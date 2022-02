Lunedì 28 Febbraio 2022, 00:17

“Putin scatena la guerra”, ”I carri armati russi a Kiev”, “La guerra degli innocenti”. Questo abbiamo letto sui giornali degli ultimi giorni, e abbiamo provato paura, angoscia, incredulità, una serie di emozioni negative che hanno travolto la nostra mente, attonita di fronte all’inimmaginabile. Mentre le tv, quasi a voler confermare ciò che alla mente sembrava impossibile, mostravano la cronaca drammatica dell’invasione dell’Ucraina.

E allora ho pensato: come può il cervello di un uomo volere tutto questo? Dopo settant’anni di pace, dopo avere creato tanti organismi internazionali per evitare anche solo il rischio che questo accadesse? E ho pensato anche alla coscienza, la cosa più importante che la natura ci ha dato, a cui anche Michelangelo ha dato un posto nella Sistina, avvolgendo la figura di Dio che crea Adamo in una nuvola che rappresenta una sezione perfetta del cervello umano, quasi a voler dire che la coscienza è il regalo più bello che il Signore ci ha dato.



La coscienza è l’espressione massima del funzionamento del cervello, quella capacità che ha ognuno di noi di percepire il mondo che ci circonda, di apprezzarlo e di sentircene parte, la consapevolezza di sé, la capacità di riflettere sui propri pensieri, sulla vita passata, sul presente in cui siamo. Alla coscienza è legata la visione morale del mondo, e a questo ci si riferisce, soprattutto, quando nella vita comune si parla di coscienza. Ma quale visione morale del mondo può avere chi è capace, freddamente, di scatenare una guerra semplicemente premendo un bottone?



E ho pensato anche ai neuroni specchio, a quel meccanismo biologico che ci rende sociali, che ci porta a considerare l’altro come noi stessi, che ci fa entrare in empatia con un’altra persona e soffrire davanti al dolore di qualcuno che soffre. E ho pensato alle parole di Sa’dì di Shiraz: «Se tu non senti la pena degli altri, non meriti di essere chiamato uomo». E non basterebbe già questo a richiamare gli eserciti e a fermare i missili?

E poi ho pensato alla memoria, straordinaria qualità della nostra mente, ma anche elemento essenziale per il progredire della coscienza morale di ogni essere umano, fondamentale nella costruzione di una società civile e per meditare sulle vicende che si sono dipanate nel corso del tempo, così da evitare che le vicende infami di ieri possano diventare le vicende infami di oggi. Diceva il filosofo spagnolo George Santayana che chi dimentica il passato è condannato a ripeterlo. Ma quale drammatico passato hanno fissato nella loro memoria coloro che buttano bombe su una nazione inerme?



Purtroppo adesso la memoria è piena di carri armati che sconfessano la coscienza civile di un popolo e ci fanno rivivere, come nel film di un incubo, tutte le nefandezze che avevamo scolpito nella nostra memoria per non doverle più rivivere. E allora penso: come può chiamarsi uomo chi scatena una guerra, manda missili, ordina di uccidere impunemente uomini quasi senza difese e bambini inermi? Come può avere una coscienza morale chi ha stravolto ai livelli più infimi quel codice umano, frutto della cultura accumulata nelle menti per secoli, che l’umanità cerca disperatamente di elevare?