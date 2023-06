Lunedì 12 Giugno 2023, 00:34

C’è una notizia arrivata qualche giorno fa dagli Stati Uniti che a leggerla con attenzione riguarda anche l’Italia: Chris Licht è stato licenziato. E allora? Da oltre un anno, Licht era l’amministratore delegato della Cnn, la più conosciuta rete all news del mondo. In questo periodo – come ha scritto il “New York Times” raccontando la sua breve e traumatica esperienza alla guida del network – “si era impegnato a rifare la Cnn come voce imparziale per gli spettatori disincantati dalla mischia partigiana delle notizie via cavo”. Ma evidentemente non è riuscito nell’impresa.

È stato punito dagli ascolti, che negli ultimi mesi erano calati in modo sensibile insieme agli introiti pubblicitari e ai profitti aziendali: una colpa che non ammette scuse nella logica implacabile dell’economia di mercato all’americana. Ma soprattutto ha avuto continui scontri con la redazione e la vecchia guardia dell’emittente sull’atteggiamento da tenere nei confronti dei repubblicani (in particolare di Donald Trump).

Lo scorso aprile Licht aveva licenziato Don Lemon, uno dei volti più celebri della Cnn, con l’accusa di essere poco imparziale nel suo lavoro giornalistico e di nutrire verso Trump (apertamente definito un “razzista”) un’ostilità pregiudiziale. Ma Lemon, tra i conduttori e giornalisti, non era il solo a coltivare simili sentimenti verso l’ex presidente (così come verso i suoi elettori) e a renderli pubblici durante le trasmissioni e i commenti sui fatti della politica.

A maggio di quest’anno, per bilanciare questo clima partigiano e discriminatorio verso un pezzo molto grande del Paese, Licht aveva deciso di ospitare Trump durante una puntata di “Town Hall” condotta da Kaitlin Collins. Nelle sue intenzioni doveva essere un confronto pubblico alla presenza di elettori repubblicani e indipendenti, una sorta di tribuna aperta in vista delle future presidenziali. Ma per molti una simile scelta editoriale ha solo consentito a Trump di svolgere un comizio a senso unico dinnanzi a tre milioni di spettatori. Perché dare spazio a posizioni che non le meritano, anche se condivise da milioni di cittadini, nel nome di un pluralismo evidentemente malinteso?

In realtà, nonostante le insinuazioni dei suoi critici e detrattori Licht non voleva allineare la Cnn alla propaganda populista e filo-repubblicana di Fox News, il network in questo momento più ascoltato degli Stati Uniti (il secondo è il canale televisivo Msnbc, che invece sostiene in modo esplicito il fronte democratico). Ha provato a fare, proprio per distinguersi da due competitori così apertamente schierati, un’informazione più equilibrata e neutrale, meno aggressiva e meno politicamente partigiana, più rispettosa delle diverse posizioni in campo. Il suo brusco allontanamento dimostra che non c’è riuscito, ammesso sia ancora possibile in democrazie come quelle odierne sempre più divise e conflittuali al loro interno.

Da qui la domanda che dagli Stati Uniti rimbalza direttamente sulla Penisola, dove il manicheismo giornalistico, o di qua o di là, o bianco o nero, domina a sua volta sempre più incontrastato: come si fa informazione (in questo caso televisiva, ma il discorso vale anche per la carta stampata) in un’epoca segnata da una crescente polarizzazione ideologica e da una radicalizzazione delle opinioni sempre più accentuata? Possono esistere nei media spazi pubblici di confronto e discussione, pur nella diversità dei giudizi e delle convinzioni, o tutto ormai si riduce ad una sorta di muro contro muro alimentato dai pregiudizi e dal settarismo?

Schierarsi in democrazia è normale, anche per chi opera nel mondo dell’informazione. Ed è anche un segno di chiarezza e onestà intellettuale: meglio una presa di posizione partigiana, possibilmente ben argomentata, che una falsa e probabilmente impossibile obiettività o terzietà. L’importante, come sempre, è non esagerare in faziosità, facendone persino un marchio distintivo del proprio modo d’intendere la professione giornalistica.

Che invece è esattamente quel che accade ormai con regolarità nel circuito mediatico-informativo non solo italiano, dove a predominare sono le posizioni assertive e polemiche, nonché spesso grossolane e palesemente fuorvianti, quelle espresse con virulenza verbale e con l’obiettivo di colpire o mettere alla berlina quello che si ritiene non un interlocutore col quale confrontarsi criticamente e civilmente ma un pericoloso avversario politico. Non so a quale talk show o giornale nazionale state pensando in questo momento, ma c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Il problema è che esiste una bella differenza tra il giornalismo militante in nome di un ideale politico e l’ottundimento ideologico che spinge al sacrificio della verità e al fanatismo. La stessa che corre tra chi cerca in ogni modo di far valere le proprie opinioni (cosa in sé legittima) e chi cerca di impedire agli altri di esprimerle, tra chi è convinto di avere più buone ragioni degli altri (e cerca di dimostrarlo) e chi pensa che gli altri abbiano sempre torto. Il primo atteggiamento contribuisce ad arricchire la dialettica democratica. Il secondo la inibisce o la nega. Si dice che questo giornalismo a tratti distorcente della realtà e settario sul piano politico nasca da una necessità pratica e da una trasformazione della società. I cittadini-elettori hanno, ormai su ogni materia, dall’ambientalismo ai vaccini, dalla guerra alle questioni etiche, posizioni sempre più intransigenti quando non estremistiche.

Di conseguenza, quando guardano la televisione o leggono un articolo, non chiedono di essere informati, non cercano strumenti d’interpretazione della realtà migliori di quelli di cui dispongono: vogliono semmai essere confermati nei loro convincimenti e pregiudizi. L’informazione ragionata e pacata, quella che forgia le opinioni politiche attraverso la discussione, non interessa più nessuno e nemmeno conviene economicamente: è al massimo un feticcio da vecchia società liberale ormai definitivamente tramontata.

Sarà pure così, ma con un sistema dell’informazione troppo politicamente schierato, divenuto talmente partigiano da non rendersene nemmeno conto, che invece di spiegare i conflitti contribuisce esso stesso ad alimentarli, si rischia di spingere all’estremo limite quella tendenza al tribalismo politico e all’incomunicabilità tra i diversi gruppi, segmenti e attori sociali che, come dimostra proprio l’esperienza degli Stati Uniti, è diventato per tutte le democrazie un pericolo potenzialmente mortale.