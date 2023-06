Venerdì 23 Giugno 2023, 00:12

Il 27 luglio 1943, due giorni dopo la caduta del fascismo, il Generale Charles de Gaulle era ad Algeri e faceva riferimento alla “stretta vicinanza” fra Italia e Francia e alla “interdipendenza fra due grandi popoli latini”. Alle medesime parole si è richiamato il Presidente Sergio Mattarella nel saluto ai segretari di legazione dei due paesi, durante il viaggio della settimana scorsa a Parigi. Il Presidente ha parlato fra l’altro dei “rapporti secolari” e solidi fra Italia e Francia, che nel dopoguerra “hanno contribuito alla fondazione dell’Unione Europea intorno a un nucleo di valori condivisi”.

È nel solco di questi rapporti e valori condivisi che si è svolto il delicato e attento lavoro dell’ambasciatore francese a Roma Christian Masset. Non a caso, il Presidente Mattarella aveva definito lui e l’ambasciatrice italiana a Parigi Emanuela d’Alessandro “i due pilastri dell’amicizia italo-francese”. Ambasciatore a Roma dal settembre 2017, Masset lascerà in luglio palazzo Farnese. La sua permanenza si conclude però in modo brillante e sotto buoni auspici. Il vertice dell’altro giorno a Parigi fra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron ha segnato infatti un netto miglioramento dei rapporti bilaterali, che avevano conosciuto momenti d’incomprensione, soprattutto sulla gestione dei migranti.

Se il vertice è da un lato merito della tenacia della nostra premier e del pragmatismo francese dall’altro, occorre riconoscere il valore della paziente tessitura operata da Masset. Si tratta di un riconoscimento che gli è venuto innanzitutto dal suo paese, visto che l’ambasciatore è rimasto a Roma ben oltre la media delle missioni diplomatiche. In Italia, comunque, Masset lascia amicizie nate della grande stima che si è guadagnato “sul campo”. Ha infatti superato con abilità i passaggi più difficili, in primo luogo la crisi dei “gilet jaunes” “i gilet gialli”, riuscendo a impedire lacerazioni fra i due paesi

Punto di svolta, snodo cruciale nel rapporto italo-francese è stato senza dubbio il Trattato del Quirinale, firmato a Roma il 26 novembre 2021. Ma ci sono anche altre tessere del mosaico, ulteriori bastioni a tutela del rapporto fra i due paesi. Fra cui i Dialoghi italo-francesi per l’Europa, organizzati dall’università Luiss Guido Carli e SciencesPo, in collaborazione con Ambrosetti. Sotto la supervisione della professoressa Paola Severino, il 13 giugno si è svolta alla Luiss la sesta edizione dei Dialoghi, intitolata appunto “Italia e Francia: Insieme per affrontare le grandi sfide europee”. E l’ambasciatore Masset, che dei Dialoghi è un grande sostenitore, ha ricordato le convergenze e gli interessi comuni.

La storia francese non sarebbe la stessa senza il rapporto con l’Italia, ma il contrario è ugualmente vero. Siamo divenuti ciò che siamo, dall’Antichità a oggi, anche grazie agli scambi, alla miscellanea di personaggi ed eventi provenienti da ambo le parti. E di fronte alle incognite del Terzo millennio questa sinergia è più importante che mai, come ricorda Christian Masset, grande amico dell’Italia.