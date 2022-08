Mercoledì 24 Agosto 2022, 00:07

Statene pure certi: nei programmi di tutti i partiti non mancherà mai una paginetta dedicata alla scuola. La pandemia, del resto, ha ricordato a tutti quanto sia importante l’istruzione.

Eppure non un solo partito, in questa campagna elettorale, mostra di rendersi davvero conto del fatto che siamo di fronte ad una vera “emergenza nazionale”. Non solo per i bassi salari degli insegnanti, per i tanti precari da assumere o, ancora, per le fatiscenze edilizie da risolvere: ma proprio per il radicale decadimento di qualità del nostro sistema. Se si escludono materne ed elementari, infatti, esso è fortemente arretrato, inefficiente e dispersivo. E, siccome il futuro delle nazioni si gioca sempre più sulla padronanza del sapere, continuando così il nostro declino è già dietro l’angolo. I più recenti dati dell’Istat sono impietosi. In Francia i laureati tra i 30 e i 34 anni sono il 48,8 per cento. In Spagna il 44,8. In Germania il 36,3. Da noi soltanto il 27,8. Ecco perché la scuola deve diventare un’assoluta priorità nazionale.

Del resto i dati statistici, per quanto allarmanti, non danno pienamente conto del vero nodo storico cui ci troviamo di fronte: la grande ondata “egualitaria” di alfabetizzazione avviata negli anni Sessanta si è ormai esaurita. La scuola secondaria italiana è tornata ad essere una scuola classista. I figli dei benestanti trovano le loro vie, in Italia o all’estero, per formarsi. Quelli delle famiglie meno abbienti, invece, sono costretti a bivaccare in contenitori statali dequalificati, lontani da ogni standard di aggiornamento, di ricerca e di specialismo. Di conseguenza l’ascensore sociale si è bloccato. Mezzo secolo dopo quella grande rivoluzione la “scuola di massa” non riesce più ad essere una “scuola di qualità”. Quale direzione seguire, allora, per invertire la rotta?

Da sempre la più efficace strategia per innalzare la qualità di un servizio, evitando il livellamento verso il basso, è puntare sulla concorrenza. Perciò l’intero sistema della formazione dovrebbe essere ricostruito intorno al principio di emulazione, incoraggiando l’apertura di una “grande gara nazionale del sapere”. Si tratta di un progetto già proposto nei primi anni Duemila da Jacques Delors e ripreso, anche da noi, dalla Margherita e da Forza Italia, con molte proposte parlamentari rimaste però, al solito, senza sbocco. Lo si potrebbe definire “scuola libera”: cioè un insieme di istituti pubblici, statali e non statali, caratterizzati da una varietà di opzioni formative che, garantendo un comune rispetto dei valori costituzionali e condividendo una base di programmi obbligatori, possano essere scelti direttamente dalle famiglie e dai ragazzi. Non è necessario che aumenti la spesa dello stato (anche se veramente sarebbe il caso): basterebbe far pervenire alle famiglie un “buono”, non altrimenti spendibile, la cui cifra totale corrisponda al tetto di spesa prevista dal bilancio. Lasciando da parte ovviamente una quota destinata alle zone più disagiate dove è indispensabile un intervento sussidiario.

Ma non è questa la sede per discutere di tecnicalità che, peraltro, possono essere di diversi tipi. L’importante è capire che, solo proseguendo lungo la strada già intrapresa dell’autonomia scolastica, garantendo pienamente ai singoli istituti anche quella amministrativa, di scelte finanziarie e pedagogiche, si può innalzare la qualità media del sapere. Le famiglie, infatti, premierebbero con la loro scelta, quelle scuole che per serietà, serenità ambientale e valore degli insegnanti garantissero un livello medio-alto di apprendimento per i loro figli, dando così ai ragazzi di tutti gli strati sociali pari opportunità di crescita. Si tenga infine conto che in un simile quadro di “scuola libera” si potrebbero convincere molti imprenditori (come ad esempio avviene negli Usa) che, oltre a scommettere cento miliardi sulle gambe di un fuoriclasse, potrebbe essere utile (anche economicamente) scommetterne altrettanti sulle scuole del proprio Paese. Si sa che in Italia, soprattutto a sinistra, permangono molte resistenze, figlie di antichi pregiudizi. In tanti pensano che il ruolo “pubblico” dell’istruzione debba essere necessariamente sinonimo di “statale”. Eppure già tantissimi anni fa il governatore Fazio, sulla scorta di un classico principio liberale, ebbe modo di osservare: “Il fatto che un bene sia pubblico non vuol dire che debba essere necessariamente gestito dallo Stato”.

Si può seguire questa strada oppure progettarne altre: importante è, comunque, che la politica italiana si mostri consapevole, prima e dopo il 25 settembre, che l’istruzione italiana è malata e che attende, con urgenza, una Grande Riforma. Sapranno i partiti essere all’altezza di questa sfida? Il dubbio è, purtroppo, lecito. Il Pnrr è la chiave di volta per uscire dalle secche di questo tempo critico. Ma il destino italiano nel XXI secolo sarà sempre scritto, in ogni caso, sui banchi di scuola.