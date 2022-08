Mercoledì 31 Agosto 2022, 00:11

Si dice che il tempo è tiranno ed è proprio il caso del premier Draghi a cui quasi tutti i partiti chiedono il miracolo di tirarci rapidamente fuori dalla attuale congiuntura critica determinata dall’impazzimento delle tariffe dell’energia. Il fatto è che, a guardar bene le cose, il tempo è davvero contingentato. Innanzitutto non si può agire d’impulso, perché occorre verificare le disponibilità dei fondi per gli aiuti, visto che uno scostamento di bilancio sarebbe una mossa azzardata: la pagheremmo in termini di credibilità sui mercati (conseguentemente come minimo di aumento dell’inflazione) e di ulteriore restringimento dei margini che avrà il futuro governo nel predisporre la legge di bilancio.

In ogni caso c’è a disposizione solo un mese, per ragioni che stanno emergendo anche oltre la cerchia degli addetti ai lavori, i quali ne erano già consapevoli. Fino al 25 settembre, per quanto condizionati da una campagna elettorale dove non è che il rigore delle proposte sia la norma, si può contare limitatamente su un parlamento che può lavorare e su un esecutivo in cui si può chiedere ai membri politici un po’ di buon senso. Quando sarà noto il risultato delle urne, quale che sia, inizierà il tempo dei lunghi coltelli: fra i vincitori per decidere come spartirsi il successo, fra i perdenti per le rese dei conti interne ai gruppi dirigenti.

Sarà difficile allora contare su partiti che, impegnati come saranno a gestire le prospettive aperte (ruoli nel parlamento, consultazioni al Quirinale per il nuovo governo con conseguenti candidature da proporre a Mattarella), accettino quella “tregua” che consentirebbe a Draghi di continuare a predisporre con mano ferma gli interventi necessari.

Si tenga conto che questi comunque devono passare per un esecutivo che vede al suo interno gli esponenti dei partiti che usciranno vincenti o perdenti dalla prova elettorale, i quali non potranno non risentire di quel che si è determinato, nonché affrontare in qualche caso un passaggio parlamentare: impresa difficile sia finché sarà in carica il “vecchio” mondo, formato ampiamente da deputati e senatori a fine corsa, sia quando si inizierà col nuovo che ha, partendo il 13 ottobre, bisogno di minimo una quindicina di giorni per insediarsi con una qualche operatività.

Per tutti questi fattori Draghi deve tentare di impostare gli interventi entro questo mese che precede le elezioni, in modo che poi al massimo ci siano da completare dei passaggi amministrativi che possono essere almeno relativamente al riparo delle fibrillazioni post elettorali.

Perché ciò sia possibile è necessario che le forze politiche accettino ora se non una tregua negli scontri propagandistici, un accordo per ridare a Draghi la pienezza di un ruolo di governo che almeno sulle questioni legate a questa congiuntura ripristini il suo peso al di là della gestione degli “affari correnti”. Naturalmente non è semplice per quei partiti che hanno fatto cadere l’esperimento del governo di quasi unità nazionale rimettere in piedi proprio quella formula per quanto relativamente limitata. Non lo è neppure per i partiti che l’avevano sostenuto, magari in modo non sempre brillante, perché anch’essi ormai hanno abbracciato la tesi dell’impossibilità di una unità nazionale sostenendo che si sta o di qua o di là.

Eppure sappiamo bene che la partita non si gioca solo sul piano nazionale, ma su quello quantomeno europeo. E’ in quel contesto che si opererà in definitiva sia per fissare il tetto al prezzo del gas, sia per la disconnessione delle tariffe elettriche da quelle del gas. Draghi può giustamente vantare di essere stato il primo a segnalare alla Ue la necessità di questi due passaggi e raccoglie oggi la soddisfazione di vedere che anche degli importanti oppositori di questo approccio (Germania, ma non solo) ne stanno riconoscendo la fondatezza. Il premier attuale sarà ancora lui a sedere in importanti vertici europei che si terranno prima che si insedi il nuovo governo, ma è fin troppo evidente che ci starà avendo alle spalle i risultati delle elezioni con tutti gli interrogativi che, inevitabilmente comunque vada, questi susciteranno presso i ceti dirigenti europei. Se si presenterà avendo al suo attivo un certo compattamento delle forze politiche attorno a delle misure razionali e sostenibili di contenimento dei pesanti effetti della congiuntura attuale non sarà solo un accreditamento della sua posizione personale: quello può continuare ad averlo in forza della sua storia. Sarà piuttosto la prova di una “eredità” che lascia al nuovo governo, quale che sia il suo colore come non a caso ha detto nel suo discorso di Rimini: la ragionevole speranza che esista un paese che ce la farà anche questa volta perché nelle emergenze sa ritrovare quelle risorse di solidarietà comunitaria che sono negate da una retorica politica a cui ama purtroppo affidarsi affascinata com’è dal mito dello scontro apocalittico fra angeli e demoni.

Davvero il mese che abbiamo davanti è prezioso e decisivo per consentirci di impostare una azione di contenimento delle emergenze in corso in modo che queste non squassino la coesione sociale e culturale del paese. Il successo o meno di questa operazione sarà determinante per gestire in maniera costruttiva i risultati che usciranno dalle urne. Una nuova legislatura all’insegna dello scontro continuo tra angeli e demoni, magari con l’accentuarsi delle demagogie, è proprio quello di cui né noi né l’Europa abbiamo bisogno.