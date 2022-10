Domenica 9 Ottobre 2022, 00:04

Era la mattina del 9 ottobre di quarant’anni fa quando le bombe di un commando palestinese furono lanciate verso i fedeli in uscita dal Tempio Maggiore di Roma. Era un giorno di festa, la Comunità celebrava Shemini Atzeret. La preghiera in Sinagoga si concludeva con la benedizione dei bambini.

Una giornata scelta non a caso. Scelta per colpire lì dove fa più male. Quaranta feriti e una vittima, un bambino di due anni, Stefano Gaj Taché. Un bambino italiano come ha ricordato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un riconoscimento importante, che è seguito all’inserimento del piccolo Stefano e dei feriti tra le vittime italiane del terrorismo da parte del Presidente Giorgio Napolitano.

A quarant’anni di distanza siamo non solo qui a ricordare quel terribile giorno, ma anche a riflettere sull’ambiguità della natura di quell’attentato che coincide anche con le cause che lo resero possibile. Fu un antisemitismo differente da quello che l’Italia aveva conosciuto sotto le leggi razziali, nascosto dietro l’odio verso lo Stato d’Israele utile a chi voleva mal celare quello che non si poteva più dire: gli ebrei non sono italiani. Fu per questo che nel Lodo Moro, l’accordo che prevedeva un lasciapassare ai terroristi palestinesi in cambio di non colpire obiettivi italiani, i luoghi ebraici non furono inclusi. Per una larga parte dell’opinione pubblica di allora, supportata da molti partiti politici dell’epoca, gli ebrei potevano essere sacrificati e venduti.

L’attentato alla Sinagoga non fu un episodio isolato, fuori dal contesto della situazione in cui vivevano gli ebrei in Italia, ma l’apice di una campagna di odio che giunse fino al più tragico epilogo. Si crearono le condizioni affinché fosse possibile che proprio quel giorno, a differenza delle altre festività ebraiche, non fosse previsto il presidio delle forze dell’ordine al Tempio Maggiore. E ciò avvenne nonostante vi fosse stata esplicita richiesta alle autorità competenti. Le stesse condizioni che contribuirono a costruire un velo di omertà sulle responsabilità e sulle collaborazioni che resero materialmente possibile un attentato in pieno centro nella Capitale d’Italia, nonché la fuga conseguente dei terroristi.

Da quei giorni diverse cose sono cambiate e l’impegno delle massime istituzioni italiane ha contribuito a rendere giustizia alla memoria storica di quei fatti. Per questa ragione la presenza del Presidente Mattarella alla cerimonia che si svolgerà questa mattina è particolarmente gradita, perché oltre ad essere in continuità con il suo discorso inaugurale, cristallizza la piena volontà di riparare una ferita che, purtroppo, solo in parte può essere rimarginata. Nessuno potrà mai restituire Stefano alla sua famiglia, ma è possibile invece accertare la verità storica e processuale.

Non per vendetta, ma per giustizia. Perché è doveroso che la pagina più nera dell’antisemitismo della Repubblica Italiana abbia evidenza di chi uccise un bambino italiano di due anni. A molti di noi la storia di questa tragedia è nota, a quarant’anni di distanza ora è il tempo che diventi patrimonio di verità di tutti gli italiani.

*Presidente Comunità ebraica di Roma