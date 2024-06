Venerdì 7 Giugno 2024, 00:47

Dopo la lunga attesa, “Molto rumore per nulla”?

Forse è esagerato sostenerlo, ma avrebbe potuto essere varato un taglio meno simbolico e scontato di quei 25 punti base deciso dalla Bce (che porta i tassi di riferimento al 4,25 per cento, 4,5 e 3,75 per cento, a seconda che si tratti, nell’ordine, di operazioni di rifinanziamento principali, di rifinanziamento marginale e di depositi), pur avendo presente che il Consiglio direttivo sottolinea che persistono forti pressioni interne sui prezzi. La trasmissione sul costo dei mutui, sui finanziamenti a imprese e famiglie, sulla raccolta del risparmio da parte degli Stati sarebbe risultata ben più significativa. Ciò, non esonera dal trarre le conseguenze ai diversi livelli della pur circoscritta decisione. Nelle proiezioni, l'inflazione complessiva si colloca al 2,5 per cento in media quest’anno, al 2,2 e all'1,9 per cento nel 2025 e nel 2026: dunque, un andamento in discesa che culmina al di sotto del target del 2 per cento che la Bce è tenuta a raggiungere per il mantenimento della stabilità dei prezzi.

In sostanza, si è avvertita l'esigenza di moderare i tassi di interesse, come ha detto la presidente Christine Lagarde, sebbene con mano assai leggera. Quindi l’orientamento dell'azione monetaria resta restrittivo, pur con una lieve attenuazione, e guarda meno alla crescita e ancor meno a un raccordo tra stabilità monetaria e stabilità finanziaria. Dopo cinque trimestri di stagnazione nell'area si poteva fare di più, a maggior ragione se si considera che la Bce ha confermato la riduzione della disponibilità di titoli acquistati per l’emergenza pandemica di 7,5 miliardi in media al mese. Il futuro, insomma, resta avvolto nella completa incertezza. La velocità con cui viaggerà l’Istituto centrale, ha detto la stessa presidente Lagarde, è molto incerta, sarà un percorso a ostacoli. Proprio per queste ragioni un’azione d’impulso, chiara, solida della Banca centrale sarebbe necessaria. Invece, la Bce continuerà a decidere riunione per riunione e sarà dipendente dai dati. Nessuna funzione pro-attiva per poter influire sulle aspettative, come è nel “Dna” della politica monetaria. Che, all’opposto, nella visione "lagardiana" si fa guidare dai dati, reagendo ad essi, rinunciando a orientarli preventivamente, venendo meno così a una parte della sua ragion d'essere. È naturale che, data questa impostazione, la Lagarde rifiuti di dire qual è, a suo avviso, il tasso neutrale a cui approdare e, da un’altra angolatura, rilevi le divaricazioni dei livelli salariali tra alcuni Paesi dell’Eurozona, conseguenza del fatto che all’unificazione della moneta e della politica monetaria non è corrisposta quella economica. Vi sarebbero fior di ragioni per una revisione efficace della politica monetaria.