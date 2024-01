Mercoledì 24 Gennaio 2024, 00:13

Le aperte contestazioni di questi giorni a Benjamin Netanyahu, sia nelle stanze del gabinetto di guerra che nelle piazze dei familiari degli ostaggi, dimostrano, ove mai ce ne fosse ancora bisogno, la superiorità della democrazia di Tel Aviv su qualsiasi altra forma di governo presente in Medio Oriente.

Nonostante la guerra, la dialettica politica non si ferma. Si tratta di un messaggio importante. Amare Israele e il popolo ebraico, difendendoli con forza dal nuovo antisemitismo, se non dalla vera e propria caccia all’ebreo che si vanno diffondendo nel mondo, non può evitare di discutere la giustezza della strategia che il suo premier sta mettendo in campo. Anzi, forse è vero il contrario: amare Israele e difendere il suo futuro significa, in queste ore, proprio mettere in discussione le scelte del leader del Likud.

Non solo, e non principalmente, sulla questione degli ostaggi. Pur immedesimandosi con l’inaudito dolore dei familiari, e sperando che sia possibile un ennesimo rilascio, c’è infatti da dire che è sempre assai complicato, per una democrazia, decidere di “trattare” con i terroristi. In specie sapendo che Hamas spinge sempre più in alto l’asticella del ricatto.

No, è proprio la complessiva strategia di Netanyahu a non apparire convincente. In primo luogo, per il “target” dichiarato fin da subito: la distruzione di Hamas. Si tratta di un obiettivo legittimo per il governo israeliano, ma chiediamoci: è anche politicamente e militarmente verosimile? Non sembra. Pur immaginando una guerra lunga (almeno fino al 2025 ha detto il premier) non è realistico pensare che Israele possa eliminare completamente tutte le fila del movimento terrorista. L’intelligence americana ha calcolato che, finora, a fronte di circa 25 mila morti, siano state eliminate solo il 20-30% delle milizie antiebraiche. Senza contare la crescita di consensi per il fanatismo radicale che i bombardamenti israeliani certamente implementano.

Probabilmente, più che la «distruzione di Hamas», il vero obiettivo da perseguire sarebbe stato «l’isolamento di Hamas». La qual cosa avrebbe comportato di saper affiancare all’iniziativa militare (magari con bombardamenti meno intensivi sui civili) azioni politiche e diplomatiche capaci di dimostrare come l’intenzione di Tel Aviv restasse, comunque, quella di tenere in piedi quegli “accordi di Abramo” con i Paesi arabi che la pianificata e raccapricciante “shoah” di Hamas voleva bloccare.

A questo si lega il secondo punto critico della strategia del premier israeliano: l’orizzonte del dopoguerra. E’ possibile che la soluzione “due Stati, due popoli”, come molti analisti sostengono, sia stata “bruciata” da decenni di trascurata passività politica. Si badi: da parte di tutti, compresi molti ipocriti sostenitori dei diritti palestinesi.

Del resto, si sa che lo stesso Netanyahu ha nel passato lavorato alla marginalizzazione dell’Autorità palestinese in favore di Hamas. In ogni caso, che senso ha rigettare, persino con insofferenza, le ipotesi di Biden su uno Stato palestinese “demilitarizzato”? Ed è forse intelligente esaltare, come egli fa, le frizioni con il grande alleato di Washington? Netanyahu si è guadagnato nel tempo la fama di persona ostinata. Ma, come diceva Laurence Sterne, la vera virtù si chiama perseveranza, non ostinazione.

Ma soprattutto: c’è forse un’alternativa alla soluzione dei “due Stati”? E in ogni caso, se anche non la ritiene accettabile, il leader israeliano non può dire solo no. Egli ha il dovere di spiegare al mondo la sua exit strategy, dove intende condurre l’assetto geopolitico del Medio Oriente.

Oppure ha forse ragione chi ritiene che egli, coltivando esclusivamente orizzonti personali, provi soltanto a spostare in avanti la durata della guerra, in attesa che alla Casa Bianca torni Trump, considerandolo a lui più affine?

Israele ha dimostrato di essere una grande nazione. Ha saputo superare le sue profonde divisioni politiche per unirsi, con ammirevole slancio emotivo, in una guerra patriottica di difesa. Se oggi, però, tornano a manifestarsi apertamente malumori, e più d’uno chiede nuove elezioni, oltre ad essere, come detto, segno di grande maturità di quella democrazia, vuol dire una sola cosa: che molti non ritengono più così certo il successo di Israele perdurando l’attuale premiership. Allora è meglio pensarci per tempo. Perché, in un contesto ribollente di guerre, con un Occidente sempre più turbato dal ritorno dell’antisemitismo, la sconfitta di Hamas è invece di vitale importanza per tutto il mondo.

