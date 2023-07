Domenica 16 Luglio 2023, 00:14

Ma la Befana è più importante della Patria? L’interrogativo sorge spontaneo dopo che il Senato ha messo nero su bianco che il 4 novembre, oltre che “Giornata dell’Unità nazionale”, lo sarà formalmente anche “delle Forze Armate”. Nel disegno di legge da poco approvato a Palazzo Madama (102 senatori favorevoli, 28 astenuti e nessuno contrario: altra novità positiva dalla sempre conflittuale politica), si fa pure riferimento al ruolo dei nostri soldati nelle missioni all’estero e nella protezione civile. Ma il testo che ora va all’esame della Camera, manca di un dettaglio che non è un dettaglio: il 4 novembre non tornerà a essere “festa nazionale”, come lo fu ininterrottamente fino al 1977. Quando per ragioni ammantate di risparmio finanziario il governo-Andreotti della “non sfiducia” (perché tenuto in piedi dall’astensione del Pci), pensò bene di sopprimere la “giornata della Vittoria” - com’era chiamato il 4 novembre - assieme alla festa della Repubblica e all’Epifania. Tre harakiri in una volta sola. Come se abolire memorie e simboli cari agli italiani, fosse da considerare nient’altro che un puro e semplice taglio della spesa. Il tempo ha corretto il cinico ideologismo dell’epoca, ma solo in parte. Nel 1985 col governo-Craxi ritornò la magia della Befana al suo posto festivo in calendario, il 6 gennaio. Nel 2001 rispuntò il 2 giugno quale giornata di festa grazie a una legge dell’anno precedente. Ma soprattutto per impulso di Carlo Azeglio Ciampi, il presidente risorgimentale che ha fatto riscoprire a tutti, e in particolare alla classe politica tremebonda di patriottismo, la bellezza del “Canto degli italiani” e dei tesori che da secoli rendono l’Italia un Paese unico e amato nel mondo. Dunque, delle tre grandi festività eliminate - accanto alle feste religiose anch’esse abrogate nel ’77: San Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini e San Pietro e Paolo, tranne che a Roma - la Befana e la Repubblica sono tornate da dove non dovevano essere rimosse. Invece il 4 novembre, nientemeno che l’anniversario già della Vittoria e poi dell’Unità nazionale e ora anche delle Forze Armate, cioè proprio l’evento che nel 1918 ha suggellato l’indipendenza e l’unità della Nazione, non ha ancora ritrovato il diritto alla sua festa. Neppure nel testo senatoriale che ha unificato cinque disegni di legge, in tre dei quali (primi firmatari Roberto Menia, Michaela Biancofiore e Stefania Pucciarelli, cioè rispettivamente Fratelli d’Italia, Civici d’Italia e Lega), si richiedeva il ripristino del 4 novembre “come giorno festivo”. Ancora una volta, esattamente come nel 1977, sono prevalse presunte e tutte da dimostrare ragioni irragionevoli di opportunità economica. La Camera può ora rimettere le cose a posto, stabilendo che spendere per la Patria non è un costo molesto, ma un investimento sul futuro della memoria. Al governo che ha rilanciato il concetto costituzionale di Nazione, non sarà complicato far pesare la sua volontà e trovare i fondi, peraltro contenuti, per celebrare come si deve il giorno del compleanno. Non c’è un solo Paese della Terra che rinunci alla giornata di festa, e a qualunque costo, pur di ricordare e condividere con la sua gente l’Unità nazionale. Dal 4 luglio negli Stati Uniti al 14 luglio in Francia mai nessuna Repubblica (né Monarchia) ha subordinato l’onore della sua Storia a una questione di oneri per lo Stato. E qui c’è anche la vecchia ingiustizia da sanare in fretta: mettere la Patria almeno sullo stesso piano della Befana. Il 4 novembre è una voce che viene da lontano, e che esprime al meglio anche la modernità del “made in Italy”, a cui il governo ha voluto intitolare un ministero. Ma innova chi è consapevole della sua tradizione. E poi quant’è bello e importante ricordare a noi stessi, una volta all’anno in modo festoso e popolare e non soltanto cerimonioso e burocratico, il senso di quello che fecero i nostri nonni e bisnonni. Che non meritano i pretesi “risparmi” evocati nel testo unificato. Perché quei nonni hanno rischiato e spesso sacrificato il bene inestimabile della loro vita per farci sentire, oggi e per sempre, italiani.