Ricorrono quest’anno i dieci anni dall’inizio del più grande disastro naturalistico che abbia colpito l’Italia contemporanea: la pandemia botanica che nel solo territorio della Puglia ha procurato la morte per disseccamento di 25 milioni di piante d’ulivo. A causarla la Xylella: un batterio killer che ostruendo i vasi linfatici delle piante, dove s’insedia trasportato dagli insetti, ne determina il deperimento organico.

Ancora oggi, contro la Xylella degli ulivi – nel frattempo divenuta una minaccia a livello europeo per molte altre colture (dalla vite agli agrumi) – non esistono cure, sebbene in questi anni per stroncarla si siano provati rimedi d’ogni tipo, biologici e chimici.

In realtà, come per tutte le malattie da contagio la strategia più efficace consiste sempre nel limitare la propagazione dell’agente patogeno: in questo caso attraverso l’abbattimento delle piante infette e la creazione di zone cuscinetto che impediscano a quelle ancora sane di ammalarsi.

Parliamo di una vicenda tragicamente dolorosa. Per i danni economici che ha procurato all’economia di un’intera regione. E per le gravi alterazioni al paesaggio: il Salento da cartolina, tradizionalmente costellato di uliveti, non esiste più.

Una vicenda tutt’altro che finita. I contagi infatti continuano e hanno raggiunto l’area del barese, duecento chilometri a nord dalle campagne di Gallipoli dove nel 2013 furono individuati i primi focolai d’infezione. Il timore è che, così proseguendo, si possa arrivare ad intaccare l’intera olivicoltura nazionale, visto che il batterio è nel frattempo arrivato anche in Toscana.

Una vicenda altresì emblematica ed esemplare. Ripercorsa oggi – come hanno appena fatto un bel libro (“Il fuoco invisibile”, scritto da Daniele Rielli) e un avvincente documentario (“Il tempo dei giganti”, realizzato da Davide Barletti e Lorenzo Conte) – essa si presta infatti a molte considerazioni di tipo generale. Relative a quali siano i mali endemici dell’Italia e a quanto poco in questo Paese si riesca a imparare dall’esperienza.

Quanto accaduto in Puglia a partire dal 2013 è stato, a ben vedere, la tragica anticipazione – medesimi gli attori in campo e gli argomenti utilizzati nella discussione pubblica, stesse dinamiche sociali e psicologiche, identici i cortocircuiti politici, istituzionali e comunicativi – che abbiamo poi sperimentato, ancora più tragicamente, durante la pandemia da Covid 19 e che rischiamo ancora di replicare.

Per convincersene basta fare un elenco di personaggi, fattori e situazioni che sembrano incredibilmente simili a quelle che abbiamo visto a partire dal marzo 2020 (quando l’Italia è arrivata al lockdown totale dopo che molte Regioni del Nord avevano negato la necessità di chiusure selettive) fino ai mesi successivi .

Partendo dagli scienziati ed esperti che per primi diedero l’allarme in Puglia. Individuato il batterio, sino a quel momento sconosciuto in Europa, consigliarono l’eradicamento delle piante infette come unica soluzione per arrestare il contagio. Ma non furono presi sul serio. Anzi, vennero trattati da falsificatori al soldo di qualche multinazionale alimentare. Come se non bastasse, ben presto la comunità scientifica cominciò a dividersi sulla strada da seguire, spesso sul filo di ambizioni personali e rivalità territoriali.

Come reazione, la scena fu ben presto occupata da millantatori e complottisti. Di fronte a un agente patogeno sino a quel momento ignoto (arrivato probabilmente dal Costa Rica) si cominciò a fantasticare di un batterio sfuggito da qualche laboratorio o diffuso ad arte col diabolico obiettivo di abbattere i secolari ulivi salentini per sostituirli con quelli transgenici.

Ad essi si affiancarono i negazionisti, secondo i quali la Xylella era semplicemente un’invenzione. Le piante si ammalavano per ragioni più semplici: un fungo, l’abbandono delle colture, l’aridità del suolo. Per la saggezza contadina, che vale più della scienza, gli ulivi resistono a tutto: come pensare che un batterio invisibile possa ucciderli? Toccò poi ad ambientalisti e difensori della natura organizzare sit in, cortei, proteste in piazza, fiaccolate notturne, assemblee e presidi contro l’incivile sterminio di piante secolari: tagliarli significava deturpare, per chissà quale bieco interesse, l’identità culturale di un territorio.

Ma la situazione si faceva di mese in mese più drammatica. Toccava ai politici decidere come combattere l’epidemia. Ma questi ultimi preferirono non farlo. Per paura di sbagliare. Ma soprattutto per tenersi buoni, in vista delle elezioni regionali imminenti, ora i coltivatori contrari agli abbattimenti anche in cambio di cospicui indennizzi, ora gli ambientalisti che proponevano rimedi naturalistici contro l’infezione, ora gli attori e cantanti che nel frattempo si erano mobilitati sui social media dietro l’hashtag #difendiamogliulivi.

Rinviare, attendere, aspettare: quando furono prese, su pressione dell’Europa, decisioni solo all’apparenza drastiche era ormai troppo tardi. Nel frattempo, era anche intervenuta la magistratura, con inchieste e sequestri a seguito di esposti e denunce: indagini, processi e polemiche sui media mentre il deserto avanzava. Insomma, nel laboratorio sociale pugliese si sono visti simultaneamente all’opera il fanatismo ambientalista, la politica che non decide per inseguire la piazza, i ritardi e i rimpalli della pubblica amministrazione, la delegittimazione della scienza, la nascita di capipopolo ed eroi di carta, il diffondersi di credenze collettive spesso senza fondamento storico, le fantasie complottiste alimentate dalla paura e dall’ignoranza, la spaccatura dell’opinione pubblica in tifoserie da stadio, il sensazionalismo dei media e le false notizie diffuse attraverso i social, l’interventismo della magistratura e la caccia al capro espiatorio. Il tutto, nel solito clima di perenne emergenza.

Da un simile psicodramma locale avremmo potuto ricavare un’utile lezione su scala nazionale. Ma non è accaduto. A chi dare la colpa se non a noi stessi?

