Mercoledì 6 Settembre 2023, 00:09

Nel vorticoso dinamismo della Rete, che ha alimentato per anni il mito dell’invincibilità e dell’onnipotenza dei social media, si percepiscono segnali inequivocabili di un’inversione di rotta o quanto meno di un riassestamento funzionale alla definizione di nuovi equilibri. Forse è azzardato parlare di tramonto dei social, ma sarebbe da osservatori disattenti ignorare le difficoltà che le piattaforme stanno incontrando nella loro navigazione, sempre più tempestosa, nell’oceano digitale.

Le recenti ammissioni di Elon Musk, che a fine 2022 aveva acquistato Twitter per 44 miliardi di dollari e di recente le ha cambiato nome (X), appaiono eloquenti: crescenti problemi tecnici, calo del 50% delle entrate pubblicitarie, voluminoso carico di debiti, vaghezza del modello di business con conseguente incapacità di massimizzare i profitti e indurre gli utenti a spendere.

«Potremmo fallire, come molti hanno previsto», ha scritto sul suo profilo il fondatore di Tesla. L’impressione è che l’idea di Musk di replicare in ambito occidentale il modello cinese WeChat, cioè di una piattaforma “mista” che, oltre ad alimentare la condivisione di brevi post, consenta di eseguire transazioni finanziarie e coltivare relazioni, sia destinata a naufragare.

Mal comune mezzo gaudio, potrebbe replicare il diretto interessato, visto che le grane non mancano neppure in casa Meta e TikTok.

Threads, il clone di Twitter lanciato a luglio da Mark Zuckerberg, annaspa, dopo il boom iniziale: oltre cento milioni di iscritti nella prima settimana, già dimezzati in un mese di vita, stando alle cifre diffuse da Reuters, a riprova di una scarsa capacità di fidelizzazione in un contesto di estrema volatilità delle abitudini digitali degli utenti. Senza contare le incognite di un Metaverso che non decolla.

Il parziale insuccesso di Threads si lega peraltro alla accentuata metamorfosi degli utenti. La spiccata tendenza alla condivisione nei circuiti social di video e foto assai più che di testi sta producendo la conversione delle reti sociali da luoghi di relazione a piattaforme di intrattenimento: non ci sono più gli amici ma gli spettatori. Il che spiega anche l’exploit di TikTok e dei reel di Instagram e la nascita di un microcosmo di piccole piattaforme fondate su una capillare targettizzazione.

Una certa stanchezza verso il mondo social originario rende peraltro ancora più nebuloso e incerto il futuro di questi colossi, che vedono progressivamente sgretolarsi le loro granitiche certezze rispetto alla soverchiante centralità che avevano assunto sul mercato e anche nell’ambito della fruizione dei diritti civili e sociali.

Potrebbe risultare illusorio parlare di rivincita del diritto, ma di certo è in atto una ridefinizione dei rapporti di forza nel mercato dei servizi digitali destinata a erodere il senso di insindacabilità che ha sempre accompagnato le azioni delle piattaforme, soggetti privati ai quali la mancanza di regole giuridiche chiare e definite ha di fatto improvvidamente attribuito poteri ingombranti sul terreno dell’esercizio di alcuni diritti fondamentali.

Il ruolo parapubblicistico assunto dai gestori dei servizi social si è irrobustito nel tempo grazie a regolamentazioni che li esoneravano da ogni responsabilità sui contenuti postati dagli utenti. La ratio di quelle normative era di far crescere l’economia digitale e di incentivare gli investimenti di cittadini e imprese nei servizi on-line. Da alcuni anni, però, è maturata con forza in sede europea la consapevolezza della necessità di responsabilizzare maggiormente i gestori dei servizi social rispetto ai contenuti illegali, introducendo specifici obblighi di intervento.

Ad esempio, nell’ambito del diritto all’oblio, l’istituto della deindicizzazione, da parte dei motori di ricerca, di contenuti non aggiornati e non più in linea con l’identità reale dei protagonisti, impegna i giganti del web e dei social a collaborare attivamente affinché la viralità dirompente della Rete non amplifichi violazioni dei diritti di cittadini e imprese. Analogo ragionamento si potrebbe fare per quanto riguarda i doveri di rimozione, sempre in capo alle piattaforme, di video pregiudizievoli per la dignità di un minore vittima di cyberbullismo o, ancora, sul fronte del commercio on-line, in relazione agli obblighi dei marketplace come Amazon per le attività di intermediazione rispetto alla vendita di prodotti non conformi alle descrizioni.

Ecco perché la recente entrata in vigore del Digital Services Act (Dsa), che impegna le maggiori piattaforme web e social a potenziare la trasparenza degli algoritmi e a contrastare con dinamismo ed efficacia comportamenti illeciti, rappresenta in ordine di tempo l’ultimo tassello di questo disegno di ricostruzione “antropocentrica” del diritto della Rete, volto a riaffermare il primato dell’uomo sulle tecnologie.