È frequente, da parte di ex detenuti o di persone che hanno avuto guai giudiziari, chiedere il diritto all’oblio, sia ai motori di ricerca generalisti che ai siti di informazione, per poter ricostruire lentamente una propria identità digitale fedele alla loro vita reale. Chi ha scontato la pena in carcere e riacquista la libertà o chi è stato condannato in primo o secondo grado e alla fine è stato assolto punta anzitutto a rifarsi una verginità in Rete, perché consapevole che la sfida della propria riabilitazione si gioca anzitutto nella piazza virtuale, dove tutti si informano su tutti ed è difficilissimo nascondere le proprie pecche del passato.

Il principio contenuto nell’art. 27 della Costituzione secondo cui le pene non devono essere volte unicamente alla punizione del reo ma devono in primo luogo mirare alla sua rieducazione, quale requisito fondamentale per il reinserimento nella società, in una democrazia matura deve declinarsi anche nei circuiti informativi. L’atteggiamento che i media devono tenere nei confronti di persone che sono incappate in disavventure giudiziarie o hanno commesso reati e sono uscite dal carcere dopo essere state private per anni della libertà personale, dev’essere di umana comprensione e di rinnovata fiducia nella loro volontà di voltare pagina dopo aver imparato dai propri errori. Se la società offre a questi soggetti una chance di riscatto in termini di reinserimento, anche i mezzi di informazione devono mostrarsi indulgenti nel non rivangare fatti del passato privi di attinenza con l’attualità presente e che finirebbero per compromettere il loro percorso di riabilitazione e l’immagine che di sé stanno faticosamente cercando di ricreare agli occhi dell’opinione pubblica.

Tutto questo, però, vale se il detenuto, espiata la pena, dimostra di essersi pentito e, con la forza delle sue azioni quotidiane, di essere una persona nuova, che nulla ha più a che fare con le nefandezze compiute in passato. Se invece reitera condotte che gli avevano già procurato condanne, significa che la missione rieducativa del carcere non è andata a buon fine e anche i media devono riavvolgere il nastro e riportare alla memoria collettiva i comportamenti contrari alla legge dei quali quella persona si era già resa protagonista in passato.

Non può esserci, quindi, alcun riconoscimento del diritto all’oblio se il condannato si mostra recidivo e pone in essere azioni che riattualizzano inevitabilmente i crimini del passato. I media sono anzi tenuti a raccontare con enfasi quei fatti, affinchè si percepisca il disvalore di condotte che integrano gli estremi di un vero e proprio fallimento del periodo di detenzione, che anziché servire a recuperare socialmente il detenuto lo ha reso ancora più pericoloso per la collettività.

Rientra in parte in questa prospettiva il caso di Omar Favaro, tristemente salito agli onori della cronaca 22 anni fa per il duplice omicidio di Novi Ligure da lui commesso, quando era ancora minorenne, insieme alla sua ex fidanzata Erika. Per quel massacro della mamma e del fratellino di Erika fu condannato a 14 anni di carcere, ridotti poi a nove grazie all’indulto e all’accoglimento della richiesta di liberazione anticipata. Quando, nel 2010, Omar tornò in libertà, i suoi legali parlarono di traguardo rieducativo pienamente raggiunto e chiesero, giustamente, che si spegnessero i riflettori mediatici su di lui. Di recente, però, Omar Favaro è riapparso nei radar del giornalismo italiano perché coinvolto in un procedimento per reati in famiglia in quanto sospettato di maltrattamenti alla ex moglie con la quale ha anche avuto una figlia. La donna lo accusa di violenza sessuale e racconta di aver ricevuto minacce pesantissime da lui. I resoconti giornalistici di questa vicenda appaiono pienamente riconducibili al corretto esercizio del diritto di cronaca ed è naturale che risveglino negli italiani il ricordo della tragedia di Novi Ligure. Pretestuoso, quindi, invocare il diritto all’oblio in situazioni del genere.

