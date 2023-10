Martedì 31 Ottobre 2023, 00:36 - Ultimo aggiornamento: 00:37

Quando si parla di difesa dell’informazione di qualità si allude soprattutto alla valorizzazione del lavoro dei giornalisti che diffondono le notizie alla collettività per garantire il diritto ad essere correttamente informati su fatti di interesse pubblico.

Si sottolinea da più parti la necessità di preservare il lavoro di chi fa informazione dagli attacchi invadenti e pretestuosi degli altri poteri e dalle incombenti contaminazioni di altri contenuti non prodotti professionalmente e potenzialmente in grado di nuocere alla comprensione della realtà.

Si trascura, invece, il ruolo decisivo che esercitano le edicole, quei piccoli negozi che si trovano sempre meno frequentemente agli angoli delle strade e che potrebbero sembrare un elemento trascurabile della nostra vita quotidiana. In realtà non si tratta soltanto di semplici erogatori di giornali e riviste, ma di veri e propri punti di riferimento culturali e sociali in ogni comunità.

L’evoluzione delle diete mediatiche degli italiani, indotta dalla digitalizzazione dei circuiti informativi, ha tuttavia già da tempo messo seriamente in discussione l’identità stessa delle edicole, che stanno affrontando una minaccia concreta per la loro esistenza.

Negli ultimi anni l’industria editoriale è stata profondamente trasformata dall’era digitale. Le persone ora consumano notizie e contenuti principalmente online, attraverso siti web di notizie, social media e applicazioni per smartphone.

Questo cambiamento ha colpito duramente le edicole, che sono state costrette a competere con l’accesso immediato e gratuito alle notizie e ai contenuti in Rete. Le edicole hanno un posto speciale nella vita di molti. Sono luoghi in cui si può andare per ottenere l’ultima copia del giornale preferito, sfogliare riviste specializzate o persino acquistare i biglietti della lotteria.

Tuttavia, le edicole vanno oltre questo aspetto pratico. Sono spesso il luogo in cui le persone del quartiere si incontrano casualmente, chiacchierano e discutono degli eventi del giorno. Le edicole sono una parte importante del tessuto sociale di una comunità.

Durante i lockdown e le fasi acute della pandemia, si è sperimentata ancor più l’utilità delle edicole, che hanno mantenuto vivo il rapporto tra le persone e i mezzi di informazione cartacei e hanno continuato a soddisfare il diritto ad una informazione corretta, completa e validata dalla puntuale consultazione e verifica delle fonti da parte di chi la produce.

Gli edicolanti, al pari dei giornalisti, hanno rischiato quotidianamente il contagio da Covid pur di garantire la fornitura dei giornali, dimostrando che i loro punti vendita erano e sono un presidio fondamentale per l’effettività del diritto all’informazione.

La chiusura delle edicole avrebbe un impatto significativo sulla società. In primo luogo, porterebbe alla perdita di posti di lavoro per coloro che gestiscono questi negozi, spesso piccole imprese a conduzione familiare. In secondo luogo determinerebbe un impoverimento della vita di relazione a causa dello spegnimento di una importante luce di incontro e di aggregazione sociale.

Nei giorni scorsi, il Sindacato nazionale giornalai italiani (Sinagi) ha organizzato, in tutta Italia, la notte delle edicole. A questa iniziativa farà seguito la chiusura delle edicole il 21 novembre per favorire la manifestazione nazionale nei pressi di Montecitorio, con invito al confronto a Governo, Parlamento, partiti politici, editori, distributori nazionali e locali.

Nella già difficile vita delle edicole a Roma è entrato a gamba tesa anche il nuovo codice della strada. In pratica la collocazione di numerose edicole romane non è compatibile con quanto prevede la delibera capitolina approvata nel febbraio scorso, in quanto queste attività non possono più, per legge, essere collocate all’angolo di due vie, vicino alle stazioni della metro, alle strisce pedonali e ai semafori.

Su un totale di 159 punti vendita di quotidiani e periodici 14 sono stati rimossi nel corso di quest’anno e 37 sono a rischio chiusura o trasloco a spese dell’edicolante. Spese che però il titolare dell’attività non può sostenere e che il Comune di Roma non intende affrontare. Per questo, in alcuni casi, l’unica via potrebbe essere la chiusura.

Tutti segnali che fanno riflettere sulla sottovalutazione colpevole della funzione sociale e culturale delle edicole, tasselli preziosi e insostituibili nelle strategie di consolidamento del filone dell’informazione di qualità, alimentato quotidianamente dalla pubblicazione dei giornali, che restano pur sempre generose e affidabili sentinelle della verità sostanziale dei fatti.