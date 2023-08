Giovedì 31 Agosto 2023, 00:32

Le dichiarazioni a questo giornale dell’avvocato di una delle ragazzine vittime di stupro a Caivano sollevano un problema di estrema delicatezza che non può essere sottovalutato: la capacità del sistema giudiziario di intervenire con rapidità in casi delicatissimi come sono gli stupri, ancor di più se esercitati su minorenni.

Visto in astratto il tema è sempre quello: un sistema penale deve essere garantista, evitare la fretta delle procedure per non incorrere in errori, prevedere passaggi articolati e controllati a tutela di tutte le parti coinvolte.

Sulle astrazioni è magari facile concordare, i problemi vengono quando dall’astratto si passa al reale. Nei casi di reati “odiosi” e di particolare allarme sociale diventa molto alto il rischio che le rigorose cautele procedurali si trasformino in colli di bottiglia burocratici e in lungaggini che appaiono, e in buona parte sono a scarsa tutela delle vittime ed a favore dei colpevoli.

Si capisce che ci muoviamo su un terreno scivoloso, ma, proprio per continuare con questa metafora, ciò non deve significare che ci si ferma e non lo si attraversa, bensì che ci si deve attrezzare per superarlo egualmente senza che la sua scivolosità impedisca la nostra marcia. Non si tratta dunque di invocare una giustizia basata su un intervento rapido senza controlli e fondato sulle tensioni della pubblica opinione, perché tutti dovrebbero sapere che quando ci si muove così si va a finire male.

Si tratta invece di trattare alcune tipologie di reato come emergenze che richiedono la accelerazione delle normali procedure. Accelerare non significa saltare, significa compiere tutti i passaggi necessari, esercitare tutti i controlli e i contraddittori, semplicemente con le priorità e la velocità che consentono di assolvere in tempi rapidi al dovere di dare almeno un primo livello di giustizia. Venire meno a questo obiettivo significa svuotare il significato dell’azione di garanzia e di tutela che lo Stato assicura alle vittime dei reati e al tempo stesso mandare il messaggio a chi inclina a delinquere (e ai suoi vari sodali) che le conseguenze del suo comportamento non saranno poi tanto afflittive.

È evidente che la rapidità di intervento dei vari organi, forze di polizia e soprattutto magistratura, è resa problematica dalla enorme mole di lavoro che quasi sempre debbono affrontare con un personale numericamente scarso. Un procedimento per stupro finisce per essere un “fascicolo” che inevitabilmente si impila con altri fascicoli ed è condizionato dall’entrare in questa “catasta”. Dentro però ci sta una persona ferita gravemente nella sua sfera più intima, una famiglia che si misura con questa tragedia, ed anche quello o quelli che hanno compiuto il reato e che a loro volta dovrebbero affrontare il peso del male che hanno compiuto. Il tempo diventa un fattore determinante perché si possa assolvere al compito fondamentale del monopolio statale della repressione: quello di bandire dalla vita pubblica sia l’idea che per avere giustizia si debba farsela da sé, sia che un colpevole non deve restare impunito (e magari potersene vantare).

Probabilmente va superato l’approccio classico dell’affidamento di tutte le procedure ad un’unica sede non dovendo esistere “giurisdizioni speciali”. Tocca naturalmente ai competenti, in primis ai magistrati e agli avvocati, individuare le modalità con cui rendere celere e sicuro l’intervento in questi casi: senza far venir meno nessuna delle giuste tutele e cautele (esiste sempre la possibilità di casi creati ad arte), ma senza che questo impedisca di chiudere il caso in tempi rapidi e certi.

Bisogna che ogni vittima di stupri e la sua famiglia tocchi con mano che, per ripetere una celebre formula, c’è un giudice a Berlino, cioè esiste una autorità sicura e rapida che sanziona la prepotenza e la mette sotto controllo con la giusta punizione. Si studi come togliere il perseguimento dei reati odiosi come lo stupro dalle ordinarie filiere per affidarlo a sedi specializzate che abbiano il tempo e i mezzi di perseguirlo senza ritardi.

Poter contare su un sistema in grado di trasmettere questa autorità della legge, aiuterà poi la società a ritrovare le vie pedagogiche per mettere in guardia le persone dai rischi che si corrono in una vita sociale con freni inibitori messi in discussione (quando non arbitrariamente cancellati): rischi dai quali sarebbe saggio mettersi al riparo per averne preso consapevolezza, anche se va sempre ribadito che chi per vari motivi non riesce a farlo non fornisce alcuna giustificazione a chi di quella debolezza approfitterà commettendo un crimine che rimane senza ragioni e scusanti.

