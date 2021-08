Domenica 8 Agosto 2021, 00:10

Test sul Green Pass tra i ristoratori di Trastevere. Ristoratore Tipo A: «È uno schifo. Mi rifiuto di fare il poliziotto con i clienti. Io i documenti non li chiederò mai». Ristoratore Tipo B: «Certo il governo ci ha affidato un compito ingrato ma i cittadini collaborano. Comunque, per ora, solo tavoli all’aperto». Ristoratore Tipo C: «Accetto le regole. Sono convinto che servano. Usciamo da un periodo durissimo, i certificati ci aiuteranno. Per il controllo dei Green Pass e dei documenti d’identità bastano trenta secondi. E siamo tutti più tranquilli».

Il rodaggio delle nuove disposizioni governative incontra resistenze, adesioni di malavoglia ma anche accettazioni aperte. Il tempo, com’è accaduto per l’uso delle mascherine, renderà tutto più fluido, sarà come, in treno, mostrare il biglietto al controllore. Nessuno si sogna di rifiutarsi. Ecco, il problema sta nell’approccio, nella disponibilità a rendersi conto che il filtro del Green Pass non è un vaneggiamento del CTS, di Palazzo Chigi, del ministro della Salute ma più semplicemente una rete, la più fitta possibile, per impedire al virus di circolare e di diffondersi.

Senza passaporto il virus è costretto a indietreggiare. Già si capisce che i cittadini, con i tempi tutti italiani che conosciamo, si adatteranno consapevolmente che la loro disponibilità è un vantaggio per tutti. Già il fatto che siano stati scaricati 6,7 milioni di Green Pass in un giorno (fonte ministro Speranza) ci dice che il Ristoratore di Tipo C vincerà la gara contro i Tipo A e B. Anche i bastian contrari, a volte, accettano le leggi ed il buon senso.