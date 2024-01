Lunedì 15 Gennaio 2024, 00:07

Il documento licenziato nei giorni scorsi dall’Ocse sulla sostenibilità fiscale dei sistemi sanitari ha presto ottenuto le prime pagine di parecchie testate internazionali. Come spesso accade, il sottotitolo del documento è più chiaro del titolo stesso e recita: “Come finanziare sistemi sanitari resilienti quando c’è scarsità di denaro”. È sotto gli occhi di tutti quanto attuale e drammatica sia la tenuta dei sistemi sanitari. Dalle elaborate proiezioni econometriche dell’Ocse si evince come la spesa sanitaria sia destinata a crescere in modo geometrico nei prossimi 15 anni, a partire dal 9% medio attuale fino a posizionarsi a quasi il 12% sul Pil nel 2040 (ricordiamo che dell’Ocse fanno parte numerosi Paesi europei, molti asiatici e anche il Canada). Chiaramente, questa tendenza è fonte di enorme preoccupazione perché metterà a dura prova le finanze dei diversi Stati, già indebolite da crisi congiunturali, guerre e Covid.

Le cause dell’aumento della spesa sanitaria vanno ricercate soprattutto nella duplice transizione, demografica ed epidemiologica: l’aumento dell’aspettativa di vita (che è una conquista sociale e sanitaria) è stato accompagnato purtroppo dalla maggiore diffusione della cronicità e dal potenziale incremento degli anni che si trascorrono nella non autosufficienza. Per dirla con una battuta, la convivenza con una malattia cronica è statisticamente più lunga dei matrimoni (che in media durano 17 anni). La spesa sanitaria è, tra l’altro, destinata a crescere anche in ragione degli alti standard di qualità fissati dall’avanzamento tecnologico ed organizzativo. Per recuperare risorse per la sanità, nel rapporto vengono suggerite quattro soluzioni: aumentare le risorse provenienti dalla tassazione; distribuire in modo diverso i fondi pubblici tra i diversi comparti e quindi dare più fondi alla sanità togliendoli ad altri settori; ridefinire il rapporto pubblico/privato in sanità; agire sull’efficienza della gestione sanitaria.

Noi abbiamo un’altra idea. Si stima ormai che il 60% del carico di malattia in Europa e in Italia sia riconducibile a fattori di rischio modificabili con l’adozione di stili di vita salutari: un dato importante che dimostra il ruolo cruciale che la prevenzione deve avere, con la sua capacità di generare valore sia in termini di salute che di sostenibilità del sistema. Promuovere la salute delle persone, a partire proprio dagli stili di vita salutari (che oggi comprendono, al pari del mangiar bene e dello svolgere attività fisica, anche il calendario vaccinale, gli screening e la lotta alle dipendenze) è indispensabile anche per invertire il consolidato paradigma culturale che vorrebbe l’invecchiamento quale causa ineluttabile delle malattie.

In questi anni siamo stati bravissimi ad aggiungere anni alla vita, oggi dobbiamo aggiungere qualità, e cioè salute e benessere, oltre alla vita. La prevenzione può dunque essere vera attrice del cambiamento, ma serve una visione sistemica e uno sforzo comune e intersettoriale da parte di tutta la società: famiglia, scuola, mondo del lavoro e terzo settore siano alleati della salute. È ora di uscire dall’idea di una Sanità che agisce da sola e che, anzi, si contrappone agli altri ambiti del welfare, come in fin dei conti traspare anche dalle politiche esaminate dall’Ocse. Agire sulla prevenzione avrebbe ricadute molteplici su ambiti che quotidianamente non riteniamo correlati alla salute, come ad esempio la produttività, e permetterebbe di attenuare problematiche strutturali del nostro SSN. Si pensi agli accessi in Pronto soccorso, alla ribalta delle cronache anche in questi giorni (spesso in maniera esagerata, quanto non impropria) e che riguardano spesso persone anziane e per lo più portatrici di malattie croniche, curabili a domicilio.

Non è mai troppo presto per la prevenzione, né mai troppo tardi neppure per le persone già malate, per ridurre il rischio di disabilità e l’impatto sociale che essa ha sui “famigliari caregiver”, snodo essenziale del nostro sistema assistenziale domiciliare. L’empowerment della comunità e la promozione della salute passano anche attraverso il riconoscimento dei cosiddetti “determinanti sociali di salute”. Riconoscere che le diseguaglianze sociali ed economiche hanno insomma ripercussioni sulla sanità e sulle persone è fondamentale per garantirne la tutela, come sancito dalla nostra Costituzione.

Non c’è salute senza giustizia sociale.

* Direttore Generale della Prevenzione,

Ministero della Salute

** Ordinario di Sociologia della salute, Università di Bologna