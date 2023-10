Lunedì 30 Ottobre 2023, 00:17

Le massicce manifestazioni di questi giorni a sostegno dei palestinesi di Gaza pongono una domanda per certi versi drammatica. Cosa impedisce a pezzi significativi dell’opinione pubblica occidentale, compresi settori non irrilevanti del mondo politico e culturale soprattutto di sinistra, di condannare esplicitamente Hamas e di vedere in quest’ultima la responsabile primaria della terribile crisi che si è aperta nella regione medio-orientale?



Parliamo di manifestazioni animate ufficialmente da ragioni umanitarie: fermare l’uccisione e le sofferenze di civili innocenti. Ma che hanno in realtà un’ambigua natura politica, spesso inconfessata, nella misura in cui dietro la richiesta di cessate il fuoco e gli appelli alla pace, strumentalmente unilaterali, si nascondono, da un lato, una manifesta e antica avversione politico-ideologica nei confronti di Israele equiparato a uno Stato fascista e, all’altro, una colpevole sottovalutazione ovvero un radicale travisamento di quelli che sono la reale natura di Hamas e i suoi effettivi obiettivi.



Senza contare un ulteriore fattore di ambiguità, che da solo basterebbe a gettare un’ombra di sospetto sulle mobilitazioni in chiave filo-palestinese che si stanno susseguendo. Dall’inizio della guerra della Russia contro l’Ucraina, nel febbraio 2022, si calcola che siano stati almeno 10 mila i civili ucraini uccisi, oltre a decine di migliaia di feriti. Per non parlare dei villaggi rasi al suolo, dei bombardamenti su scuole e ospedali, dei profughi, dei bambini rapiti, delle fosse comuni, delle sistematiche violazioni dei diritti umani operati dalle truppe d’invasione. Perché tutto ciò non ha portato a dimostrazioni sotto le ambasciate russe, a fiaccolate notturne o a sit-in nei campus universitari?

L’idea che esistano vittime civili che risvegliano il nostro spirito umanitario e altre che ci lasciano indifferenti, oltre a suscitare un moto istintivo di riprovazione morale, ci fa capire che siamo di fronte a mobilitazioni “pacifiste” che obbediscono, nella gran parte dei casi, a una visione politica pregiudiziale, a una scelta di campo ideologica e partigiana che non si ha il coraggio di confessare. Per tornare ad Hamas, l’atteggiamento nei confronti di quest’ultima, per chi abbia un minimo di senso critico, difficilmente dovrebbe prestarsi a dubbi.

Basterebbe considerare quello che è il suo vero obiettivo politico: non l’indipendenza in chiave nazionale del popolo palestinese, ma la distruzione dello Stato d’Israele, nella misura in cui – come si legge nel suo documento costitutivo – la terra di Palestina rappresenta «un sacro deposito», una «terra islamica affidata alle generazioni dell’islam fino al giorno della resurrezione». In quella parte di mondo, alla luce di una simile visione messianica, per gli ebrei non c’è semplicemente posto.

Si può discutere o convivere con chi vuole il tuo annientamento? Dal modo stesso con cui viene definita la Palestina, si evince un’altra caratteristica saliente di Hamas. Non si tratta genericamente di un partito di resistenza nazionale che ha - come era nel caso storico di organizzazioni quali l’Eta basca o l’Ira irlandese, con le quali spesso viene paragonata - un braccio politico e un braccio armato di stampo terroristico.

È invece un’organizzazione religiosa islamica, una vera e propria setta a vocazione millenaristica, i cui membri sono tutti quotidianamente impegnati, uomini e donne, nella “guerra santa”, finalizzata all’eliminazione fisica degli infedeli e all’affermazione nella sfera secolare di una società interamente modellata sui precetti del Corano. Il grande obiettivo di Hamas è la restaurazione del Califfato, la dissoluzione dei Palestinesi nella grande Umma musulmana (ma a quel punto che fine faranno quelli di fede cristiana?). Come obiettivo più immediato, funzionale a questo disegno, persegue il caos, punta a creare un clima di guerra permanente, spera nello scoppio di un conflitto armato che costringa tutti i Paesi di fede islamica a fare fronte comune contro l’Occidente e suoi alleati. La pace, quella che invocano i manifestanti occidentali, è esattamente ciò che non serve in vista di un simile disegno al testo stesso religioso e geopolitico.

Il pogrom anti-ebraico dello scorso 7 ottobre, con le sue modalità belluine, è servito esattamente a questo: scavare un solco d’odio talmente profondo da rendere impossibile qualunque futura conciliazione. Non è stato, come qualche anima bella implicitamente sostiene, un modo, certamente cruento e condannabile, per richiamare l’attenzione del mondo sulla causa palestinese dimenticata o per vendicarsi delle sofferenze subite da decenni dai Palestinesi. Si è invece perpetrata una strage a freddo con l’obiettivo preciso di scatenare una spirale di vendetta e violenza senza fine. Nei giorni scorsi hanno impressionato (anche se non dovrebbero stupire) le parole pronunciate a una televisione araba da Ismail Haniyeh, il leader di Hamas attualmente ospitato dal Qatar. Ha detto che il sangue delle donne, dei bambini e degli anziani palestinesi che stanno morendo a Gaza è necessario per risvegliare lo spirito rivoluzionario degli eroici combattenti di Hamas.

Non si tratta di un invito al sacrificio personale o alla resistenza contro l’invasore rivolto a chi impugna le armi, ma di una richiesta di martirio collettivo di innocenti per una causa che, come si può capire dalle parole utilizzate, trascende la sfera terrena o storico-politica e ha invece a che vedere con una dimensione di lotta apocalittica. Il linguaggio non è quello di un capo politico, ma di un fanatico religioso che guarda alla fine dei tempi. D’altronde questo è il motto di Hamas: «Dio come scopo, il Profeta come capo, il Corano come costituzione, il jihad come metodo, e la morte per la gloria di Dio come più caro desiderio».

Ma le parole di Haniyeh ci dicono indirettamente un’altra cosa importante, che evidentemente sfugge a chi continua a parlare di Hamas come di un gruppo politico che rappresenta in modo legittimo gli interessi dei Palestinesi. Hamas, in realtà, ha dimostrato nei fatti di essere assolutamente indifferente al destino di questi ultimi e alle loro sofferenze. Con le sue azioni li espone scientemente alla rappresaglia. Li usa come bersagli involontari, come simboli da sfruttare sul piano della propaganda, come scudi umani durante le battaglie. Non si è mai visto nella storia un movimento di liberazione nazionale disposto a sacrificare, con tanto cinismo, le vite di chi dovrebbe proteggere.

A Gaza, con i generosi finanziamenti ricevuti dai suoi sostenitori politici e dalle organizzazioni internazionali, Hamas in tutti questi anni ha costruito tunnel sotterranei in cemento per i suoi miliziani e per i suoi arsenali, certo non si è mai preoccupata di creare sistemi di difesa per la popolazione civile. Stando così le cose, si comprende perché con una simile realtà non si possa condurre alcuna iniziativa diplomatica finalizzata ad una pacifica convivenza, come vorrebbero coloro che sostengono la necessità per Israele di smetterla con la violenza delle armi per affidarsi invece al dialogo con la controparte. Hamas su questo punto ha idee molto più chiare dei suoi ingenui e/o inconsapevoli sostenitori, come si può leggere nei suoi documenti: «Le iniziative di pace, le cosiddette soluzioni pacifiche, le conferenze internazionali per risolvere il problema palestinese (…) non sono nulla di più che un mezzo per imporre il potere dei miscredenti sui territori dei musulmani. E quando mai i miscredenti hanno reso giustizia ai credenti? (…). Non c’è soluzione per il problema palestinese se non il jihad. Quanto alle iniziative e conferenze internazionali, sono perdite di tempo e giochi da bambini».

Fare la pace con chi la rifiuta per motivi non politici, ma religiosi? Per venire alla nostra domanda iniziale - perché molti rifiutano di considerare Hamas per quel che è realmente? - non c’è probabilmente una sola risposta plausibile. Quello che sembra agire, per esempio nei giovani protestatori occidentali che ne sventolano la bandiera e magnificano le gesta dei miliziani alla stregua di partigiani e resistenti, è piuttosto un misto di cattive cose: malafede ideologica, pregiudizi storici che vengono dal passato, superficialità, ignoranza, doppiezza morale, cattiva coscienza. E, infine, autolesionismo. Non è la prima volta, infatti, che in Occidente ci si innamora della causa e delle persone sbagliate, scambiando per eroici combattenti dei professionisti della violenza, salvo pentirsene amaramente quando è ormai troppo tardi.