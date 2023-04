Martedì 11 Aprile 2023, 00:10

Discutere di privacy dei personaggi pubblici equivale il più delle volte ad addentrarsi in un terreno scivoloso. Appare arduo tracciare confini certi tra il diritto alla riservatezza di chi è normalmente attenzionato dai media per i suoi ruoli istituzionali o la sua notorietà e la legittima pretesa dei cittadini di conoscerne la vita privata.

Le vicende intime di questi soggetti diventano spessissimo di dominio pubblico per due ragioni: o perché i diretti interessati le pubblicizzano, rinunciando spontaneamente a far valere la loro privacy, o perché i mezzi d’informazione spiano la loro vita dal buco della serratura, travalicando i limiti del corretto esercizio del diritto di cronaca.

Non esistono ricette per non sbagliare. Ogni situazione va valutata singolarmente sulla base della posta in gioco. Occorre chiedersi cioè se la divulgazione di particolari relativi alla vita privata di un vip possa realizzare un beneficio rilevante per il diritto dei cittadini ad essere informati, nel qual caso è da considerarsi lecita o se, per converso, essa arrechi un nocumento alla privacy del protagonista dei fatti tale da sconsigliarne la diffusione.

Un dilemma del genere si è recentemente riproposto in occasione della pubblicazione, sul settimanale Diva e donna, di alcune foto che ritraggono Paola Belloni, compagna di Elly Schlein, in compagnia della segretaria Pd, rendendo praticamente ufficiale la sua omosessualità. Questo outing la ragazza 28enne sarda, in un lungo post su Instagram, lo ha definito «un atto ingiusto» e ha aggiunto: «Io ne sono stata travolta, ma per fortuna non annichilita, perché ho una rete amicale e familiare che mi sostiene. Mi chiedo solo cosa sarebbe successo se io questa rete non l’avessi avuta».

Ma la Belloni non è l’unica ad essere finita sotto gli accecanti riflettori dei media e ad averne denunciato l’invadenza. Uno sfogo parallelo è arrivato dalla deputata di Fratelli d’Italia, Rachele Silvestri, costretta addirittura a fare il test di paternità per suo figlio di soli tre mesi al fine di smontare le insinuazioni che le attribuivano una relazione sentimentale con un esponente del partito meloniano.

Alcuni rumors insinuavano che il padre del bimbo non fosse l’attuale compagno della deputata, bensì quel politico. E lei, in una lettera al Corriere della Sera, ha spiegato di aver deciso di rendere pubblica la storia per tutelare suo figlio e «Fabio, legittimo papà e mio amato compagno».

In entrambi i casi è stata comunicata a mezzo stampa l’intimità affettiva di una donna. Nel primo caso si tratta di una relazione in essere, ma mai ufficializzata, nel senso che la Belloni è sempre stata ben distante dai radar mediatici.

Nel secondo caso abbiamo a che fare con una becera maldicenza, una chiacchiera smentita seccamente dall’interessata e che ha addirittura coinvolto indirettamente un neonato.

Tra denunce di intrusioni e smentite di pettegolezzi rimangono gli interrogativi sulla opportunità e la correttezza di rendere pubbliche queste vicende, che finiscono sovente nel tritacarne mediatico calpestando i diritti dei protagonisti e anche delle persone ad essi collegate.

Eppure alcuni principi dovrebbero essere ben chiari. I vip inevitabilmente godono di una privacy attenuata, in ragione del fatto che sono più esposti alle cronache quotidiane rispetto ai comuni cittadini. In base all’elementare principio “onori e oneri”, è giusto che i media si occupino di loro e cerchino di raccogliere ogni particolare in grado di arricchire il diritto dei cittadini ad essere informati.

Ma questo non vuol dire che i personaggi pubblici non possano mai rivendicare una tutela della loro sfera di riservatezza, tanto più nell’ambito delle preferenze sessuali, che rientrano nei dati sensibili, meritevoli di una protezione rafforzata.

Elly Schlein già nel comizio finale della campagna elettorale per il voto politico dello scorso settembre in piazza del Popolo, a Roma, aveva dichiarato la sua omosessualità («Sono una donna, amo un’altra donna e non sono una madre. Ma non per questo sono meno donna»).

Tuttavia non aveva mai svelato l’identità della sua compagna, che dunque era sconosciuta al grande pubblico prima di quelle foto rubate. Paola Belloni non ha mai fatto “coming out”, non ha mai ufficializzato il nome della sua “amica del cuore”, cioè la Schlein.

Nel resoconto giornalistico del settimanale che ha pubblicato le immagini si legge che le due viaggiano addirittura su vagoni del treno diversi, proprio per non essere paparazzate insieme. È evidente, quindi, la volontà comune di vivere la loro relazione in una sfera intima e al riparo da sguardi indiscreti.

I giornalisti hanno dunque trattato illecitamente quei dati e non avrebbero dovuto renderli pubblici. Per almeno due ragioni: il danno alla riservatezza della Belloni appare più rilevante del beneficio che noi ricaviamo apprendendo la notizia della sua relazione con la neo segretaria del Pd; inoltre, il giornalista deve garantire il rispetto dell’essenzialità dell’informazione e dunque evitare riferimenti a congiunti o altri soggetti collegati ai protagonisti dei fatti ma non interessati ai fatti, in questo caso la carriera politica della Schlein, che è l’unico elemento di innegabile rilevanza pubblica.

Nel caso dell’onorevole Silvestri, poi, la violazione della privacy si è tradotta in una vera e propria calunnia.

Occorre dunque più sobrietà da parte di certa informazione, ancor più quando la sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni istituzionali non ha alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.

