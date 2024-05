Venerdì 31 Maggio 2024, 00:55

Giada Zanola non voleva più sposarsi, Giulia Tramontano aveva scoperto la relazione del suo compagno con un'altra donna e preso appuntamento per abortire, Giulia Cecchettin era stanca delle attenzioni morbose di Filippo e si stava allontanando da lui, illudendosi di salvare l'amicizia. Tre donne giovani se non giovanissime, determinate a riappropriarsi della propria esistenza anche al prezzo di riscriverne il copione, in quegli anni della vita in cui è doveroso farlo. Persino salutare. C'è un filo che le unisce, rosso come il codice che dovrebbe proteggerle. E c'è una storia che si ripete, anche se i contorni della tragedia di Giada sono ancora da definire, e per adesso lasciano solo intravvedere l'orrore. La presunzione di femminicidio. Gli investigatori faranno il loro lavoro, il nostro è non cedere all'assuefazione, al deja vu. E nemmeno alle statistiche, per cui gli omicidi legati al genere sono in lieve diminuzione, e l'Italia non è la maglia nera in Europa. Non una di più, questo dovrebbe essere il mantra. Ma perché Giada e le due Giulie, e le tante donne di ogni età falciate da uomini privi di umanità, non diventino pura casistica e stanche ricorrenze, occorre riflettere sull'efficacia delle misure che sono state messe in campo per contrastare il fenomeno e sulla cultura sottostante.



È la cultura dell'emergenza, dell'escalation normativa e repressiva, una risposta spesso nevrotica a delitti che si traducono in comportamenti pre-logici, persino quelli pre-meditati, e affondano in pulsioni che nessuna certezza della punizione, prima ancora che della pena, riesce a contrastare. Filippo Turetta non si è mai illuso che la sua fuga lo avrebbe sottratto alla giustizia, né avrebbe potuto immaginare che i sospetti sarebbero ricaduti su altri. Alessandro Impagnatiello si è disfatto del corpo di Giulia vicino a casa, dopo aver lastricato di indizi e bugie il viatico dell'omicidio. E del compagno di Giada per ora risuonano i vuoti di memoria, le contraddizioni, in un mondo pieno di telecamere in grado di riempire i vuoti e risolvere le contraddizioni. Sapevano a cosa sarebbero andati incontro, ma non si sono tirati indietro. Non li ha fermati il reticolo di leggi, gli inasprimenti progressivi di pena e codici che avrebbero dovuto imbrigliare il loro istinto criminale. Il reato specifico di femminicidio risale al 2013, nel 2019 viene istituito il codice rosso, l'anno scorso il codice rosso subisce un giro di vite. Si allungano i tempi per la denuncia (da 6 a 12 mesi), i pubblici ministeri devono ascoltare le donne vittime di violenza entro tre giorni dalle denuncia, si prevede l'uso del braccialetto elettronico per fare rispettare le ordinanze restrittive (essenzialmente il divieto di avvicinamento). Peccato che braccialetti elettronici non ce ne siano abbastanza. E poi la prevenzione, anzi la cultura della prevenzione, i segnali da cogliere e interpretare, gli atteggiamenti , i magistrati da formare. Tutto sacrosanto, e va detto che sui giornali finiscono le vite perdute, quasi mai le vite salvate. Per cui l'emergenza non sconta abbastanza l'efficacia delle misure, all'apposto rischia di renderle vane.



Il punto è proprio questo. La grande, meritoria, sensibilizzazione sulla violenza di genere sta plasmando una generazione di donne consapevoli, lontane da quello stereotipo di soggezione e accettazione su cui spesso l'altro sesso ha costruito le proprie sopraffazioni, donne che non accettano le zone grigie e allusive, donne che hanno maturato la forza del no. Non è così per tutte, ma lo è stato per le due Giulie, forse per Giada, a un prezzo insostenibile, e lo è per tante altre, pronte a dettare le proprie condizioni in una relazione equilibrata. Ma i ragazzi, gli uomini del presente e del futuro, sentono allo stesso modo le questioni fondamentali del rispetto, della libertà altrui, della sconfitta come esito possibile di una storia di amore? Va bene reprimere, è certamente utile prevenire, ma chi si fa carico di educare? Non possiamo dare per scontata l'educazione affettiva all'interno di famiglie a digiuno della materia e del lessico, ma dovremmo esigerla dalla scuola, che da tempo si interroga su un altro tipo di educazione, quella sessuale, senza ragionare che l'una non può prescindere dall'altra. Serve ristabilire le connessioni tra i generi, un codice comune, senza colore, trasversale. E' un processo lungo, nel frattempo i femminicidi non si fermeranno, ma forse saremo in grado di distogliere lo sguardo dalle statistiche per concentrarlo sui comportamenti.



