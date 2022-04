Martedì 5 Aprile 2022, 00:03

a coscienza collettiva è impressionata e commossa. Il grido di condanna per le atrocità della guerra scatenata da Putin è unanime, al netto dei deliri né-né-né (né con la Russia, né con la Nato, né con l’Ucraina) e degli estremismi di destra e di sinistra che all’indomani del dilagare delle immagini tremende di Bucha negano l’evidenza. Ma dopo tanto indignarsi, dolersi e ripetere mai più tanto orrore, la questione da vedere è quanto noi cittadini europei e italiani siamo disposti, in nome della difesa dei principi umanitari, dei valori della persona, della libertà di un popolo e della pace in Ucraina, a fare rinunce pratiche. La democrazia occidentale e i suoi stili di vita vengono chiamati a una prova di forza - vivere con meno gas, consumare meno petrolio - che mai avremmo immaginato fino a un mese fa.

Si pensava che una volta smaltita la fatica dei sacrifici da due anni di convivenza con il Covid, con le limitazioni negli spostamenti, i permessi e i green pass, il confinamento casalingo, il rispetto dei colori dell’emergenza sanitaria, la rinuncia a visitare i parenti negli ospedali, la sospensione dei funerali dei nostri cari e via dicendo, si potesse tornare alla normalità e invece no. Incombe, se si andrà a una stretta energetica per non finanziare la guerra putiniana, una stagione di privazioni personali e generali e magari di razionamenti - fai la docce più breve, ormai c’è poca acqua calda - e non è detto affatto che la società occidentale ben pasciuta e accomodata nelle abitudini, e si pensava che queste non costassero e non derivassero da un sistema commerciale interconnesso con la Russia, sia capace di affrontare e di sopportare un’economia di guerra.

Quella di cui chiaramente parla, e non da ieri, Draghi e non solo lui e che su cui proprio il premier si è espresso così: «Questo è un conflitto che riguarda tutti e siamo disposti ad ogni sacrificio purché finisca».

Ecco, commuoversi e dirsi pietosi non costa tanto. Autoridurre le proprie pratiche di vita - esempio: uso di meno la macchina perché il petrolio rischia di non bastare per tutti, finché il governo non fa nuovi contratti con nuovi Paesi fornitori - è assai più complicato da sostenere. La nostra guerra quotidiana al fianco di chi la guerra la combatte sul campo tra le bombe può magari significare il ritorno - con tutte le ovvie diversità storiche - a quelle domeniche a piedi dell’austerità anni ‘70 al tempo della crisi petrolifera. Può tradursi nella versione non macchiettistica e pseudo-alternativa della cosiddetta «decrescita felice» (meno consumi, insomma) o nel revival, ma qui non c’è il moralismo delle ideologie anti-sviluppiste da frati zoccolanti e anti-capitalisti, della sobrietà nei comportamenti.

Siamo disposti insomma, sventolando le bandierine gialle e blu e gridando No War e Free Ucraine, a privarci di una quota del nostro benessere che ci pareva intangibile quanto la kantiana «pace perpetua» che però s’è eclissata di colpo? Siamo allenati ai sacrifici per via del Covid, ma farne altri ancora e chissà per quanto tempo - visto che nessuno conosce la durata di questa guerra non lampo - è un cimento che rischia di trovarci svogliati ma speriamo di no. Perché in fondo rinunciare a qualcosa, come qualche grado di calore in meno nelle case, potrebbe rivelarsi una condizione di salvezza per i popoli dell’Occidente, se riescono a stare all’altezza della sfida che ci riguarda.

Nel caso, e ognuno secondo le proprie capacità, tutti noi dovremo ridimensionare i nostri bisogni, senza indugiare in tiepide mollezze, e diventare più frugali ma non troppo perché lo spettro della stagflazione - termine temibile che indica un corto circuito per l’economia, fatto di inflazione e stagnazione - ci fa la posta ogni volta che stringiamo la cinghia e rinunciamo a un acquisto o a un investimento.

Mica facile vivere contro la guerra e in tempo di guerra in un Paese non tanto lontano da qui. E se prima era una corsa anche un po’ fatua e modaiola all’autoriduzione energetica alla Greta Thunberg, adesso non è più il tempo di pose ma di decisioni serie. Altro che riscaldamento globale, è il riscaldamento domestico il problemaccio. Affrontarlo o evaderlo? E ancora: più biciclette e meno motori perché anche così si evitano, o si pensa di poter evitare, le morti di innocenti a Kiev e a Odessa?

Dovremo sentirci molto fortunati se la guerra l’avremo vissuta soltanto nelle bollette della luce e nel gas, in qualche brivido durante l’inverno, nei nostri polpacci da ciclisti, lungo le braccia piene di pacchi di solidarietà da inviare al popolo bombardato e sfollato o nelle varie iniziative di accoglienza che adesso prolificano con grande generosità ma chissà fino a quando se la guerra continuerò chissà quanto.

E la farina? E la pasta? Sopporteremo l’aumento dei prezzi, se serve a far trionfare il Bene e a salvare il valore universale del rispetto dell’umanità, oppure non riusciremo a sostenere i costi intimi, familiari e sociali di questo sbalzo e finiremo sotto sotto per solidarizzare sempre meno con chi si sta difendendo dall’aggressione chiedendo uno sforzo anche a noi? Siamo condannati a trovare un compromesso tra la comodità della vita quaggiù e la realtà della morte laggiù.