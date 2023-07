Domenica 2 Luglio 2023, 00:16

L’accelerazione dell’innovazione tecnologica spiazza le competenze. È questo il messaggio che scaturisce dal Festival del Lavoro 2023, organizzato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e dalla sua Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, giunto alla 14° edizione. Un evento che offre puntualmente opportunità di riflessione sulle principali tematiche relative all’occupazione, che interessano il mondo delle imprese e l’intera platea dei lavoratori che ogni giorno contribuiscono allo sviluppo dell’economia italiana.

L’edizione del 2023 appena conclusa ha visto una grande partecipazione, con oltre 11.500 presenze in tre giorni, ospitando 135 eventi formativi con 424 relatori.

Come ogni anno, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha presentato una ricerca dal titolo “Italiani e lavoro nell’anno della ripartenza” che elabora ad hoc gli ultimissimi dati Istat relativi al 1° trimestre 2023 e anticipa le tendenze del mercato nei primi mesi dell’anno, segnalando i settori di traino della crescita occupazionale, i profili più richiesti, i contratti a tempo indeterminato alla prova dei numeri.

Quello che emerge dal report 2023 indica un mercato del lavoro vivace, che ha raggiunto ad aprile i 23 milioni e 446 mila occupati, con un tasso di occupazione del 61%. A favorire tali risultati, sono le buone performance di alcuni settori, tra cui l’edilizia e il turismo, oltre che il settore dell’informazione e della comunicazione che registra il maggior aumento (+27,5%). L’ultimo anno ha visto, in particolar modo, il boom del turismo, che tra il primo trimestre 2022 e il 2023 ha segnato un +10,3% guidando il settore sopra i livelli pre-Covid.

Positivo anche il trend dell’occupazione dei giovani, che nell’ultimo anno sembra in consolidamento, con un ulteriore balzo in avanti pari al 3,9%.

A contraddistinguere le tendenze dell’ultimo anno è stato soprattutto l’aumento del lavoro a tempo indeterminato, poiché rispetto al 2019 ci sono 613 mila occupati in più (+4,2%) e solo nel 2023 la crescita è stata del 3,7% (+542 mila), a fronte di un incremento del lavoro temporaneo molto più contenuto (+2,7% tra 2019 e 2023).

Partendo da questi dati di contesto, si è sviluppato il dibattito sulle tematiche di maggior attenzione per il Festival, a cominciare dall’approvazione del nuovo Dl Lavoro, delle novità contrattuali, della formazione delle professionalità del futuro, dell’innovazione e dello sviluppo tecnologico.

La rapida innovazione del lavoro e delle competenze richieste dal mercato creano infatti uno scenario in continua trasformazione, in cui domanda e offerta spesso non coincidono, causando un mismatch che rischia di compromettere la crescita del sistema Paese.

In questo scenario la formazione diventa un elemento chiave più che mai indispensabile, soprattutto in un contesto in continua evoluzione come quello attuale. L’obiettivo è quello di agevolare e accelerare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, dato il continuo aumento di richiesta di competenze per gestire il grande fenomeno dell’innovazione.

*Presidente Consiglio Nazionale Ordine Consulenti del Lavoro