Mercoledì 22 Febbraio 2023, 00:30

In questo incredibile e insensato conflitto tra Russia e Ucraina non è molto difficile scegliere da che parte stare. Lo ha chiarito nuovamente ieri il presidente del consiglio italiano, Giorgia Meloni, in visita a Kiev per offrire a Zelensky l’aiuto del nostro Paese, in questa fase delicata della guerra e in quella, ci si augura prossima, della ricostruzione.

Nei giorni che anticipano il primo anniversario dell’invasione russa, sono numerose le attestazioni di sostegno all’Ucraina. La più clamorosa, nei modi, è stata sicuramente quella del presidente statunitense Joe Biden, arrivato a sorpresa a Kiev due giorni fa con l’intento di rinforzare un asse che, attraverso l’Europa, unisce i due Paesi.

Del resto, il legame tra Europa e Stati Uniti è certamente speciale e affonda le sue radici nelle macerie del secondo dopoguerra del secolo scorso. A differenza di vent’anni prima, quando la Conferenza di Parigi del 1919 optò per l’umiliazione delle nazioni sconfitte nella Prima guerra mondiale, dopo il 1945 l’aiuto dei vincitori permise a diversi Stati, tra cui l’Italia, di rialzarsi e di diventare in pochi anni grandi potenze industriali mondiali.

Che il rapporto d’amicizia tra Stati Uniti ed Unione Europea sia buono, dunque, è un fatto storico. Tuttavia, anche questa rosa non è esente da spine. Il filo europeismo di Washington appare infatti variabile. La cooperazione è certamente forte quando si tratta di difendere, consolidare e possibilmente allargare il Patto Atlantico. Ma quando gli interessi in ballo diventano più squisitamente economici, questo legame d’amicizia appare meno solido.

Non che questa sia una sorpresa: è capitato, e capita, anche tra le nazioni della stessa Unione. Ma di questi tempi c’è da scommettere che a Bruxelles la visita di Biden a Kiev abbia fatto addirittura meno rumore di quello creato dalla “non visita” del presidente statunitense nella città sede delle istituzioni comunitarie, e quindi cuore politico dell’Unione Europea.

Il sostegno a una nazione aggredita si fa più forte se condiviso tra gli alleati e con gli alleati: una riflessione che vale per il rapporto tra Stati Uniti ed Europa ma che vale anche per i singoli Paesi europei. Ciò è vero anche quando gli interessi in gioco sono economici. Quanto gli Stati Uniti hanno per esempio a cuore la volontà di affrontare con la sponda orientale dell’Atlantico il tema della transizione energetica? A parole, moltissimo. Nei fatti, forse, un po’ meno.

Lo provano le critiche, tra gli altri, della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, all’Inflation reduction act (Ira), il corposo e storico programma di sostegno a imprese e famiglie americane voluto dall’amministrazione Biden.

In altre parole, l’equivalente americano del Next Generation Europe, con la differenza che Oltreoceano gli incentivi sono caratterizzati da ampie e profonde connotazioni protezionistiche. L’Ira, approvata nel corso del 2022, impegnerà ben più di 700 miliardi di dollari nei prossimi dieci anni: oltre la metà saranno investimenti per la transizione energetica ed ecologica.

Fin qui, nulla di male. Ciò che nello specifico preoccupa l’Unione Europea è il piano di incentivi per l’acquisto di auto elettriche, che prevede uno sconto fino a 7.500 dollari (circa 7.000 euro), a patto che il nuovo veicolo sia prodotto interamente negli Usa. Una bella porta chiusa in faccia agli scambi internazionali tra le due sponde dell’Atlantico. O meglio: ai soli flussi di auto e componenti prodotti dall’Europa verso gli Stati Uniti, visto che misura analoga, in Europa, non esiste.

Oltre al danno, i governi europei rischiano anche la beffa: per mantenere quote di marcato, infatti, le aziende continentali potrebbero decidere di migrare proprio negli Stati Uniti. Un nuovo duro colpo all’industria automobilistica e componentistica europea, insieme a quello, autolesionistico, inflitto dall’Unione stessa con l’obbligo di passare all’auto elettrica entro il 2035. Se nei prossimi vent’anni l’Europa non vuole soccombere e ridursi ad essere terra di conquista per Cina e Stati Uniti, sarà quindi bene che ripensi in fretta alla propria strategia e alle politiche di sostegno per i Paesi membri.