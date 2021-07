Giovedì 29 Luglio 2021, 01:35

L’auto europea a più velocità: non è una visione futuribile, già oggi è così. E per Bruxelles, che vorrebbe accorciare le distanze all’interno dell’Unione, certamente non è una buona notizia. In piena transizione energetica, che avrà ripercussioni importanti oltre che sul fronte economico anche su quello ambientale (e quindi sulla salute dei cittadini), è una divergenza che si dovrà sanare quanto prima, se l’obiettivo è vivere con le stesse regole e avere pari opportunità. Sia chiaro, è probabilmente prematuro lanciare allarmi insistiti, visto che l’ambizioso Green Deal proposto dalla Commissione - per entrare in vigore - dovrà ottenere il consenso di tutti. E, al momento, non si intravedono potenziali fughe in avanti da parte di partner ansiosi di marcare le distanze.

Peraltro, non guasta che attualmente al timone di Palazzo Chigi vi sia un uomo come Mario Draghi, tra i più sofisticati conoscitori delle acque mosse di Bruxelles dove gode tuttora di ampio credito, caratteristica assai utile quando si tratta di mediare. Non è infatti un mistero che le tappe fortemente ravvicinate previste da questa prima versione del Green Deal siano state ispirate da Berlino, il cui obiettivo è anzitutto impedire che Pechino prevalga nel duro confronto sull’auto elettrica.



E dunque, come riuscire ad avvicinare le due velocità che stanno segnando l’auto europea? La ricetta, tutto sommato semplice - che ha l’obiettivo di unire le case europee in un fronte compatto per competere meglio con il resto del mondo - prevede che le “frecce” rallentino e le “lumache” si diano la sveglia. Non si può certo rinunciare a lungo alle opportunità del progresso per aspettare chi ancora pensa che il futuro sia remoto. Di là delle dichiarazioni di facciata o di opportunità, i grandi costruttori la loro scelta l’hanno già fatta. Chi più chi meno, tutti quanti hanno posto entro il 2035 il loro target per la decarbonizzazione veicolare e, dopo di allora, diventerà difficile acquistare vetture che nessuno produce più. Non bastasse, sono almeno 5 o 6 anni che hanno chiuso i rubinetti degli investimenti pesanti sui propulsori endotermici, tanto da apparire ora più vetusti di quanto potrebbero essere.



Ma quali sono le grandezze che giustificano il warning sull’auto europea? Il segnale arriva dalle vendite continentali del semestre al 30 giugno. Prediamo in considerazione i 4 paesi più importanti (Germania, Regno Unito, Francia e Italia), uno dei quali è fuori dall’Ue (quindi fuori dal raggio del Green Deal) che da soli rappresentano ben oltre la metà delle immatricolazioni totali. Fra l’uno e l’altro le differenze sono profonde, a tripla cifra in percentuale. E, cosa ancora più curiosa, quelli che consegnano più auto con la spina sono anche coloro con il segno negativo più vigoroso sulle vendite totali. Vendite dunque meno esaltanti, ma strategiche se messe in rapporto a quanto accadrà tra qualche anno.



L’Italia è il Paese che ha il parco circolante più anziano e non può permettersi di allagare la differenza dal punto di vista ecologico (cosa che attualmente sta avvenendo), altrimenti fra qualche anno rischiamo di trovarci con veicoli tecnologicamente datati, impossibili da vendere nell’Unione. Uno scenario preoccupante anche dal punto di vista economico, è perciò indispensabile riportare le differenze su valori più accettabili. Sicuramente una causa di questo fenomeno è la differenza di reddito a nostro svantaggio, ma ci sono altri motivi che sono in odore di colpevolezza. Perché siamo il paese che tuttora vanta un’unica stazione di rifornimento di idrogeno (a Bolzano) contro le 100 in Francia e le oltre 150 in Germania? Per quale ragione da noi sono quasi inesistenti le colonnine elettriche ultrafast al di fuori delle città? Vale interrogarsi sul perché non si è previsto per tempo un piano organico di incentivazione statale.



Veniamo ai numeri. Da gennaio a giugno il mercato dell’auto ha perso rispetto al 2019 (lo scorso anno chiuso per lockdown) il 18,3% in Italia, il 20,9% in Francia, il 24,8% in Germania e il 28,3% in Gran Bretagna. Siamo dunque stati più bravi nella vendita tout court, ma decisamente poco previdenti se si proietta la situazione in avanti di qualche anno. Basti dire che a giugno in Germania la quota di vetture altamente elettrificate (100% a batterie o plug-in) ha sfiorato il 25% (un’auto su quattro, il 12,2% full electric, l’11,4% Phev e le emissioni medie di CO2 sono diminuite del 19% rispetto a giugno 2020), in Francia è arrivata al 18,8% (quasi una su 5), nel Regno Unito al 17,2% (qui il diesel è crollato a un misero 8%). E l’Italia? Non va male. Una crescita vertiginosa del 664,9% ma i numeri assoluti sono ancora poca cosa rispetto ai competitor: a giugno ancora meno di 1 vettura elettrica su 10, il 9,4%. Insomma, l’Italia è l’unico paese fra i “grandi” ad essere ancora in cifra singola. Non è facile ma, se non si vuole finire rapidamente in serie B, dobbiamo migliorare. Muovendoci da subito.