Mercoledì 12 Ottobre 2022, 00:19

I leader del G7 straordinario di ieri hanno condannato senza mezzi termini, definendoli crimini di guerra, gli attacchi indiscriminati russi contro la popolazione civile ucraina affermando che Putin dovrà risponderne. La Germania annuncia la consegna all’Ucraina di quattro sistemi di difesa aerea, Zelensky dichiara che non potrà esserci un dialogo con Putin e chiede agli occidentali uno “scudo” aerea, mentre il ministro Lavrov ribadisce che Mosca non può permettersi che Kiev rappresenti una minaccia costante alla sicurezza della Russia e che gli obiettivi della “operazione speciale” non sono cambiati. La guerra tra l’Ucraina e la Russia e la crisi che ne è derivata sono arrivate a un punto pericolosissimo. Le conseguenze in tutti i settori sono devastanti: da 77 anni le società occidentali e europee non vivevano con una guerra alle porte e non ne risentivano le conseguenze sul piano politico, economico, umanitario e sociale, oltre che psicologico. Con il passare del tempo sgomento e paura sono i sentimenti che vanno diffondendosi tra la gente e, più cresce in intensità e qualità il ricorso alle armi più terribili, più aumenta la voglia di pace. E qui riaffiorano le confusioni, le indecisioni e, diciamolo pure, le ambiguità e le strumentalizzazioni su ciò che la pace significhi e, soprattutto, su come perseguirne la ricerca e, in modo particolare, quali siano le condizioni affinché si possa avviare un serio negoziato. Se l’obiettivo da raggiungere è scontato, oltre che urgente, le ipotesi di cui si va parlando e soprattutto i punti di partenza sono ancora terribilmente lontani, al punto che le prospettive di una pace seria, giusta – che vuol dire? da che punto di vista? – e duratura purtroppo non sono ancora dietro l’angolo. Con il risultato che la guerra deve proseguire e che l’Ucraina non può soccombere. Non ci sono alternative. E non è un circolo vizioso, ma è la triste realtà che ci impone un’aggressione senza precedenti contro un paese e un popolo che avevano compiuto altre scelte da parte di chi quelle scelte non ha inteso riconoscere, in violazione dei più elementari principi. Le guerre, si sa, iniziano tutte nello stesso modo, con una parte che decide di attaccare l’altra e con quest’ultima che si deve difendere. Tertium non datur. Ma allora abbiamo il dovere morale e l’onestà intellettuale di essere chiari, di non permettere le tante ambiguità che ancora circolano. La guerra è e rimane da parte russa un’aggressione e per gli ucraini una legittima difesa, così come legittima, sul piano del diritto, oltre che della morale, è la scelta di alcuni Stati di aiutare l’Ucraina anche militarmente.

Questo è il punto di partenza, e non devono esserci dubbi che l’Ucraina non possa e non debba uscire sconfitta, o violentata nella sua integrità territoriale. Ma è altrettanto chiaro che la guerra non può durare all’infinito, che i rischi di un’escalation sul piano militare e di una sua estensione geografica sono enormi e che il numero delle vittime è già spaventosamente elevato. Oggi lo scontro sul piano militare ha raggiunto una soglia pericolosissima, quella nucleare, riportando indietro il calendario di 60 anni al tempo della crisi dei missili sovietici a Cuba dell’ottobre 1962. La Nato, che meno di un anno fa era dormiente, ha ritrovato la propria ragion d’essere coagulando l’interesse alla sicurezza e alla difesa collettiva degli Stati membri con singoli membri dell’Alleanza che nel nome di una “neutralità qualificata” (concetto innovativo e un po’ tirato per i capelli dello jus ad bellum) hanno fornito, stanno fornendo, e devono continuare a farlo, armamenti all’Ucraina per potersi difendere in maniera più efficace contro la Russia.

Dobbiamo trovare il modo per fermare tutto questo. E allora è assolutamente urgente rilanciare una forte, seria e credibile iniziativa diplomatica. La diplomazia, quella vera, deve ritornare a svolgere il proprio ruolo, quel ruolo che è mancato e che non ha impedito la nascita di strane alleanze e la guerra stessa. In questa logica, è chiaro che gli Stati Uniti e la Russia devono trovare il modo di parlarsi, il che vuol dire che dei volenterosi facilitatori, con rapporti con l’uno e con l’altro, dovranno sapersi muovere. Alcuni paesi europei appartengono naturalmente a quella schiera, Francia, Germania, Regno Unito e l’Italia, ma ci sono altri attori fondamentali sui quali e con i quali occorrerà saper trovare le chiavi giuste per lavorare. La Turchia ha già fatto la sua parte, ma può e deve fare di più, l’Iran non deve essere trascurato, e poi l’India e la Cina e altri ancora. La Cina tra pochi giorni dovrebbe incoronare ancora una volta Xi Jinping che, con i suoi modi e le sue tradizioni culturali, ha iniziato a far trasparire segnali diciamo di insofferenza verso l’ “amico” russo.

E’ importante lavorarci, ma facciamolo fare a chi sa come muoversi con i cinesi. L’Italia ha svolto, con Mario Draghi, un ruolo molto importante nella crisi ucraina in una riaccresciuta indiscussa credibilità sul piano internazionale. I ringraziamenti che ieri Zelensky ha rivolto a Draghi e all’Italia per “il supporto costante e forte” testimoniano quello che il premier uscente lascia al suo sostituto e molti indizi lasciano ritenere che quel testimone verrà raccolto in buone mani e utilizzato con la stessa determinazione. L’Italia e la sua diplomazia hanno tradizioni fortissime e apprezzate da tutti. Noi siamo sempre riusciti a parlare con tutti, sapendo prima ascoltare. Allora riprendiamo l’iniziativa in stretto raccordo con i nostri principali partner. Ma non disturbiamo pretestuosamente il guidatore. Tutti vogliamo la fine della guerra e la pace. Ma muoviamoci con onestà, nel rispetto della verità e andando a protestare davanti alle porte giuste.