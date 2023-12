Martedì 19 Dicembre 2023, 00:03

Quando da giovani ci immaginavamo il futuro, probabilmente quasi tutti dipingevamo un mondo in cui i lavori più duri sarebbero stati svolti da macchine automatizzate e dove gli esseri umani avrebbero potuto dedicarsi a occupazioni intellettuali o ad alta intensità di lavoro, come, per esempio, la cura alle persone, l’insegnamento, la scrittura. Ora che quel futuro è arrivato, lo scenario che si presenta è piuttosto diverso. Purtroppo, in peggio. L’intelligenza artificiale è esplosa e si sta imponendo in ogni settore, anche dove meno ce lo aspettavamo. Complice, tanto per cambiare, anche una regolamentazione in ambito nazionale ed europeo ancora troppo poco restrittiva, se non addirittura inesistente in alcuni casi. Non è un caso, infatti, se il mondo della scienza, dello studio e dell’informazione sono quelli che maggiormente si stanno occupando - e preoccupando – degli effetti di tali attività sulle professioni stesse ma anche, e soprattutto, sul benessere sociale. Il governo della rete, cioè di internet, il mezzo che nel nuovo millennio avrebbe dovuto rendere accessibile ovunque e a costo nullo il sapere, sta fallendo. La produzione di contenuti di qualità non può infatti essere gratuita, l’accesso a informazioni scientifiche richiede comunque delle basi di conoscenza che non si possono acquisire in pochi minuti. Molto più semplice, al contrario, è diffondere contenuti a basso valore ma di immediata fruibilità che sono, nella peggiore delle ipotesi, anche totalmente fasulli.

Ad aggravare il problema, già noto in passato, si aggiunge la capacità dell’intelligenza artificiale di creare e diffondere con estrema facilità e velocità tali contenuti. Un recente articolo del Washington Post descrive appunto l’intelligenza artificiale proprio come un “superdiffusore di disinformazione”. Se la produzione di queste notizie fasulle, o fake news, non segue più i ritmi del lavoro e del pensiero umano, allora è chiaro come il rischio sia quello di una vera e propria piena travolgente, in cui non sarà più possibile discernere la verità dalla finzione. Uno scenario ben più apocalittico delle guerre tra umani e androidi che la letteratura del secolo scorso aveva paventato.

Forse non altrettanto spaventoso: ma lì almeno, con facilità, si potevano distinguere il bene dal male, il vero dal falso. Nella realtà di oggi, al contrario, non è così. O non lo è perlomeno in maniera ovvia. Per qualcuno si tratta di una battaglia inevitabile, da combattere con la cultura e l’istruzione. Sarebbe la risposta ideale: ma non basta. E non c’è nemmeno il tempo per farlo. Oggi, il mondo è drammaticamente impreparato a combattere questa battaglia: ingaggiarla significa essere destinati a sicura sconfitta. Lo stesso Washington Post consiglia di verificare la presenza di “grossolani errori di grammatica” per individuare possibili fake news: come se nel giro di poco tempo l’intelligenza artificiale non sia in grado di imparare a scrivere in maniera perfetta! Molto più saggio, almeno per ora, provare a limitare la portata del fenomeno tramite regolamentazione, se non addirittura limite o divieto esplicito, di certa informazione. È una sfida che non riguarda solo la possibilità di danneggiare reputazioni personali o aziendali. Se si può imbrogliare su notizie di poco conto, basta immaginare i danni che l’intelligenza artificiale può provocare in termini di notizie sulle conquiste (o meno) della medicina, sullo stato della ricerca, sugli esiti di una guerra, e così via. E i pericoli non si esauriscono qui. A rischio è anche la qualità della vita democratica di un paese.

È questo forse l’aspetto più critico del fenomeno: e non solo perché i danni appaiono più gravi. Le fake news sono ripetutamente utilizzate dalle dittature. E questo non stupisce: in questi stati, il controllo e la manipolazione delle informazioni e della propaganda da parte del potere sono più semplici, se non addirittura sistemici. Tuttavia, la tentazione di ricorrere alle fake news generate dall’intelligenza artificiale colpisce anche partiti e candidati all’interno delle democrazie. L’Osce, l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, che monitora la regolarità delle elezioni nel mondo, ormai da qualche anno osserva con attenzione crescente anche il ricorso a queste pratiche. Che sono sempre più diffuse, addirittura all’interno dell’Unione europea o delle democrazie più mature. Nell’attesa di una decisa stretta della legislazione sovranazionale, non resta, al momento, che affidarsi alla reputazione delle fonti e dell’informazione tradizionale, ultimo baluardo della democrazia e della verità di fronte a cittadini sempre più spaesati.