Sabato 18 Novembre 2023, 00:18

Non una di meno» è il grido collettivo del movimento nato in Argentina nel 2016 per lottare unite e uniti contro la violenza di genere. Non una di meno.

Eppure, Giulia Cecchettin potrebbe essere un’altra in più. Un’altra che non abbiamo saputo proteggere, se è vero che quella del femminicidio non è solo una questione privata ma anche una ferita sociale. Una piaga aperta sulle contraddizioni comuni e irrisolte in un’epoca, la nostra, satura di emozioni a quanto pare ingestibili.

I colpi sono ancora una volta su di una singola donna, ma il “corpo” è anche quello di una società intera che non riesce a fare i conti con la complessità della vita, che non sa scendere a patti con la fragilità, il fallimento, il dolore, la separazione. Che non sa ricominciare né forse accettare che la femmina non sia più sottoposta al potere maschile, che non sia più parte della sua proprietà.

Dove stiamo sbagliando? Perché è così difficile per gli uomini rispettare la volontà delle donne? E come mai, nonostante tanta informazione sul tema, le donne esitano ancora a far sentire la loro voce, a riconoscere le loro necessità, a prendere le distanze? Dov’è la comunità quando le sabbie mobili delle relazioni tossiche iniziano a muoversi? Perché non riusciamo a riconoscere il pericolo e a fermare per tempo dinamiche in cui a perdere sono tutti, ma le donne di più?

Perfino una ragazza come Giulia Cecchettin, brillante studentessa di ingegneria, appassionata di arti grafiche e natura, una giovane piena di progetti e di interessi, è stata sopraffatta, a quanto si apprende dalle testimonianze, dal senso di colpa verso il suo ex fidanzato.

Forse la cultura non basta, neanche le raccomandazioni, se quel senso di colpa è ancora così radicato e familiare a tutte noi, se appartiene al nostro Dna.

Probabilmente la nostra afflizione è nei confronti di un universo maschile che per secoli abbiamo avuto il “compito” di accudire e che oggi ci appare più che mai confuso, smarrito senza la nostra custodia.

Ma non è colpa nostra: da tempo le donne hanno ormai trovato la loro via di affermazione e di riscatto, non dovrebbero più sentirsi responsabili per i compagni che hanno scelto e magari scelto di lasciare. A ritmi incalzanti continuiamo il nostro viaggio per l’emancipazione, purtroppo tanti uomini non sanno ricollocarsi in questo percorso. È una pena, però non è colpa nostra.

La psicoterapeuta americana Robin Norwood intitolava il suo saggio “Donne che amano troppo” nel bestseller da 5 milioni di copie vendute del 1985: raccontava le dipendenze affettive e i profili di donne che non riescono a sottrarsi al giogo, ad affrancarsi dal rischio. Però l’amore può essere davvero “troppo”? O forse quello già non è più amore? In disavanzo sono piuttosto la pazienza, la paura, la solitudine. Altre storiche compagne del gentil sesso.

Così è sempre stato, non deve essere per sempre così. Occorre una rieducazione sentimentale, specialmente al sentimento del dolore che, invero, può essere, come ben insegna l’arte, foriero di atti creativi, di forti cambiamenti in positivo, di energia rinnovatrice.

La speranza è che Giulia e il suo ex fidanzato vengano ritrovati vivi al più presto, sebbene che a ogni ora che passa risulti più difficile immaginarsi l’epilogo che tutti vorremmo leggere.

Sulle pagine di un giornale non tocca a noi giudicare o condannare, piuttosto continuare a porci e porre domande che non dobbiamo dimenticare, insieme ai nomi di queste vittime innocenti.