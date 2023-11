Lunedì 6 Novembre 2023, 00:04

Il grande fermento che si percepisce da tempo nelle discussioni sull’Intelligenza Artificiale (IA) è più che comprensibile e ricorda molto quello che accompagnò, alcuni decenni fa, l’avvento del web e, più di recente, quello dei social. Sono trasformazioni che sorprendono, a tratti inquietano, e che interpellano la coscienza dei singoli e la sensibilità delle istituzioni, chiamate a governare l’innovazione tecnologica per incanalarla nel flusso virtuoso della crescita della persona e delle società.

L’Intelligenza Artificiale è ormai una tecnologia strategica di primaria importanza che unisce visioni politiche e industriali e sta al centro delle iniziative mirate a promuovere la sovranità digitale dei governi europei. Essa si presenta come un Giano Bifronte: da un lato fonte di straordinarie opportunità di ampliamento degli spazi di “agibilità digitale”, dall’altro incubatrice di pericoli non secondari per le democrazie. Una delle principali preoccupazioni associate all’IA è la diffusione delle fake news, che possono avere un impatto significativo sullo scacchiere politico internazionale. L’Unione europea ha già lanciato un allarme sul tema, anche in vista del voto del giugno 2024, riconoscendo l’Intelligenza Artificiale come uno strumento chiave nella generazione e diffusione di disinformazione. L’Ue infatti, ha adottato il “Piano d’Azione contro la disinformazione”, che mira a contrastare l’uso dell’IA per la diffusione di fake news e a promuovere la trasparenza nelle piattaforme digitali. Ma la rapida evoluzione di questa tecnologia ha anche sollevato importanti questioni etiche, politiche ed economiche, stimolando una crescente sensibilità a livello globale ed è per questo che è diventata un tema centrale nelle discussioni di organizzazioni internazionali come l’Onu e il G7. Le Nazioni Unite, consapevoli dell’enorme impatto dell’IA sulla nostra società, hanno deciso di istituire un comitato dedicato esclusivamente a questa nuova frontiera dell’innovazione tecnologica. Il nuovo “AI Advisory Body” dell’Onu è composto da quaranta personalità provenienti da diverse aree del sapere, dalla ricerca alla politica, passando per il terzo settore, ed ha il compito di affiancare l’Onu e la comunità internazionale nell’elaborazione di regolamentazioni e strategie condivise in merito all’IA, cercando di bilanciare gli aspetti rischiosi e i benefici dell’IA e di determinare in che modo essa possa contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Inoltre il comitato deve promuovere una solida cooperazione internazionale nel campo dell’IA. Dopo l’Unione europea, che con l’AI Act, ancora in discussione, ha fatto da apripista nella regolamentazione dell’Intelligenza Artificiale, anche il G7 vuole mettere dei paletti allo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale. Il dialogo all’interno del G7 riguardante le regole dell’Intelligenza Artificiale, avviato lo scorso maggio, è stato denominato “Horishoma AI process”. Il risultato di questo confronto è un documento di 11 punti, consultato da Reuters, che mira a “favorire l’adozione a livello globale di un’IA sicura, protetta e affidabile” Nel testo si trova, ad esempio, l’impegno a identificare, valutare e mitigare i rischi dei sistemi di IA più avanzati, nonché a ridurre vulnerabilità e usi impropri dopo il lancio sul mercato. In più, si parla di “condivisione responsabile delle informazioni”, trasparenza e meccanismi di validazione dei contenuti.

Infine, anche i singoli Stati stanno considerando la necessità di rafforzare le garanzie dei diritti individuali in modo che l’Intelligenza Artificiale non metta a repentaglio le tutele che il diritto ha gradualmente introdotto per bilanciare libertà e responsabilità. L’Italia si è mossa in moto con una serie di iniziative che muovono proprio in quella direzione. Anzitutto si è attivato il Governo, istituendo due comitati chiamati a occuparsi, sotto diversi profili, del tema dell’Intelligenza Artificiale: uno costituito dal Sottosegretario all’innovazione digitale, Alessio Butti, l’altro dal Sottosegretario all’informazione e all’editoria, Alberto Barachini. Il primo dovrà supportare il Governo nella definizione e declinazione delle priorità della strategia italiana per l’IA; il secondo inquadrerà gli effetti che l’IA può avere sulle trasformazioni in corso nel mercato editoriale. Sul fronte dei partiti di opposizione, il Pd ha presentato un disegno di legge che mira a garantire maggiore trasparenza per i contenuti generati dall’Intelligenza Artificiale attraverso l’etichettatura degli stessi, con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) responsabile della supervisione per i trasgressori. Infine, il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel) ha aperto le candidature per la selezione della prossima generazione di talentuosi studiosi e ricercatori nel campo dell’IA. Tutte iniziative utili ma che andrebbero ricondotte a un forte progetto nazionale sull’Intelligenza Artificiale che sia bipartisan, inclusivo e aperto alla condivisione con tutte le componenti vitali della società e dell’economia, affinché i nuovi usi dell’IA possano permeare la vita concreta di cittadini, imprese e istituzioni, senza steccati ideologici, divisioni politiche e discriminazioni sociali.