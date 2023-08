Martedì 1 Agosto 2023, 00:05

Carta acquisti, social card, carta famiglia, e chi più ne ha più ne metta: alzi la mano chi ci capisce qualcosa. Sono misure diverse? A cosa servono? Ma soprattutto: chi ne ha diritto? E quanto valgono? La confusione regna sovrana. Per provare a dare almeno qualche risposta (parziale) a questi interrogativi, si deve fare qualche passo indietro e arrivare innanzitutto allo scorso maggio, quando il governo Meloni introdusse una carta bonus una tantum per l’acquisto di generi alimentari. Apriti cielo: critiche a non finire da parte dell’opposizione, a volte ragionevoli a volte un po’ meno.

Va ricordato però che una cosiddetta social card, cioè un’analoga carta per gli acquisti, nel nostro ordinamento esiste già sin dal 2008, ed è stata rinnovata e riformata di anno in anno da tutti i governi che si sono succeduti. E qualche anno dopo è arrivata anche la cosiddetta Carta famiglia, dedicata alle famiglie più numerose. È davvero un peccato che con così tanti aiuti a disposizione, e con così tante risorse pubbliche impegnate, un cittadino in difficoltà debba mettersi le mani nei capelli per cercare di seguire l’introduzione di nuovi strumenti, l’aggiornamento di quelli esistenti, la sparizione di quelli temporanei. Con il rischio che l’assistenza finisca poi per premiare solo i più pazienti e non i più poveri.

La povertà non si elimina per legge, ormai è chiaro: al contrario, invece, la burocrazia aumenta sempre. Per quanto riguarda l’attuale legislatura, il problema nasce nello specifico dalla legittima scelta del governo Meloni di archiviare l’esperienza del “Reddito di cittadinanza”: una decisione subito criticata dalle opposizioni, ma che ha ovviamente anche delle ragioni, che affondano principalmente nel fallimento dello strumento come politica attiva del lavoro e nel suo ingente costo per le finanze pubbliche. Nessuno, salvo qualche politico in malafede, può pensare che un governo, di qualunque colore esso sia, non abbia a cuore le condizioni dei cittadini più deboli. Si tratta di un problema rilevante, se pensiamo che nel giro di tre anni le famiglie italiane sono state messe a dura prova prima dal covid, poi dall’inflazione e ora dai tassi d’interesse crescenti. Non solo: come notato ormai da molti, il XXI secolo si sta caratterizzando come quello in cui il morbo della povertà non risparmia nemmeno chi ha un lavoro e percepisce uno stipendio. Tuttavia, quando si mette mano agli strumenti di assistenza dello stato sociale, il rischio è quello di destabilizzare i suoi fragili equilibri. Sembra essere questo il caso delle politiche governative di contrasto alla povertà: il reddito di cittadinanza è in esaurimento, in attesa che entrino in vigore i nuovi strumenti previsti dalla Legge di bilancio.

Nel frattempo, la necessità di dare risposte immediate ai bisogni dei cittadini in difficoltà porta il governo a voler rispondere con la giusta urgenza ma anche con una certa fretta. Che è cattiva consigliera per almeno due motivi. Il primo è che interventi di questo tipo, cioè temporanei, rischiano di essere parziali, inefficaci e selettivi. Insomma, il problema della carta acquisti non è certo quello di escludere l’aceto balsamico, come sostiene qualcuno, bensì quello di escludere famiglie bisognose. Il secondo motivo è che trovare in corso d’esercizio risorse aggiuntive non è mai semplice. E questo porta a limitare la portata dell’intervento, sia in termini intensivi (l’ampiezza del bonus a disposizione, 382,5 euro) sia in termini estensivi (il numero di famiglie beneficiarie). Poco è meglio di niente, sia chiaro. E non stupisce che nei primi mesi di una riforma siano necessari aggiustamenti e correttivi. Il governo potrebbe però usare il tempo che ci separa dall’apertura della sessione di bilancio, il prossimo ottobre, per preparare una proposta organica e strutturale. Così da superare finalmente i problemi che comporta, necessariamente, l’assistenza basata sui bonus. La novità potrebbe essere quella di provare a realizzare una proposta comune, insieme all’opposizione, per dimostrare che davanti all’interesse dei cittadini più deboli, le divisioni ideologiche possono essere messe da parte. O perlomeno procedere da soli ma senza ignorare gli errori già commessi, da altri, in passato.

