidente di Confindustria Bonomi da tempo chiede che sostanzialmente le agenzie private del lavoro, che conoscono meglio il mercato del lavoro di quanto sanno i centri pubblici dell’impiego, siano sostanzialmente parificate ai centri per l’impiego, anche e soprattutto ai fini di un’effettiva ricollocazione dei lavoratori. Ma su questo un ministro del lavoro un po’ troppo vittima dei sindacati nicchia e nulla di tutto questo c’è nelle sei pagine inviate alle parti sociali dallo stesso ministro del lavoro Orlando appena prima della chiusura estiva di Governo e Parlamento.

Mentre c’è invece l’avvio e il rafforzamento di un’altra forma di sussidio di matrice tutta italica, quello della cassa integrazione sostanzialmente senza più scadenze. In quel documento c’è una proposta di un sistema di ammortizzatori sociali di marcata impronta assistenzialistica che costerebbe almeno intorno agli 8 miliardi l’anno, visto che la cassa integrazione non solo non avrebbe sostanzialmente limiti del tempo ma verrebbe estesa anche alle micro aziende fino a 5 dipendenti, sostituendo l’eccezionalità del ricorso alla cassa integrazione in deroga. In questo prospettato nuovo sistema di ammortizzatori sociali, forse finalizzato anche a cercare di riacchiappare da parte del Pd il consenso da tempo in larga parte perduto tra i ceti operai, non c’è sostanzialmente alcuna vera condizionalità. La cassa integrazione dovrebbe essere invece la fase in cui, grazie anche allo sviluppo degli strumenti digitali, una parte significativa dei lavoratori sono soggetti a corsi di formazione, si avviano processi di riconversione professionale affinché i lavoratori non siano in carico ad libitum alle imprese in vari casi morte ma possano diventare, magari anche con più soddisfazione, lavoratori con un’ulteriore nuova specializzazione addetti ad imprese dinamiche e vitali. Si chiama ricollocazione, ed è così che le cose funzionano negli altri Paesi Europei, in cui gli strumenti simili alla nostra cassa integrazione durano al massimo per due anni mediamente e i lavoratori vengano assoggettati a seri operativi processi di riqualificazione ad opera delle agenzie private o di centri pubblici per l’impiego in quei casi funzionanti.

Invece da noi vigerà sempre più il sussidio e l’assistenzialismo quasi permanente per centinaia di migliaia di lavoratori, superando anche quel limite di due anni alla cassa integrazione che era stato previsto dal Jobs act. Già con il decreto dignità emanato da un ministro del lavoro che ha lasciato sul terreno tanti danni come l’ex ministro del lavoro Di Maio si superavano i limiti alla cassa integrazione, oltre a il restringere burocraticamente la possibilità di contratti a termine per le imprese con gravi danni per molti giovani e donne. Ora, così come il reddito di cittadinanza, la cassa integrazione, rischia di diventare un lungo vitalizio senza limiti, un sussidio elargito il più largamente possibile, un ammortizzatore in cui il massimo che può avvenire è che a un certo punto i lavoratori passino dalla cassa integrazione alla Naspi, e poi magari direttamente alla pensione senza subire contraccolpi. Una cronicizzazione di questo tipo degli strumenti di sostegno al reddito e dei sussidi, il tutto a carico delle mammelle dello stato (come direbbe Ernesto Rossi) può creare gravi danni sia al sistema produttivo sia alla correttezza e ad un’evoluzione seria e funzionale di un sistema di relazioni industriali. Se il Pd, con il suo ministro Orlando, sta accedendo all’ideologia del sussidio e dell’assistenzialismo, che è una delle ragioni fondatrici dei 5Stelle, questo non mi pare una premessa opportuna per gli sviluppi del nostro sistema politico.

In questo quadro bisogna chiedersi cosa fa e cosa dirà il Presidente del Consiglio Mario Draghi, che ha un’indubbia cultura liberal democratica e conosce molto meglio di tutti i suoi ministri i veri problemi del sistema economico e del mercato del lavoro.

Ci sono fra l’altro quei 4miliardi di euro inseriti nel Pnrr per le politiche attive del lavoro in senso stretto. Speriamo che non si pensi di utilizzarli per sostenere quasi esclusivamente i centri pubblici per l’impiego e il nuovo assistenzialismo, perché sarebbe il caso che finalmente l’Italia si dotasse di una forma di Governo del mercato del lavoro simile agli altri Paesi avanzati Europei. Non ho citato tutti i sussidi, perché ci sono anche il reddito di inclusione, il bonus figli e altri, ma, sussidio dopo sussidio, man mano che si sostanza la sussidiocrazia, la logica di mercato, a cominciare da quella del mercato del lavoro, può finire per morire, con gravi danni anche per gli stessi attuali beneficiari dei sussidi.