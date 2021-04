18 Aprile 2021

Nell’Italia che si avvia a riaprire, il confine sottile tra la salute della popolazione e quella del sistema economico resta sempre difficile da delineare e calibrare. La salute vera e propria resta il principale obiettivo da tutelare ma, in questa fase che possiamo definire in modo inusuale «regolarmente critica», non si può mettere a rischio la tenuta del nostro tessuto produttivo. Sono queste le intenzioni che hanno animato Mario Draghi, che nelle ultime dichiarazioni pubbliche non ha mancato di sottolineare l’utilità in tal senso di un’azione economica espansiva, di un debito buono, finalizzato alla crescita.

Sembra proprio questo il criterio cui improntare le decisioni politiche, quello della responsabilità. Con la dovuta precisazione, in risposta alle prime osservazioni (anche comprensibili) di alcuni medici e virologi: stante la responsabilità della valutazione, sembravano comunque in esaurimento i mezzi per placare gli animi di alcune categorie produttive, nonché per garantire un sostegno duraturo alla loro attività d’impresa.

In questo scenario, che chiarisce le ragioni della scelta, c’è solo un altro soggetto a poterle dare senso, renderla utile e “sostenibile”, senza che si rendano necessari passi indietro: noi, la popolazione.

Così la responsabilità sembra proprio il criterio che vede coincidere il punto di vista delle Istituzioni con quello dei cittadini, secondo una visione sistemica: adottare un atteggiamento responsabile significa sì tutelare se stessi, ma anche essere consapevoli dell’impatto di un nostro comportamento sulla salute della comunità. È così che si supera un atteggiamento a rischio di derive ideologiche, nella misura in cui la soluzione dei problemi sia dettata non solo da principi universali da affermare, ma da soluzioni concrete da proporre, diritti da tutelare.

Responsabili, dunque. È questo forse uno degli insegnamenti più significativi di questa crisi, che ci ha fatto (ri)scoprire quanto siano interconnesse le nostre relazioni, quanto il nostro agire possa avere conseguenze sull’altro e sulla collettività, anche con un singolo gesto. Capace di favorire, o bloccare, ogni singolo contagio alla base di una crisi collettiva così imponente.

Questa riapertura, dunque, non deve suonare come un “liberi tutti”, anzi, deve portare a comportamenti ancor più consapevoli, permettere di proseguire il cammino verso una normalità nuova. Buona parte del peso e della diffusione dell’epidemia dipende da noi.

Dobbiamo ora dimostrare di non dover essere intelligenti per decreto, ma responsabili per natura. Teniamo debito conto delle attività che, pur con qualche difficoltà, possono proseguire in modalità “digitale”, una cultura che proprio l’emergenza ci ha indotto a valorizzare e che, per di più, rappresenta anche una tutela nei confronti del contagio. Distinguiamole da quelle, invece, bruscamente interrotte dalla crisi, come gli ormai noti casi di turismo e ristorazione, che iniziano a vedere l’altrettanto nota luce in fondo al tunnel.

Non facciamo, dunque, della scuola o della ristorazione una questione, assoluta e ideologica, di difesa della cultura o delle imprese. Sono tutele che possono coesistere, grazie alle differenti risorse che hanno a disposizione.

Siamo “animali sociali”, ma godiamo anche di uno spirito critico capace di guidare le nostre azioni, stabilire priorità. È naturale puntare a vivere la socialità, ma se oggi siamo chiamati a lavorare o studiare da remoto dovremmo intanto apprezzare di poterlo fare. Diversamente da chi, invece, della presenza fisica non può fare a meno, per lavorare e vivere. Dunque non sono solo numeri o statistiche a dover orientare le nostre valutazioni ma, perché no, anche il buon senso.

Sono giorni lieti per tanti lavoratori che riaprendo le attività affronteranno difficoltà, ma potranno ripartire. Una data da vivere, ora e guardando al futuro, con questo spirito. Tra le tante ricette forse è proprio il buon senso, con il sostegno della scienza che è regina di questo interregno, a dettare il miglior comportamento. Quello responsabile.