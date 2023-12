Domenica 24 Dicembre 2023, 00:04

Il prossimo anno vedrà l’assegnazione a Roma, secondo la candidatura proposta dal Governo, della sede dell’Autorità europea per il contrasto del riciclaggio e il finanziamento del terrorismo - Amla? Di recente, il Consiglio europeo e l’Europarlamento hanno concordato l’istituzione di tale Authority e il relativo ordinamento. Dovranno essere ora fissati i criteri per la selezione, tra le nove città concorrenti, Roma compresa, di quella che ospiterà l’Amla.

Le sedi candidate concorrenti sono Bruxelles, Dublino, Francoforte, Madrid, Parigi, Riga, Vilnius e Vienna. Si deve sperare che non vi siano, in questo specifico settore, strascichi della vicenda del Mes, anche perché Palazzo Chigi ha comunicato che questo caso è ancora aperto. E, a ben vedere, esisterebbero realistiche, pragmatiche possibilità per riaffrontarlo positivamente. Comunque, non sarebbe giusta una eventuale reazione alla vicenda in questione in un altro lontanissimo versante. L’Amla, nella suddetta azione di contrasto, ha compiti, in particolare, di coordinamento tra i soggetti operanti nel settore, di armonizzazione delle pratiche di Vigilanza, di supervisione su banche con operatività transfrontaliera. Può affermarsi come una importante istituzione europea nella prevenzione e nel contrasto dell’impiego del denaro sporco e del terrorismo per gli aspetti finanziari, fenomeni, questi, che non si possono racchiudere strettamente negli ambiti nazionali.

In Italia, Stato fondatore dell’Unione, è insediata ( a Parma ) una sola Autorità comunitaria, quella per la sicurezza alimentare. A Torino ha, invece, sede un’Agenzia europea, non con il rango di Authority, per la formazione.

È stato ricordato, anche nel recente passato, come la cultura giuridica in particolare nei fenomeni criminali indicati, le strutture nazionali esistenti, le tradizioni e l’esperienza concreta, insieme con i risultati dell’azione di contrasto a livello nazionale, costituiscano fattori fondamentali per la candidatura italiana e per la scelta di Roma con la sua centralità sotto diversi aspetti. Sono aspetti richiamati diverse volte anche dal presidente dell’Abi, Antonio Patuelli. Per di più, con la cessazione fra pochi giorni del mandato di Andrea Enria, presidente del Supervisory Board della Vigilanza unica coesistente con la Bce, sostituito dalla tedesca Claudia Buch, nessun vertice di un’Authority europea è ricoperto da un italiano, a differenza di quanto accadeva solo pochi anni fa.

Di recente, nella competizione per l’assegnazione della presidenza della Bei, la candidatura della spagnola Nadia Calvino è stata preferita a quella, con dovizia di titoli e di importanti precedenti, dell’ex Ministro dell’economia, Daniele Franco. Nonostante che fossero state date delle positive prospettive, quasi “in zona Cesarini” anziché Milano, fu preferita, per l’Agenzia europea del farmaco, Amsterdam.

È sperabile che i criteri e i requisiti che saranno decisi per valutare le candidature non costituiscano aprioristiche fotografie, ma siano fondati sull’assoluta oggettività, nella quale si è certi che la prevalenza dell’Italia si imporrebbe per merito. Alla fin fine, l’assegnazione della sede romana può essere anche il segnale del riconoscimento, non solo nello specifico campo, ma più in generale, di un ruolo dell’Italia che va al di là dei delimitati momenti di differenziazione e di contrasto. Naturalmente, se si conseguirà un risultato positivo, occorrerà tempestivamente predisporre tutte le condizioni perché l’Amla possa prontamente operare. Insomma, in questo caso agiamo in un campo nel quale l’Italia padroneggia competenze e “ambiente” in senso lato: non è, insomma, la competizione per l’Expo. Una classica valutazione per merito comparativo non potrebbe vederci soccombenti.