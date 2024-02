Martedì 13 Febbraio 2024, 00:07

Da quando, nel maggio dello scorso anno, persino uno dei “padri” dell’Intelligenza artificiale, Geoffrey Hinton si è dimesso da Google parlando apertamente dei “gravi pericoli” connessi all’evoluzione tecnologica, i governi di tutto il mondo hanno cambiato passo, alla ricerca di nuove legislazioni capaci di limitare, o se possibile eliminare, i rischi paventati. Anche il G7 a conduzione italiana, come si sa, dedicherà un importante focus alle misure di precauzione necessarie atte a scongiurare il timore di un futuro distopico: l’avvento di un tempo nel quale siano le macchine a “dominare” l’uomo. Valutare i rischi, esporli alle opinioni pubbliche e fare di tutto per contenerli. È questo il corretto percorso che la governance mondiale deve mettere in campo, con la consapevolezza di essere già in notevole ritardo.

In attesa di nuovi scenari legislativi, non si può però ignorare che un “salto di civiltà” è già davanti ai nostri occhi. Infatti, se persino i “creatori” dell’Intelligenza artificiale nutrono profondi dubbi sull’esito del loro lavoro, vuol dire che il mondo vive “al buio” l’orizzonte del proprio destino.

È davvero un paradosso: più il mondo, attraverso la tecnologia, si “infutura”, meno esso diventa capace di prevedere il futuro. Si tratta di un fenomeno già profeticamente descritto da Paul Valéry negli anni Trenta del secolo scorso: imprimere al mondo le caratteristiche della nostra intelligenza significa renderlo meno progettabile. Per un semplice motivo: la nostra intelligenza è imprevedibile e, in fin dei conti, incontrollabile. In specie se applicata al processo produttivo. Perciò l’era dell’Intelligenza artificiale non può che essere caratterizzata dal “dominio dell’Ignoto”. Sappiamo quello che facciamo, ma non siamo assolutamente in grado di sapere dove ci condurrà. Il disordine, la poliedricità, la voracità, la non-controllabilità dell’intelligenza umana diventano così il disordine, la poliedricità, la voracità, la non-controllabilità del mondo. Perciò quali che siano gli effettivi rischi (accanto, sia chiaro, ai numerosissimi benefici) connessi all’evoluzione della tecnologia, dobbiamo essere consapevoli di abitare già all’interno di un radicale mutamento della nostra civiltà.

Le società tradizionali vivevano con la mente rivolta al passato. Le società nate con la rivoluzione industriale erano invece proiettate verso il futuro. Ebbene, le società figlie della rivoluzione tecnologica appiattiscono il nostro sistema di relazioni temporali in una sorta di “dittatura del presente”. Sulla rottura della nostra relazione con il passato già molto è stato scritto. Prima il post-moderno e ora la “cancel culture” hanno scavato, nel profondo, il nostro senso comune. Non più l’Esperienza, né la Conoscenza, ma la Novità: è questa la venerata Musa che ormai domina la nostra cultura diffusa. Il fatto nuovo tende ad assumere tutta l’importanza che la civiltà ha, fino a questo momento, assegnato al fatto storico. Si può dire che gli uomini si stiano abituando a considerare ogni conoscenza come transitoria e delegare la “verità” a un piccolo numero di specialisti. O agli algoritmi.

Ma, ecco il punto in questione, ingabbiare il passato negli archivi non ha in alcun modo migliorato la nostra capacità di comprendere il futuro. Fino al XX secolo quasi tutti gli eventi della vita, guerre comprese, appartenevano a specie più o meno note. Il potere dell’ “imprevisto” era, tutto sommato, limitato. L’andamento della vita era progettabile sulla base di ciò che era già avvenuto e conosciuto. I nostri padri non negavano certo l’influenza del Caso: ma appunto come eccezione. Al contrario, nel XXI secolo, a causa del massiccio sviluppo dell’apparato tecnologico, l’Imprevisto ha cominciato ad espandere il proprio potere sulla storia degli uomini. E oggi, nel momento in cui la principale forza produttiva è diventata l’Intelligenza, le nostre capacità di previsione si vanno assottigliando sempre di più. Perché, appunto, la nostra intelligenza non è prevedibile neanche da se stessa. “Non sappiamo che cosa ci stia accadendo, ed è precisamente questo ciò che ci sta accadendo”. Questa folgorante frase di Ortega y Gasset descrive perfettamente il tempo che viviamo. Prigionieri dell’Ignoto.