Mercoledì 1 Marzo 2023, 00:01

l nostro è un Paese davvero singolare, dove non solo il tema del merito viene strumentalizzato anche a costo di danneggiare i meritevoli, spesso tali perché desiderosi di un riconoscimento e di un riscatto sociale, ma anche il senso di responsabilità dei rappresentanti delle istituzioni viene valutato in base all’ideologia politica.

Capita così che una dirigente scolastica che abusa del suo ruolo istituzionale per inscenare una strumentalizzazione politica su carta intestata del liceo a lei affidato, di avvenimenti, per quanto riprovevoli, e di idee, peraltro pienamente legittime, diventi un’icona della democrazia, mentre un ministro che doverosamente interviene per riportare la situazione entro i corretti canoni istituzionali venga dipinto come un censore, pur avendo lui smentito fermamente tale intenzione, e subito minacciato dai sedicenti democratici.



In un Paese normale, un qualunque Paese europeo di quelli che tanto piacciono alla nostra intellighenzia, questo verrebbe visto come un ribaltamento della realtà e non sarebbe mai accettato, come non dovrebbe essere accettato da qualunque persona che abbia un minimo senso dello Stato e delle istituzioni.

Sto parlando dell’ormai celeberrimo confronto tra la dirigente scolastica Savino e il ministro Valditara su un tema, il fascismo, che persino tanti esponenti intellettualmente onesti della sinistra ritengono ormai consegnato alla storia, e, cosa ancora più grave, sulla censura di posizioni, come quella del rispetto dei confini e dell’identità dei popoli che, anche a livello europeo, hanno prodotto politiche, nei fatti prima ancora che nelle parole, ampiamente condivise e attuate.



Condannare, isolare, persino “combattere”, sono queste le indicazioni scritte dalla Savino in un documento istituzionale e rivolte a dei giovani; parole di una violenza gravissima, maldestramente schermate dal richiamo alla cultura, usate, si spera ignorandone i possibili tragici effetti, da chi dovrebbe essere il garante di un processo di maturazione della coscienza civile e sociale degli studenti e non un incendiario capopopolo.

Perché, anche qui contrariamente a quello che afferma la dirigente, è chi ha alzato i toni del confronto politico, parlando a sproposito di ritorno del fascismo o di razzismo montante, che ha provocato negli ultimi mesi un’ondata di violenza ben più grave e preoccupante di quanto visto davanti al liceo “Michelangiolo” di Firenze.

Dobbiamo, quindi, avere il coraggio di dire che molto bene ha fatto il ministro Valditara a prendere immediata e ferma posizione, nell’interesse delle istituzioni repubblicane tutte, dei dirigenti e degli insegnanti, ma soprattutto dei giovani che hanno intrapreso un percorso di crescita umana e culturale e non hanno bisogno di squallidi indottrinamenti, ma di serietà e di serenità, di rispetto e di meritocrazia, di poter studiare in tranquillità e sicurezza, di buoni esempi e non di cattivi maestri, quei cattivi maestri che abbiamo già visto all’opera, con le stesse parole d’ordine e gli stessi riflessi condizionati, nel tragico ’68, con le conseguenze che tutti dovrebbero ricordare.

*Professore Ordinario di Economia Aziendale Università Lum