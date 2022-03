Martedì 8 Marzo 2022, 00:02

In Ucraina si sta decidendo un tratto non breve della nostra storia. A deciderlo non saranno eventi naturali, ma azioni umane. Ciò significa che in questo momento si sta decidendo anche della nostra qualità morale. Si decide attraverso ciò, anche pochissimo, che ciascuno e ciascuna di noi potrebbe fare e non farà.

Chiediamoci, allora: cosa significa la richiesta di “pace” che rimbomba in queste giornate? Prima di darci una risposta occorre riflettere bene, perché “pace” può significare due cose molto diverse.

In una casa in cui tutti dormono c’è pace. In un cimitero c’è pace. Sotto una dittatura c’è pace. Una eventuale e forse prossima vittoria di Putin certamente porterà pace in Ucraina: ma questo tipo di pace. Per convincersene è sufficiente volgere lo sguardo alla condizione in cui sono costretti a vivere i cittadini russi, e bielorussi. Tra di noi non manca chi desidera questa pace.



C’è però anche un’altra idea di pace. In una delle sale del palazzo comunale di Siena, tra il 1338 ed il 1339, Ambrogio Lorenzetti realizzò in un affresco la allegoria di quest’altra idea pace. Questa è la pace che regna nella Civitas fintanto che si può cooperare e competere, sinché la libertà lascia fiorire le differenze, finché un minimo di valori e regole condivisi garantisce ai diversi poteri il consenso e le risorse necessari a sbaragliare chi quella pace civile vuole distruggere dall’interno o aggredire dall’esterno. Di questa diversa idea di pace sono espressione le grandi tradizioni costituzionali dell’Occidente (inglese, statunitense, non ultima quella italiana). Di questa stessa idea di pace sono espressione su scala globale le grandi istituzioni internazionali (politiche e non) sorte dopo la vittoria degli alleati nella Seconda Guerra mondiale, Nato inclusa.

Alla “pace” della potenza che soverchia si oppone la “pace” di tanti poteri che si limitano l’un l’altro. Alla “pace” della schiavitù si oppone la “pace” della libertà. Alla “pace” della forza bruta si oppone la “pace” del diritto. Alla “pace” della morte si oppone la “pace” della vita.



Eccezioni e contraddizioni non mancano e non dobbiamo nasconderle. Tuttavia, mentre nei salotti e anche in qualche curia ecclesiastica si discetta e si eccepisce, i piedi di chi cerca la libertà votano immancabilmente a favore della pace del diritto: pax opus iustitiae (come persino la Chiesa cattolica insegna, o dovrebbe). I piedi degli uomini e delle donne libere fuggono da Putin e votano contro la sua “pace”.

Quando, come in questo momento, un regime liberticida scatena una guerra e opprime le libertà in un Paese confinante, occorre fare molta attenzione. Chi oppone la richiesta di “pace” al dispiegamento di tutti mezzi, da ultimo anche militari, al fine di contrastare e respingere efficacemente la guerra scatenata dall’aggressore, costui prende a militare attivamente per quest’ultimo. (E noi restiamo diversi da Putin perché ce ne guardiamo bene dal togliergli il diritto di farlo.)



Nessun tavolo di trattativa si aprirà mai se e finché l’aggressore sa che sul campo di battaglia non incontrerà resistenza. Perché mai chi sta vincendo dovrebbe trattare? Quando nel campo degli aggrediti e dei loro alleati prevale la richiesta della “pace” degli schiavi significa che in questo campo libertà, diritto e democrazia sono divenuti beni superflui, qualcosa cui si può rinunciare. Agli oligarchi putiniani abbiamo confiscato qualche yacht e qualche villa, ma Putin sembra aver confiscato da tanti dei nostri cuori l’idea che, in casi estremi, c’è qualcosa che vale di più della propria vita: i diritti e la libertà di altre persone. Ottanta anni fa migliaia di giovani inglesi, americani ed anche italiani decisero che la loro vita valeva meno della nostra libertà. Diedero la loro vita per combattere nazismo e fascismo e noi oggi siamo liberi innanzitutto per questa ragione. Buttarono forse le loro vite da sciocchi?