Il 2023 lascia in eredità al 2024 un numero di guerre in atto senza precedenti recenti, nonché un numero ancora più elevato di fronti nei quali si potrebbe passare in un attimo dalle schermaglie allo scontro militare.

In Ucraina, Terra Santa, Mar Rosso è già guerra. Altrove si combatte ad intermittenza: sud Libano, Myanmar, Siria, est del Congo. In altre aree siamo ad un passo dallo scontro militare: Taiwan, Corea del Nord, confini orientali di Finlandia, Paesi Baltici e Moldavia. Il Sahel è teatro di colpi di stato militari a ripetizione, mentre l’area dal Sudan al Corno d’Africa è fuori dal controllo di qualsiasi potere legittimo. Del resto tutta l’Africa, come gran parte del Sud America, ha raggiunto livelli senza precedenti di instabilità politica, di ricorso alle armi e di diffusione di regimi dittatoriali. Persino in Artico e in Polinesia le frizioni si fanno ogni giorno più forti. E si potrebbe continuare.

Se si ripassano uno per uno i casi elencati, non si fa fatica ad osservare che gli schieramenti contrapposti sono sempre gli stessi. Da un lato l’alleanza di Cina, Russia, Iran e Corea del Nord, con un certo numero di seconde file. Dall’altro le società libere: Giappone, Corea del Sud, Canada, Stati Uniti, Gran Bretagna, Unione Europea, Australia, Nuova Zelanda. Anche in questo schieramento non mancano seconde linee, in avvicinamento o che tale avvicinamento hanno più o meno portato a termine (come Svezia e Finlandia). Il fatto che attori grandi (come l’India) o medi (come la Turchia) non si schierino definitivamente o si defilino dallo schieramento cui appartenevano non cambia lo scenario. Si tratta di attori che non puntano a costituire una alternativa ai due principali schieramenti, ma che cercano di sfruttare le tensioni in atto. I due schieramenti sono divisi anche su di un piano meramente ideale. Cina & partners rifiutano anche in linea di principio il dettato, le istituzioni e la cultura dei diritti fondamentali. Xi e Putin lo hanno messo nero su bianco ad inizio- Febbraio ’22, poco prima che quest’ultimo muovesse guerra all’Ucraina. Forse anche la espressione “terza guerra mondiale a pezzi” è ormai inadeguata: per difetto.

Nel 2024 a questo “primo fronte” si aggiungerà un “secondo fronte”. Si tratta di una linea che non corre tra i due schieramenti, ma dentro uno di essi: le società libere. In queste, anche formalmente, si aprirà un “fronte interno”. Per avere un’idea di quanto il “fronte interno” sia importante, basta ricordare quello che avvenne alla Germania sul finire della Prima Guerra Mondiale. Mentre l’Impero tedesco seppure a fatica teneva testa a francesi ed inglesi (anche dopo l’arrivo degli americani), e mentre aveva ottenuto la resa della Russia ormai sovietica, fu sul “fronte interno” che una popolazione stremata ed arrabbiata determinò la disfatta della Germania. Il 2024 sarà “il più grande anno elettorale della storia” (the Economist). Alle urne saranno chiamate 4,2 miliardi di persone. Più di un abitante su due del pianeta. Naturalmente in molti casi, come in Russia, si tratterà di elezioni dall’esito predeterminato. Non così negli Stati Uniti (chiamati a scegliere il presidente), nei Paesi della Unione Europea (chiamati a rinnovare il parlamento), in tutti gli altri numerosi ed importanti paesi liberi chiamati al passaggio elettorale (Taiwan, Indonesia e Brasile per citarne solo alcuni).

Sul “fronte interno”, i sostenitori della democrazia (di destra e di sinistra, conservatori e riformisti) se la dovranno vedere con le stesse forze che li impegnano sul “fronte esterno”. Cina, Russia & partners hanno dimostrato di avere strumenti, movimenti ed argomenti con cui aggredire anche dall’interno le istituzioni dei Paesi liberi. Gli strumenti sono quelli della propaganda: già usati nel 2016 (a sostegno di Brexit e Trump) ed ora incredibilmente più potenti grazie alle prestazioni della Intelligenza Artificiale. I movimenti sono quelli che Russia e Cina sostengono sia a parole (si vedano le lodi di Putin a Trump) che materialmente (come nel caso di molte estreme destre xenofobe in Europa). Gli argomenti sono quelli capaci di far presa sulla stanchezza di larghi strati delle opinioni pubbliche dei paesi democratici: stremate da un inizio di XXI secolo fitto di crisi, umiliate ed offese dal bigottismo del politically correct e dal complesso di superiorità di una sinistra maggioritaria ormai solo nei salotti, e consapevoli degli autogol “occidentali” negli ultimi decenni. Importantissime istituzioni delle società libere si mostrano ormai indifferenti rispetto alla alternativa tra regimi democratici e tirannie, quando addirittura non sono ormai schierate “dall’altra parte”.

È il caso di alcune delle grandi università americane o di settori crescenti della Chiesa cattolica. Nel 2024 alle società libere non sarà sufficiente respingere le aggressioni sul “fronte esterno”, ma servirà anche avere la meglio su quelle provenienti dal “fronte interno”. Su questo fronte a decidere saranno le urne. Non quelle in cui le tirannie depongono gli oppositori, ma quelle in cui nelle democrazie i cittadini scelgono liberamente.

Se la prospettiva di una pace la meno ingiusta possibile passa da qualche parte, essa passa per una manifestazione di convinto sostegno delle opinioni pubbliche delle società libere alle proprie istituzioni democratiche. Se queste saranno forti, potranno avanzare prospettive di pace. Se le società libere si mostreranno incerte e divise, i nemici della libertà non avranno motivo di trattenersi dal perseguire ciò che hanno pubblicamente dichiarato di volere, a qualsiasi costo. Un occidente più forte e convinto potrebbe sollecitare il realismo cinese e spaventare il disperato estremismo delle oligarchie russe ed iraniane.