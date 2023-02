Venerdì 24 Febbraio 2023, 00:02

Siamo passati dal censurare al riscrivere e purgare, ma mantenendo la firma dell’autore originale.

Non è un salto da poco, anche se potrebbe apparire la solita “americanata”, per dirla con un termine politicamente scorretto. Ci riferiamo alla trovata per cui la società che detiene i diritti delle opere di Roald Dahl, un monumento nella letteratura per ragazzi, ha deciso di togliere dai suoi libri parole che secondo loro urtano la sensibilità dei lettori e inducono alla discriminazione di chi ha certe caratteristiche. Parole come brutto, grasso, negro, non si devono usare, le frasi che li contengono vanno riscritte, affidandosi a nuovi inquisitori “sensitive” che le individuano e le fanno modificare.

Il fenomeno è una variante estrema della cosiddetta cancel culture, quella che vorrebbe bandire tutte le opere (e le personalità) in cui si ravvisa una distanza da valori che oggi vengono considerati diritti non negoziabili. Siamo arrivati, tanto per fare un esempio, ad invitare a non leggere, in alcuni casi a bandire da scuole e università Shakespeare che non conosceva i valori del femminismo, della eguaglianza tra le razze e avanti così. Altro che “Indice dei libri proibiti” di inquisitoria clericale memoria! Qui si va oltre: per evitare che la censura guidata da mode più che discutibili tolga dal mercato opere ancora redditizie, le si manipola bellamente facendo scrivere all’autore (non più fra noi) quel che non aveva né scritto, né pensato, così lo si può far restare in circolazione (e continuare a guadagnarci).

Il fenomeno è inquietante al di là della constatazione sulla stupidità intrinseca a queste operazioni, come è in tutti i casi di iconoclastia. Non si tratta più solo di bandire dalla fruizione prodotti che si ritengono “tossici”. Con cautela e buon senso questo sarebbe comprensibile: non lo sarebbe, per fare esempi a caso, la libera fruizione di opere che inneggino all’assassinio, allo stupro, alla truffa, e via elencando. Nel caso citato e in altri simili si tratta invece semplicemente di ritenere che non si debba consentire la rappresentazione della realtà quale è e quale tutti sperimentano, perché va ritratto solo un mondo idilliaco in cui esiste la giustificazione di tutto come “naturale” e di conseguenza “buono”.

L’idea che la maturità consista nel rapportarsi alla realtà così come essa è, anzi che ciò si raggiunga con una costante conoscenza e riflessione della sua complessità viene respinta: il “dover essere” (per di più stabilito dalle fantasticherie di integralisti fuori dal mondo) deve cancellare “l’essere”. Banale notare che così si distrugge qualsiasi funzione dell’arte, che è un’indagine nelle complessità e nelle ambiguità degli uomini e delle donne. Ovviamente come ogni indagine viene compiuta con gli strumenti che mette a disposizione il tempo in cui viene esercitata e di conseguenza in parte racconta l’uomo e la donna “eterni” (se così non fosse non avremmo nessun coinvolgimento nel leggere i “classici”) in parte li rappresenta “nel loro tempo” (dunque con tutti i condizionamenti del contesto in cui agivano).

Quel che si è detto per l’arte vale per ogni prodotto dell’attività umana: la politica, l’architettura, l’economia, ecc. ecc. Sempre per rimanere nelle banalità, si dovrebbe sapere che siamo tutti figli della storia e dunque tanto del “buono” che la ha animata, quanto dei “limiti” all’interno dei quali si è svolta la sua vicenda e questo buono è stato prodotto. Tutto si è evoluto e si evolverà, e non lungo una linea retta ascendente in continuazione. La cultura in senso forte è l’educazione a questa complessità del reale.

Se togliamo questa educazione, se la riduciamo all’assunzione di mantra prodotti per ridurre tutto ad una realtà fittizia elaborata da alcuni cervelli che esasperano la proclamazione di quel che a loro appare, arbitrariamente, come perfezione, uccidiamo la capacità di gestire la complessità del vivere. Ci dovremmo pur porre la domanda sul perché siamo in una società in cui aumentano, nelle giovani generazioni, ma non solo, le fragilità, le depressioni, le fughe nello sballo per evadere dalla realtà, persino i suicidi, la rabbia espressa in forme estreme.

La reazione al fenomeno della cancel culture non muove solo da una sacrosanta battaglia contro l’antistoricismo, la follia di considerare dei “devianti” persone che inevitabilmente sono state figlie del loro tempo, la stupidità di manipolare impunemente prodotti dell’ingegno, ma dal deciso contrasto alla negazione che essa introduce nel percorso di formazione e di approfondimento del “saper vivere”. Perché ciò inevitabilmente implica la capacità di relativizzare, di prendere in considerazione la realtà nel suo comporsi di ragioni e di passioni, di valori e di devianze, di coraggio e di debolezza. Per dirla con un termine che farà orrore ai sapientini della nuova inquisizione, la capacità di discernere, che non significa discriminare e condannare a priori, ma capire il più a fondo possibile per intervenire con solidarietà a costruire equilibri che fanno procedere il bene comune.