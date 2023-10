Mercoledì 11 Ottobre 2023, 00:01

Decine di bambini israeliani uccisi da Hamas ed alcuni anche decapitati. È orrore che toglie la parola. E’ orrore che impone di parlare. E’ orrore per brutalità di cui persino gli animai sono incapaci e che ora invece ha assunto sembianze umane. E’ orrore per una brutalità che annebbia il pensiero, ma che impone il dovere morale di opporsi con tutte le forze anche del pensiero e del giudizio. L’orrore dei fatti e quello delle immagini toglie il fiato, ma non deve azzittire il pensiero. L’ultimo enorme, efferato attacco terroristico di Hamas ad Israele chiede alle coscienze di destarsi, anche a quelle che si ritenevano già deste.

Israele è ancora una volta bersaglio di dimostra di disprezzare la vita, la libertà, la democrazia, i diritti. Se pensare è ponderare, è dare un peso, la difesa di Israele non dipende dalla impossibile impeccabilità della sua vita civile, ma dalla sproporzione tra i limiti di ogni democrazia ed i crimini di coloro che disprezzano ciò che ogni società libera ricerca ogni giorno, anche tra cadute e sbandate. L’odio che ha ferito Israele è anche altro, è odio per il popolo ebreo. È odio contro quello scandalo salutare che da millenni attraversa la storia umana. Sul popolo ebreo inciampa chiunque voglia farsi Dio o anche semplicemente voglia arrogarsi il privilegio di agire in Suo nome e così ricorrere impunemente alla violenza.

Non conosciamo ancora esattamente i membri della alleanza che ha ordito l’attacco ad Israele. Hamas, certo (tutta allo stesso titolo o una parte più direttamente delle altre?); gli Hezbollah hanno dato manforte. Questi due elementi, uniti al fatto che sia in corso un avvicinamento tra Israele e parti importanti dell’Islam non sciita, spinge l’attenzione in questa direzione: Iran da solo? Iran e altri? Del resto, se la posta in gioco fosse davvero la causa palestinese, come mai gli arabi-israeliani non parteciperebbero mentre loro partiti sono nell’area di governo in Israele? E perché i palestinesi della Cisgiordania non partecipano? Eppure avrebbero motivi di conflitto con il governo israeliano. Come in Iran le donne che chiedono diritti trovano frustate, carcere e non di rado la morte, egualmente i diritti dei palestinesi sono l’ultimo degli interessi di chi ha mosso guerra ad Israele. In atto è la ormai antica lotta interna all’Islam per la supremazia nell’Islam. E chi nell’Islam cerca pace e libertà di questa lotta fratricida diventa prima ostacolo e poi vittima.

L’attacco di Hamas ha apparentemente colto di sorpresa non un governo israeliano rilassato e pacifista, ma la maggioranza più a destra e più estremista che la storia democratica di Israele abbia mai conosciuto. Un governo, quello di Natanyahu, che stava tentando di comprimere persino la indipendenza dei giudici israeliani. Per questa ragione, oltre ai suoi personali problemi con la giustizia, Benjamin Netanyahu aveva dovuto fronteggiare un dissenso fortissimo persino dei ranghi delle forze armate e dei servizi di sicurezza, oltre che di una enorme parte della opinione pubblica israeliana ed internazionale. Il leader a parole più anti-palestinese che si ricordi si è rivelato come il capo di governo israeliano più clamorosamente colto di sorpresa. Anche questa è una grande lezione per tutte le democrazie, lezione non nuova, ma spesso dimenticata. Atteggiarsi a duro, promettere sfracelli, non garantisce alcunché, mentre in genere copre debolezze e coltiva impreparazioni.

Israele ha una tradizione che a noi europei a sud della Manica può suonare singolare. La stragrande maggioranza dei capi militari israeliani transitati in politica è approdata al centro-sinistra moderato e non a posizioni estremiste. Si pensi solo a Moshe Dayan, Yitzhak Rabin o Ehud Barak. L’attuale capo della opposizione democratica a Netanyau è Benny Gantz, ex capo delle Forze Armate d’Israele. Chi sa vincere le guerre sa vincere anche la pace, e pensa ad un futuro sicuro anche per lo sconfitto. La pace si fa con i nemici, diceva Rabin, che morì per mano di un estremista di casa sua. Se non vinci la guerra contro l’aggressore, non avrai mai la pace, ma se non fai la pace la vittoria sarà fragile e non porterà tutti i suoi frutti. La forza che serve non è quella esibita ai microfoni, ma quella testimoniata nella lotta e poi anche nella capacità di immaginare un futuro che rispetti lo sconfitto. Italia, Germania e Giappone non sarebbero oggi democrazie se americani e britannici, dopo averne sconfitto i regimi liberticidi, non avessero voluto un futuro anche con loro e non contro di loro.