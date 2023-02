Venerdì 24 Febbraio 2023, 00:02

Magari, addirittura, nei cortei della sinistra che affolleranno in questi giorni le città italiane insieme alle solite bandiere arcobaleno spunterà per paradosso l’effigie di Silvio Santo Subito. Ma come, Berlusconi non è stato finora e da sempre il Male Assoluto, l’Arcinemico, il Cavaliere Nero, il peggio del peggio? Macché, contrordine compagni: Silvio è il Buono, il Pacifista, lo Statista responsabile e assennato che non vuole l’escalation e non ama mandare nuove armi a Kiev e lui sì che con tutta la sua esperienza conosce il mondo e la delicatezza della politica e della geopolitica. L’ultima illusione della sinistra sbandata è puntare su Berlusconi, l’ultima trovata di una parte politica senza leader e priva di punti di riferimento - se non quello della contrapposizione al governo Meloni ma come farla? Boh - è di affidarsi al Cav che non si allinea all’occidentalismo nella vicenda russo-ucraina, di esaltare il vecchio patriarca del centrodestra che non si arrende al tempo che passa e dunque evviva il Re di Arcore e scordiamoci il passato.

Viene da sorridere di fronte a questa capriola ideologica che sta facendo divertire anzitutto lo smaliziato Silvio. Eppure, nei salotti di sinistra, nei media di sinistra, nella sinistra diffusa e spaesata è tutta una carezza (strumentale e interessata) all’anziano leone e «ha ragione Berlusconi, l’Ucraina non doveva attaccare il Donbass», «dice bene Silvio, no aerei al regime di Kiev», «lui sì che ha naso e capisce che in Italia la guerra non la vuole nessuno». L’infatuazione neo-berlusconiana, ovviamente, serve a mettere in difficoltà Meloni. Se non fosse che questo entusiasmo è la riprova che la sinistra a Berlusconi non lo ha mai capito e continua a non capirlo. Il Cavaliere sa benissimo che il sostegno all’Ucraina era un punto del programma del governo votato dagli italiani e su questo non si torna indietro. E sa benissimo, proprio perché più esperto della sinistra che ora gli fa le moine, che non c’è alternativa al quadro di governo vigente, non esiste nessuna possibilità che si litighi davvero nella maggioranza, non c’è alcuna voglia reale - da parte di nessuno nel centrodestra a cominciare da lui - di smarcarsi sul serio. Ma vallo a far capire a chi immagina chissà quali ribaltoni proprio per mano di Silvio. Il quale semplicemente fa il suo lavoro da junior partner dell’esecutivo, quello che facevano i suoi alleati più piccoli quando a governare era lui e lui si arrabbiava per i loro smarcamenti. Pungola e punge Berlusconi perché è il suo ruolo adesso che lo spinge a fare così.

Ma, appunto, di iniziative tattiche si tratta, di legittime manovre di visibilità, di mosse naturali. Scambiarle per tutt’altro, fino a fare del Cav un nuovo partigiano, è la dimostrazione di quanto sia fitta la nebbia da certe parti e di come ci si attacchi ad appigli inesistenti visto che poi, nelle scelte concrete, Silvio è come Giorgia e il resto è bla bla, è propaganda d’opposizione, è costruire castelli per aria. In cima ai quali c’è un Cavaliere che, come sempre da quando è sceso in politica, non è quello che la sinistra crede di vedere: prima l’avversario più impresentabile e ora il compagno di strada.

Questa specie di risibile innamoramento da scherzo della storia è chiaramente un abbaglio che non porterà a niente perché Berlusconi è un politico troppo accorto per farsi strumentalizzare (ma figuriamoci, è più furbo lui di tutti!) e non ha nessuna intenzione di destabilizzare. Non si è sempre detto a sinistra, per deriderlo e cercare invano di smontarlo, che il leader di Forza Italia è un illusionista? Stavolta, nell’illusione (autoprodotta) ci sono caduti loro e quando si accorgeranno di esserci cascati ne cercheranno un’altra, pur di non tornare con i piedi per terra.