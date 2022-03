Martedì 8 Marzo 2022, 23:58

La decisione dell’Unione Europea, Italia compresa, di inviare armi all’Ucraina, ha suscitato alcuni interrogativi di ordine etico, giuridico e politico. Sono domande comprensibili, che tuttavia non nascono dalle ragioni squadernate ufficialmente. In altre parole, non sorgono dalla paura di violare princìpi, ma da quella meno nobile, ma altrettanto seria, di cacciarsi nei guai. In realtà dai tempi del Libano, nel 1982, l’Italia ha mandato uomini e armi in mezzo mondo, ed ha anche partecipato ad azioni belliche ripetute e imponenti. Ha persino bombardato Paesi senza preventive dichiarazioni di guerra, anche se questi raid venivano chiamati di “ricognizione attiva”, o con altri surrogati del soave linguaggio diplomatico.



Le ragioni dei nostri timori attuali sono, come abbiamo detto, altre. I conflitti passati erano combattuti lontano dai nostri confini - come l’Afghanistan o l’Iraq - oppure erano geograficamente vicini ma contro nemici sostanzialmente innocui. A casa nostra, la sicurezza e l’economia erano comunque assicurate. Ora invece il pericolo è dannatamente maggiore: rischiamo il blocco della produzione energetica, un inverno al freddo e persino una catastrofe nucleare. Se dunque le ragioni delle anime belle del pacifismo sono ispirate al consueto livore antioccidentale, quelle di molti industriali e di semplici consumatori meritano di essere considerate.

Dal punto di vista del diritto internazionale il problema è di facile risoluzione: si tratta di aiutare uno Stato vittima di un’invasione ingiustificata e criminale da parte di una potenza ostile. Il diritto di autotutela è previsto dalla carta delle Nazioni Unite e quello di soccorso all’aggredito è stato applicato varie volte. Quanto alla nostra Costituzione, essa ripudia la guerra come strumento di risoluzione dei conflitti, ma non prevede affatto una resa incondizionata che conduca alla schiavitù. è esattamente il contrario: «La difesa della Patria - recita l’articolo 52 - è sacro dovere del cittadino».



È vero che per taluni la “pace” conta più di ogni altra cosa. Ma questa è un’eresia etica e religiosa: per un buon patriota e un buon cristiano più della pace e anche della vita contano l’integrità territoriale, la libertà e la fede: altrimenti non avremmo avuto né i martiri del Risorgimento, né quelli della Resistenza, né quelli cristiani, che preferirono le belve dell’anfiteatro all’abiura sull’altare dell’Imperatore. E, cosa più importate, gli onori resi al Milite Ignoto sarebbero solo un’avvilente e teatrale ritualità.

Orbene, la fornitura di armi a un Paese aggredito non significa affatto, come ha minacciato Putin, una dichiarazione di guerra. Essa non solo è giustificata dall’articolo 51 dell’Onu, ma fa parte dello “ius consuetudinis”, cioè di quella prassi che, nelle relazioni internazionali, ha la stessa autorità dello “ius positum”, cioè delle norme positive. È un principio confermato dalla storia, soprattutto del secolo sorso, ricca di questi esempi. Quello più noto è la legge “lend and lease” (affitti e prestiti) con cui, nel settembre 1940, gli Stati Uniti assistettero la Gran Bretagna aggredita da Hitler, ben prima che costui entrasse in guerra con loro dopo l’attacco a Pearl Harbor. In seguito, nessuna vendita di armi è mai stata equiparata a belligeranza.

Durante le guerra in Corea e in Vietnam Urss e Cina hanno rifornito abbondantemente Kim Il-sung e Ho Chi Minh senza che Truman, Eisenhower, Johnson e Nixon minacciassero di bombardare Mosca o Pechino. Gli americani, peraltro, hanno fatto lo stesso: durante la guerra del Kippur istituirono un vero e proprio ponte aereo per ricostituire parte dell’aviazione di Israele decimata dai missili egiziani e siriani. E gli esempi potrebbero continuare.



Superfluo aggiungere che tutt’altra cosa sarebbe la costituzione di una “no fly zone” sul cielo di un Paese come l’Ucraina, non appartenente alla Nato. Se un aereo americano ne abbattesse uno russo sarebbe un atto di ostilità assai più grave della distruzione sul cielo di Sverdlovsk da parte dei sovietici di un U2 della Cia nel 1960. Lì si trattava di un semplice ricognitore, e ciononostante la crisi rischiò di degenerare in conflitto. Assai peggio avvenne due anni dopo durante la crisi di Cuba, quando un aereo simile fu colpito da un missile russo e si rischiò l’olocausto nucleare. Per questo Biden, e gli alleati, sono giustamente riluttanti a cedere alle pressioni del presidente Zelensky su questo punto. Perché allora tanta preoccupazione per queste forniture di armi che rientrano palesemente nella consolidata consuetudine? Perché Putin non è né Stalin, né Breznev, né Sadat e nemmeno Mao Tse-tung. Putin non è nemmeno quel «mistero dentro un indovinello avvolto in un enigma», come Churchill definiva la politica estera di Stalin. Egli è un nazionalista che con l’andar degli anni ha assunto la fisionomia autoreferenziale di un appassionato nostalgico della Santa Madre Russia e - paradossalmente - della vecchia e atea Unione Sovietica. Per questo fa più paura dei plumbei gerarchi che presiedevano il Cremlino durante la guerra fredda. Quella era una gerontocrazia dotata di realismo politico e di competenza militare, che sapeva fin dove spingersi e quando fermarsi. Solo con la decadenza psicofisica di Breznev, e quella successiva assai più rapida di Andropov e di Cernienko, l’Urss infilò il primo, e forse l’unico grande errore strategico della sua storia. Invase l’Afghanistan e fu l’inizio della fine. È il rischio che corre Putin, ma che in realtà corrono anche l’Europa, e il mondo.