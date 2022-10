Lunedì 17 Ottobre 2022, 00:08 - Ultimo aggiornamento: 00:29

È destino che i ventesimi congressi dei partiti comunisti passino alla storia. Nel lontano 1956, il XX congresso dello scomparso Pcus, il partito comunista dell’Unione Sovietica, fu quello della drammatica denuncia – il discorso dell’allora segretario Nikita Kruscev durò oltre sette ore - dello stalinismo (https://www.youtube.com/watch?v=IagY0KbnVJ0), mentre per il nostro Pci il ventesimo congresso, quello del 1991 a Rimini fu l’ultimo, segnato dall’altrettanto drammatica scissione e la nascita del Partito Democratico della Sinistra e Rifondazione. Ora tocca al Pc cinese: il suo ventesimo congresso è iniziato ieri, a Pechino. Ma passerà alla storia per ben altre ragioni, e di certo meno drammatiche.

A cent’anni dalla sua fondazione (101, per la precisione) ad opera di una cinquantina di persone riunite segretamente nel quartiere “francese” di Shanghai, il Pcc conta oggi su quasi 98 milioni di membri (con altri due milioni in lista di attesa) e, per dirla con Xi Jinping, gode di ottima salute. «Grazie al consenso popolare la nostra nave vola con il vento in poppa – ha detto il presidente, in una delle poche concessioni alla retorica di un discorso durato meno di due ore, la metà di quello pronunciato in occasione dell’ultimo congresso, nel 2017 – è in grado di cavalcare le onde avverse e saprà condurci all’obiettivo: quello di una società socialista con caratteristiche cinesi, moderatamente prospera per tutti». Lo dice con convinzione, visibilmente sicuro di sé, tant’è che offre il suo modello a tutto il mondo in via di sviluppo. Africa, Sud America, Sud-est asiatico: «Un mondo che non deve essere più sottomesso e sfruttato, ma aiutato ad emergere e prosperare». La Cina non come minaccia, quindi, ma come esempio di stabilità, saggezza, financo portatrice di pace, in un mondo che sta cambiando, e dove regna una pericolosa confusione. E qui, si è fermato. Appena un paio di minuti dedicati a Hong Kong, dove il ripristino dell’ordine consente di proseguire nella formula vincente di “Un paese, due sistemi” (o di quel che ne resta) e alla auspicata riunificazione pacifica con Taiwan: “Un problema cinese che va risolto dai cinesi”: ma senza rinunciare all’uso della forza se a qualcuno venisse in mente di sostenerne l’indipendenza. Non una parola sull’Ucraina, sulla Russia, sui rapporti con gli Usa e l’Europa. Per il momento, le priorità della Cina sono diverse e decisive, Xi Jinping lo sa bene, e su queste occorre concentrarsi. Il consenso del popolo dipende dall’andamento dei prezzi, dall’assistenza sanitaria, dalla riforma delle pensioni e non dal futuro degli Uighuri e tanto meno del Dalai Lama.

Per quanto il Congresso assomigli più ad una grande rappresentazione, con una sceneggiatura già scritta e senza alcun spazio per l’improvvisazione (i 2296 delegati, nominati e non eletti, sono chiamati a ratificare decisioni già prese, non è certo aria di “pizzini”) è importante cercare di decifrarne alcuni aspetti. Grazie al portale on-line che il partito ha predisposto per tutti i giornalisti stranieri che, a causa della guerra con il Covid (ancora in corso, ha confermato ieri Xi Jinping) non possono seguire di persona i lavori, è possibile, entro certo limiti, farlo. E scoprire che anche i media cinesi vanno a caccia di “personaggi”, curiosità, pettegolezzi. Uno dei personaggi più ricercati ad esempio è uno degli “immortali” della Lunga Marcia, Song Ping: 105 anni, portati benissimo. E’ uno dei pochi che di recente si è permesso di criticare Xi Jinping, rimproverandogli una frenata sulle riforme. In assenza di Jiang Zemin (96 anni), ancora molto potente ma non in ottime condizioni di salute, è il più gettonato, tra gli “immortali”. Molto gettonata anche la Samantha locale: Wang Yaping, prima donna cinese ad aver effettuato una camminata nello spazio, e in genere tutti i numerosi delegati delle minoranze etniche. Uighuri compresi: anche perché se sono arrivati a Pechino è perché hanno dato garanzie di sostenere la narrativa del governo. Tra i media locali ovviamente tiene banco il “totopremier”. Il nome del sostituto dell’attuale premier Li Keqiang – il cui mandato scade il prossimo marzo – dovrebbe essere già deciso, ma i pochi che lo sanno (tutti i delegati, si presume, il che la dice lunga sulla “tenuta” della consegna al silenzio assoluto) se lo tengono per loro, e così ancora per qualche giorno resta la suspense. In lizza ci sono almeno 5 candidati e tutti, ma proprio tutti, hanno in comune il fatto di aver lavorato almeno per qualche anno con Xi Jinping, quando era governatore dello Zhejiang. Il che ha portato ad un indebolimento del “gruppo” di Shanghai, storicamente il più forte all’interno del partito, rafforzando i “giovani” (si fa per dire, sono tutti o quasi attorno ai 60 anni) dello Zhejiang e di Chong Qing, la megalopoli più grande – ma ancora semisconosciuta – del mondo (40 milioni di abitanti) i cui governatori hanno avuto negli ultimi anni destini avversi: due, Wang Yang e Zhang Dejiang, sono riusciti ad atterrare nella Commissione Permanente del Politburo, l’organo supremo del partito e dunque del governo, e assieme all’attuale governatore Chen Miner, sono candidati naturali alla carica di premier. Altri due, Bo Xilai e Sun Zhengcai sono invece finiti in disgrazia, e stanno scontando l’ergastolo. Perché anche la nave cinese, ogni tanto, si incaglia.