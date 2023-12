Sabato 23 Dicembre 2023, 00:25

Nella comunicazione, anche quella pubblicitaria, l’elemento della fiducia è decisivo per il consolidamento delle relazioni tra persone. Per ottenere un’interazione efficace, ancor più nel web e sui social, occorre valorizzare la trasparenza dei contenuti e la correttezza tra gli interlocutori. Anche quando ci sono moventi di natura commerciale, è fondamentale che la dialettica sia fondata sul rispetto di chiari principi che in questo caso si ricollegano al Codice del consumo per quanto attiene alla cosiddetta pubblicità occulta.

Il tema nei giorni scorsi è tornato di straordinaria attualità con il caso di Chiara Ferragni, al centro di una tempesta social divampata per l’operazione commerciale con i pandori Balocco. La celebre influencer è finita nell’occhio del ciclone per essere stata accusata di aver condotto una pratica pubblicitaria scorretta, cioè di aver lasciato intendere ai consumatori che l’acquisto di quel dolce avrebbe contribuito a una donazione che in realtà era già stata effettuata mesi prima dalla sola azienda produttrice.

La figura degli influencer rimane assai controversa, perché continua a sfuggire a una regolamentazione giuridica ed etica e finisce per danneggiare altri soggetti professionali che invece sono vincolati a precise prescrizioni normative e deontologiche. Negli ultimi anni, gli influencer hanno assunto un ruolo di primo piano nella promozione di prodotti e servizi. La loro capacità di raggiungere un vasto pubblico attraverso piattaforme social come Instagram, TikTok e YouTube li ha resi professionisti essenziali per le aziende.L’utilizzo delle loro piattaforme social per promuovere prodotti o servizi dovrebbe avvenire in modo trasparente e veritiero, evitando qualsiasi tipo di inganno o ambiguità. Da questo punto di vista non siamo nella giungla, visto che il vigente Codice del consumo già condanna le pratiche illecite in termini di pubblicità occulta e che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) ha promosso una consultazione pubblica “relativa alle misure volte a garantire il rispetto, da parte degli influencer, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi”.

Sicuramente la mancanza di regolamentazioni specifiche ha aperto la porta a pratiche pubblicitarie discutibili. Molti influencer si sono trovati al centro di polemiche a causa di sponsorizzazioni non dichiarate, promozioni ingannevoli e collaborazioni commerciali poco trasparenti. La Francia da questo punto di vista ha fatto scuola, perché si è dotata, sei mesi fa, di una normativa ad hoc per disciplinare la professione degli influencer come professionisti della Rete. In quel testo di legge si definisce influencer un soggetto che, con l’obiettivo di trarne profitto, sfrutta la propria notorietà per diffondere contenuti promozionali sul web. L’influencer ha l’obbligo di dichiarare se quei contenuti vengono sponsorizzati o se utilizzano foto modificate (grazie a filtri di bellezza o Photoshop o sistemi di Intelligenza Artificiale) e, tra le altre cose, non può promuovere contenuti in cui figurano animali la cui detenzione è illegale.

In una auspicabile legge italiana dovrebbe esserci anzitutto una definizione di influencer che individui chiaramente chi appartiene a questa categoria. Inoltre sarebbe opportuno prevedere meccanismi di trasparenza sulle relazioni commerciali tra influencer e marchi. Una disposizione simile contribuirebbe a evitare la pubblicità occulta, ponendo sugli influencer l’onere di dichiarare in modo esplicito qualsiasi forma di compensazione o vantaggio ottenuti per la promozione di prodotti o servizi. Un aspetto importante da considerare è la differenziazione delle sanzioni in base al numero di follower degli influencer. Questo perché l’impatto di un’infrazione commessa da un influencer con milioni di seguaci non è paragonabile a quello di un influencer di secondo livello. Differenziare le sanzioni sulla base della portata dell’influencer garantirebbe un approccio proporzionato, considerando l’ampiezza della platea raggiunta e l’entità dell’abuso commesso.