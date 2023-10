Sabato 14 Ottobre 2023, 00:16

Più la nuova guerra mediorientale diventerà aspra, più si moltiplicheranno le manifestazioni studenteschee i ritrovi salottieri all’insegna dell’«Evviva la Resistenza Palestinese» (cioè Hamas), si riempiranno i palinsesti televisivi di intellettuali o presunti tali pieni di «se» e di «ma», di «però» e di «purtuttavia» e di né-né (non stiamo con la jihad ma neppure con chi come l’Europa, l’America, l’Italia e il buon senso che la combattono e sembra di risentire il vecchio slogan inascoltabile: «Né con lo Stato né con le Br») e le piazze politiche e mediatiche saranno un florilegio di distinguo anti-israeliani, di ripicche assurde (però ha cominciato Netanyahu), di disumanità ideologiche (ma davvero i bambini sono stati decapitati? Non è affatto detto, non ce la dicono tutta...) e di altre tragiche corbellerie spacciate per pensose «complessità» (è tutto più complicato, non si può giudicare sic et sempliciter l’operato dei guerriglieri arabi, bisogna capirne le ragioni).

È clamoroso l’imbarazzo della sinistra politica, di fronte a questo festival della retorica anti-israeliana, condotta da cattivi maestri e da allievi ripetenti e fuori corso, da comitati antagonisti muniti di kefiah e da star super-combat, da divi di quel che fu il politicamente corretto di sinistra che ora si è trasformato nel suo opposto (la cecità di fronte all’orrore scatenato dai terroristi islamici è il colmo della scorrettezza cattiva) e da gran parte del mondo accademico imbottito di anti-occidentalismo (non bastava prendersela con Cristoforo Colombo che ha scoperto l’America, adesso si inneggia alla violenza contro il colonialismo sionista). E dunque, da sinistra, critiche a Zaki che vaneggia contro Israele, abbasso l’ex ambasciatrice Basile che i conduttori progressisti allontanano dal proprio studio perché estrema e estremista, continue (e benemerite) prese di distanza dei maggiorenti del Pd da chiunque provi a fiancheggiare chi sta dalla parte del torto (Hamas) e a minimizzare il dolore delle vittime. C’è una sorta di spavento improvviso per i danni ideologici provocati lungo i decenni (l’antipatia per Israele) e che adesso si mostrano in tutta la loro pericolosità. Ma non è semplice fronteggiare il diluvio di posizioni di chi sventola la bandiera degli aggressori e non quella degli aggrediti nella guerra mediorientale perché l’indottrinamento anti-israeliano e la retorica filo-palestinese (fingendo di non vedere che le ragioni di quel popolo sono state sormontate dalle macchinazioni dello Stato islamico) per decenni hanno abitato a sinistra e sono state fomentate da certa sinistra. Svegliarsi ora e dire «no, compagni così non va» è un esercizio davvero non agevole. La mostrificazione coltivata a lungo del nemico, erroneamente considerato il Paese di Netanayahu quando invece Israele è anche molto altro e una democrazia funzionante, non si cancella al volo in un immediato sussulto di razionalità e nella ricerca del corretto posizionamento.

Se il Pd si è schierato dalla parte giusta, buona parte del suo mondo di riferimento e dei suoi addentellati radicali sventola le bandiere sbagliate. Soltanto una leadership politica salda, convinta di che cosa essere e di sapere dove andare, forte di una legittimazione larga e di un’identità ben definita sarebbe capace di porre riparo ai guasti pseudo-culturali che a sinistra si sono prodotti e di cui ora si vedono i frutti fra un corteo e una comparsata tivvù. Ma questa condizione manca purtroppo negli attuali vertici politici del Pd e dunque lo scenario è quello del liberi tutti, ognuno la dica come vuole e di solito viene detta male (la colpa di tutto? E’ sempre di Tel Aviv). E’ come rimettere il dentifricio nel tubetto, e non c’è’ mai riuscito nessuno.

Nella sponda della destra la situazione è diversa. Lì c’è una leadership politica solida, capace di mettere a tacere (infatti non si vedono e non si sentono, anche se ci sono) quelli che hanno sempre odiato Israele. E spesso si parla a vanvera di egemonia culturale, ma in questo la destra italiana al contrario della sinistra sta riuscendo a praticare un’egemonia di pensiero sul proprio mondo di riferimento. Si sta con l’Occidente e con le vittime contro i tagliagola, punto. Dietro questa posizione meloniana (e degli altri partiti dell’alleanza che comunque vengono da una storia diversa rispetto a quella di Fratelli d’Italia) c’è un lavoro faticoso che viene da lontano. A cominciare dall’opera di bonifica di Giorgio Almirante, che per questo fu criticato da Julius Evola già negli anni ‘60 (e sempre lui stabilì la linea mai rinnegata dell’atlantismo nel congresso del 1970). O c’è da ripensare a Giano Accame, punto di riferimento intellettuale di molti giovani missini, il quale guardava con ammirazione a Israele in quanto «nazione in armi» e che per questo ha avuto un albero dedicato nel Giardino dei Giusti di Gerusalemme. Poi ci sarebbe stata la svolta di Fiuggi nel ‘95 (nazi-fascismo, anti-semitismo, anti-ebraismo come Male Assoluto) e Fini in viaggio a Gerusalemme, compreso il sacrario dello Yad Washem, nel 2003. Il tutto ovviamente senza sradicare la pluridecennale tradizione della destra a trazione filo-palestinese, ma mettendola in un angolo sempre più ristretto.

Se l’anti-ebraismo non cova più a destra ma (almeno in parte) a sinistra, è perché il realismo ha preso il sopravvento rispetto ai cascami dell’ideologia e alle letture figlie del passato. Nel mondo cosiddetto progressista questa completa assunzione di consapevolezza non c’è. E manca una direzione politica che possa favorirla davvero. Una politica forte consente un’evoluzione culturale, una politica debole non riesce a convincere il proprio mondo di riferimento - il cosiddetto popolo della sinistra - a togliersi i paraocchi e ad aprire gli occhi. Smettendola di tifare per i peggiori.