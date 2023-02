Domenica 12 Febbraio 2023, 00:09

Freddo. Il sostantivo indica la situazione nella quale la temperatura che ci circonda è inferiore a quella corporea. Ma freddo è anche un aggettivo, e soprattutto una figura retorica. Con esso si indica anche un modo di reagire, distaccato o privo di emozione. Freddo può voler dire spietato.

Ecco, a me pare sia questo il freddo che in questi mesi ci attanaglia. E’ nel giudizio che il sostantivo può contenere. Stiamo vivendo una fase di durissimo distacco dalla socialità. Dal contatto. Dalla fisicità dei rapporti.

Covid, influenza, paura dell’altro uomo. Portatore di un male possibile. Un male invisibile, cattivo come solo l’ingiustizia della malattia può essere. Ingiusto perché immeritato e portato da chi non conosce questa sua funzione. Cosicché l’altro, tutti gli altri, sono un pericolo. Vivere è diventato convivere con il rischio del contagio, con il possibile male.

Noi siamo animali politici. La nostra intelligenza in milioni di anni si è formata sulla certezza della vita sociale, insieme, e della esistenza essenziale degli altri. I quali sono sempre portatori del vantaggio di dar vita ad una comunità, nella quale gli interessi diversi, le anime diverse, sono continuazione della vita

Il Covid prima, le contrapposizioni dure sui vaccini, il freddo infine stanno mettendo in dubbio l’esistenza stessa della nostra socialità. Che non sono, solo, le tecniche di comunicazione, non sono sostituibili dalle mail o dai messaggi. Le idee si formano nello scontro, sugli errori, sui tentativi e sulle contrapposizioni. Le quali creano le opinioni diffuse, le culture, le differenze. La macchina delle intelligenza umana diffusa funziona sui tentativi, sugli errori, e sulla divisione che questi creano. Credo che questa sia un fase storica che ovviamente sarà superata, ma dalla quale dobbiamo imparare. Può accedere ancora ciò che vediamo oggi. Occorre che tutti impariamo a considerare l’altro, quello che secondo noi sbaglia, parte di ciascuno. Essere animali sociali impone di considerare parte di ciascuno di noi ogni posizione, diffusa, ogni scelta, ogni errore. L’altro, con le sue idee che non condividiamo è un pezzo dell’unica vita che conosciamo. Quella associata, nella sua inconsapevole formazione della Storia.

Sono vaccinatissimo, ho preso il Covid, il freddo che mi toglie gli altri mi fa soffrire. Non mi piacciono tante cose che vedo. Ma credo che la Storia proceda anche per trasgressioni, per ciò che ci appare errore.

Questo dannato freddo passerà. Ne supereremo la spietatezza. Conserviamone la consapevolezza. Per quando un’altra diminuzione della nostra socialità dovesse tornare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA