Lunedì 8 Novembre 2021, 00:06

Le elezioni comunali sono passate e il G20 pure. L’Expo 2030 cui Draghi ha candidato Roma sarà “fra una settimana” ed il Giubileo 2025 “fra qualche giorno”.

Già scorre il torrente in piena dei fondi europei del Pnrr, sperando che gli argini posti da Draghi tengano e che questa massa di liquidi non si disperda per i rivoli della partitocrazia e della burocrazia improduttiva. Tra solo qualche mese (dopo le elezioni per il Quirinale) il piano su cui si muove la politica italiana comincerà ad inclinarsi sempre più velocemente verso l’appuntamento elettorale.

Se si vuol fare qualcosa di politicamente grande, il momento per provarci è questo.

Qualche mese fa questo giornale lanciò un confronto serrato sulla questione dell’Italia Centrale. Le ragioni stavano tutte nell’evidenza di un declino accelerato ed il moltiplicarsi di segnali di “meridionalizzazione”. In quel dibattito molti ed autorevoli interventi hanno condiviso alcuni punti d’attacco alla questione.

1 - È necessario cambiare visione: occorre inquadrare l’Italia Centrale in un orizzonte geopolitico globale.

2 - È necessario cambiare unità di misura: l’Italia Centrale (e non solo) non è “fatta” di Regioni, ma di città. Le amministrazioni regionali non hanno futuro come feudi sub-statali, ma come agenzie di servizi a geometria variabile a vantaggio di comunità cittadine dotate con ampia facoltà di scelta. Anche in Italia Centrale le città sono gli attori di punta, ma qui esse debbono fare i conti innanzitutto con le loro piccole dimensioni, con il loro isolamento, con il loro voler essere una la copia all’altra.

3 - La questione “Roma” e la questione “Italia Centrale” non sono due questioni diverse, ma la stessa unica questione. Non perché realtà omogenee, anzi del tutto eterogenee, ma perché necessarie l’una all’altra: per fare sufficiente varietà, per fare sufficiente massa critica, per avere rango globale.

Pnrr, prossimo Giubileo, candidatura ad ospitare l’Expo 2030 sono tre condizioni favorevoli, irripetibili ed impellenti per affrontare in modo nuovo e finalmente adeguato la questione Roma-Italia Centrale. Impellenti: per Roma-Italia Centrale la posta in gioco non è quella di perdere l’ennesima occasione, ma quella di perdere l’ultima occasione (non si sa per quanto tempo). La svolta richiesta consiste nel prendere a guardare quest’area come ad una rete di città, come ad una trama di relativamente poche city regions. La mappa utile non è quella amministrativa in dotazione alle burocrazie, ma quella dei “sistemi locali del lavoro” e delle mobilità. Alla luce di questa, quella che sembra una fantasia geo-sociale immediatamente appare realtà disegnata dal quotidiano di donne e uomini che vivono e fanno vivere queste aree.

Ai tre punti di cui sopra è forse ora il momento di aggiungere un quarto. Roma-Italia Centrale manca di rappresentanza politica. Non così il Nord, dove il centrodestra è significativamente sovrarappresentato; non così il Sud, dove alcuni “governatori” sono anche attori politici nazionali. Roma-Italia Centrale è una opportunità in cerca di interprete politico. L’atipico governo Draghi è la circostanza che offre ai sindaci le maggiori probabilità di assumere questa leadership. La cogliessero, sarebbero catapultati in posizioni di vantaggio anche nei turbolenti ed al momento inconcludenti cantieri in cui si cerca di ridisegnare il futuro centrodestra e quello del centrosinistra. Ma, come si diceva: se non ora, quando?