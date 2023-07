Giovedì 20 Luglio 2023, 23:42

È passato un mese e mezzo da quel 10 giugno in cui, in circostanze tuttora misteriose, scompariva Kataleya Alvarez, la bambina peruviana che viveva nell’ex Hotel Astor di Firenze, una struttura occupata abusivamente da un centinaio di persone.

L’interesse con cui l’opinione pubblica segue la vicenda è comprensibile, come è comprensibile la partecipazione che suscitano i programmi televisivi dedicati ai casi di persone scomparse. C’è un aspetto, tuttavia, che non sembra ancora aver attirato l’attenzione che merita: la dimensione quantitativa e qualitativa del fenomeno delle persone scomparse.

Questa è una differenza importante con altri fenomeni che turbano l’opinione pubblica, suscitano l’indignazione dei media, o sono oggetto di moniti da parte delle maggiori cariche istituzionali. Prendiamo il caso dei morti sul lavoro, o quello delle “stragi del sabato sera”, o quello dei suicidi giovanili. È piuttosto comune che la notizia relativa al singolo caso di infortunio sul lavoro, incidente stradale, suicidio, diventi essenzialmente l’occasione per parlare del fenomeno in generale. Ogni anno si contano più di 1.000 morti sul lavoro, circa 1.500 morti in incidenti stradali, quasi 4.000 suicidi. Il che significa che ogni giorno si hanno 3 morti sul lavoro, 4 morti in strada, 10 persone che scelgono di togliersi la vita.

Sulle persone scomparse le cose sembrano andare diversamente.

Il caso singolo occupa per settimane, mesi, talora anni le pagine della cronaca (come nel caso di Emanuela Orlandi), ma la diffusione del fenomeno tende a restare nell’ombra. Quanti sanno quante persone scompaiono ogni giorno in Italia? O quante non vengono mai ritrovate, e dunque potrebbero essere morte, sequestrate, ridotte in schiavitù?

Eppure se c’è un fenomeno che, molto lodevolmente, è all’attenzione delle istituzioni da oltre dieci anni, è quello delle persone scomparse. Leggendo l’ultima, aggiornatissima, relazione al Parlamento del “Commissariato straordinario del Governo per le persone scomparse” si apprendono molte cose interessanti. La prima è il numero di persone scomparse: circa 25 mila, ossia 67 al giorno. La seconda è il numero di persone non ancora ritrovate, o disperse come talora vengono chiamate: 12 mila, circa la metà. Di più della somma di tutti i morti sul lavoro, in incidenti stradali o domestici, o per suicidio. Di più del numero totale di morti civili in Ucraina dall’inizio della guerra.

Ma facciamo uno zoom ulteriore. Il grosso delle persone scomparse e non ancora ritrovate è dato da ragazzi e bambini, con una netta prevalenza di stranieri. Nel 2022 i minorenni scomparsi e non ancora ritrovati sono stati più di 10 mila, in forte aumento rispetto all’anno precedente. Il rischio di essere in questa condizione è di 1 ogni 1000 minorenni. Più di 20 volte maggiore del rischio (annuo) di morire sul lavoro se si è occupati, circa 4 volte il rischio (annuo) di morire sotto le bombe se si è un civile ucraino. Insomma, non sono numeri piccoli, quelli dei minori che scompaiono senza lasciar tracce. Ed è curioso che la dimensione quantitativa del fenomeno sia così poco nota e dibattuta, a differenza di quelle di altri fenomeni altamente monitorati, ma di dimensioni assai più contenute.

Dobbiamo allarmarci?

Ovviamente sì, ma ci sono almeno due ragioni per relativizzare le nostre preoccupazioni. La prima è che la maggior parte delle sparizioni (oltre l’80%) sono volontarie, e i casi in cui il minore è una “possibile vittima di reato” sono molto rari (meno dell’1%). La seconda è che, almeno a giudicare dalle poche e incerte statistiche disponibili, l’Italia – fra le società avanzate per cui si hanno stime del numero di minori scomparsi – pare essere quella che sta meno peggio: in rapporto al numero di abitanti, la Francia ne ha il triplo, la Germania il quadruplo, Regno Unito e Stati Uniti il quintuplo. Fra i grandi paesi, solo la Spagna ci somiglia un po’, con valori non molto superiori ai nostri. Complessivamente, la Commissione Europea ha valutato in 250 mila il numero annuo di minori scomparsi nell’Unione: circa 1 ogni 2 minuti. Segno che il problema esiste, anche se – per fortuna – questa volta non siamo noi i peggiori della classe.

