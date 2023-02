Mercoledì 22 Febbraio 2023, 00:30

Davvero una giornata carica di storia quella di ieri. L’imprevisto arrivo di Biden a Kiev e il suo solenne discorso di Varsavia, il “manifesto di guerra” di Putin contro l’Occidente, con tanto di sospensione del trattato Start, il viaggio diplomatico di Wang Yi a Mosca, nonché la contemporanea presenza del premier italiano nella capitale ucraina, hanno definitivamente certificato come il mondo sia davvero entrato in un decisivo cambio di stagione. Ci eravamo tutti illusi, dopo la caduta del Muro di Berlino, che l’espansione dei commerci globali e il potente richiamo del business as usual sarebbero diventati il simbolo di una nuova era di coesistenza pacifica. La storia, invece, proprio un anno fa, ci ha imposto un brusco risveglio. Gli orrori del Novecento si sono riaffacciati nel cuore dell’Europa urlando, con dolore, che il passato non è ancora passato. Carri armati, bombe, stragi, stupri ci hanno riportato in un inverosimile clima da guerra mondiale. Ebbene, per ragionare su questo cambio di stagione, dato che la propaganda è la più letale delle armi, è innanzitutto importante rispondere al rovesciamento della realtà di Putin: è stata davvero l’aggressività dell’Occidente a determinare quel che accade? Per quanto provocatoria (perché nessuno ha mai minacciato la Russia) si tratta di una questione centrale, in specie per noi italiani, perché parte della nostra opinione pubblica è tentata di dare ragione allo zar.

Recentemente il premio Pulitzer Anne Applebaum ha sostenuto una tesi interessante: non la “forza” ma, al contrario, la “debolezza” dell’Occidente sarebbe all’origine del conflitto, avendo noi ripetutamente fatto ritenere a Putin di potersi muovere impunemente. In effetti, la tesi è confortata da rilevanti circostanze storiche. La prima è la totale assenza di risposte all’invasione della Georgia del 2008 e a quella della Crimea del 2014. Tutto tacque, all’epoca, in Occidente in un colpevole silenzio.

La seconda è rappresentata dall’entente cordiale tra la coppia Schroeder-Merkel e Putin sul gas che, come ormai acclarato, ha messo in discussione l’indipendenza energetica dell’Europa. Non va dimenticato, poi, l’atteggiamento di sostanziale indifferenza verso l’Europa prima di Obama e poi di Trump che ha fatto credere che gli Usa non avessero più interessi geopolitici nel Vecchio Continente. Tutto ciò, specie dopo il ritiro dall’Afghanistan, ha convinto Putin che non ci sarebbero state grandi obiezioni al ritorno della “sovranità limitata” sulle nazioni di confine. Insomma lo Zar, interpretando la nostra debolezza come “irreversibile”, è rimasto vittima di un auto-illusione. Salvo oggi descrivere questo errore come un astuto inganno dell’Occidente! Ristabilita la verità delle cose, resta da capire come l’Occidente debba muoversi in questo cambio di stagione. Innanzitutto, c’è da vincere la scommessa più difficile per le nostre stanche società: la capacità di predisporsi a una “guerra lunga”, che è stata la nuova strategia dichiarata ieri da Putin. Il che vuol dire appoggiare Kiev fino alla fine e senza incertezze. Nello stesso tempo, però, non bisogna cessare mai di puntare sul multilateralismo, facendo di tutto per coinvolgere la Cina nella ricerca di una soluzione politica. Guai ad agevolare Putin nella sua narrazione di una guerra Russia-Occidente: sarebbe un errore esiziale. Fondamentale, poi, saranno le azioni dell’Unione Europea. Se l’Ue riuscisse, proprio nell’era del conflitto, a esibire nuovi traguardi unitari nella politica estera e di difesa, accelerando ad esempio la prospettiva di un esercito comune, ciò segnerebbe un’ulteriore svolta nel cambio di stagione e mostrerebbe la volontà di diventare un “gigante politico”, come giustamente indicato dalla Meloni.

Infine, è necessaria una sorta di rivoluzione culturale. Diciamo la verità: non è del tutto falso sostenere che l’Occidente viva un tempo di decadenza. Che poi Putin lo affermi in modo strumentale, non può impedirci di ignorare la realtà. L’immagine di noi occidentali che domina nel pianeta è quella del benessere, del denaro e dei commerci. Assai più esile si è fatta, invece, la spinta propulsiva dei nostri valori. Si tratta di un cortocircuito che fa correre, anche a noi, il rischio di ridurre il concetto di libertà alla mera espansione della ricchezza. Ristabilire il giusto equilibrio dell’identità occidentale, liberandolo da equivoci e pregiudizi: ecco allora il cammino da percorrere per governare il cambio di stagione. Perché a decidere il futuro del mondo è di nuovo lo scontro tra autocrazie e democrazie.