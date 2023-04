Lunedì 24 Aprile 2023, 23:54

Perché mai, a quasi ottanta anni dal 25 aprile del 1945, il tema dell’antifascismo è ancora per noi così lacerante? Perché questo nostro passato non riesce ancora a passare? C’è una prima semplice risposta: in qualsivoglia discussione in Italia prevale, da sempre, un’accecante strumentalità politica. Le nostre tesi non si piegano mai alla storia: piuttosto obblighiamo la storia ad arrendersi alle nostre tesi. In questo caso, però, c’è anche qualcosa di più profondo. C’è una vecchia omissione storica che ancora ci condiziona, pietrificando la “querelle sull’antifascismo” su perenni contrapposizioni striscianti che poi, immancabilmente, esplodono quando la destra va al governo.

Qual è questa omissione? Credo sia corretto definirla come il “paradosso di Jalta”. Nel febbraio del 1945 Stalin aveva partecipato, nella città di Crimea, assieme a Roosevelt e Churchill, al tavolo dei vincitori della guerra. Giustamente: il tributo di sangue pagato a Stalingrado stava lì a testimoniarlo. Ma c’era un ma, grande come la stessa Unione Sovietica. E cioè il fatto che l’obbligato passaggio di Mosca dal campo dei tiranni a quello dei liberatori creava una contraddizione storica. Non poteva, infatti, essere accettata, nel giudizio sul XX secolo, alcuna differenza di valore tra i totalitarismi: tra le brune camicie tedesche macchiate di sangue ebreo e i gialli campi d’Ucraina macchiati di sangue kulako. Una contraddizione che, molti anni dopo, Norberto Bobbio riassunse in una celebre formula: «Se sicuramente ogni democratico è antifascista, non è detto che ogni antifascista sia democratico». La formula fu usata contro quella che venne chiamata “ideologia dell’antifascismo”, cioè il tentativo di occultare, in un indistinto fronte di sinistra, le pulsioni illiberali di quella parte dello schieramento antifascista che sognava di instaurare da noi un regime di tipo comunista. Con il tempo, poi, storici di vaglia, da Claudio Pavone a Giampaolo Pansa, indagarono sui tratti di “guerra civile” della resistenza italiana e anche sui crimini civili commessi da alcuni gruppi partigiani. Non dovrebbero far parte anche queste storie di una “memoria condivisa”? Del resto, il “paradosso di Jalta” si consumò in fretta. Il mondo piombò, quasi immediatamente, in un’altra guerra, stavolta “fredda”, tra i sistemi democratici e il blocco comunista. Per questo motivo l’Italia del dopoguerra fu caratterizzata, oltre che dal vittorioso antifascismo, anche da un marcato sentimento anticomunista. Ciò che fornì alla Dc e ai suoi alleati il cemento ideologico per governare a lungo. Gradualmente i comunisti italiani hanno dovuto fare i conti con questa realtà. Prima, nel ‘56, con l’invasione d’Ungheria, poi, nel ’68, con quella di Praga. E poi, definitivamente, con la celeberrima intervista di Berlinguer sulla Nato, fino alla caduta del Muro di Berlino. Ebbene, ci abbiamo messo tanti decenni per superare, tutti insieme, questo “paradosso di Jalta”. Non sembra allora il caso di tornare indietro proprio oggi, dimenticando che l’Italia, di costituzione orgogliosamente antifascista, è stata però, contemporaneamente e per fortuna, una democrazia antitotalitaria. Il fatto che a noi sia toccato in sorte il fascismo non ha in alcun modo reso strabico il nostro sguardo sull’insieme delle tragedie causate dai due totalitarismi. E non può certo renderlo oggi, proprio mentre Mosca torna a sfidare l’Occidente. Del resto da quando Gianfranco Fini ha definito il fascismo come “male assoluto” si può dire che la destra italiana abbia superato l’ultimo esame di maturità. Non ci possono essere dubbi: l’antifascismo è un valore perenne delle democrazie, perciò stesso inesorabilmente vivo. Piuttosto è l’ideologia dell’antifascismo a non aver più ragione di esistere: essa infatti impedisce ancora oggi, alla destra e alla sinistra di coltivare una memoria condivisa, antitotalitaria appunto. Se avremo la capacità di far nostra questa distinzione tra l’antifascismo e la sua ideologia, in quel momento, e solo in quel momento, saremo pronti per la tanto agognata “pacificazione nazionale”. In realtà ci saremmo già dovuti arrivare da decenni, eppure siamo ancora lontani dal traguardo. Forse dipende dal nostro carattere. Umberto Saba annotava come, da Romolo e Remo in poi, la nostra vocazione più intima è alla guerra civile, al fratricidio mai al parricidio. Siamo, cioè, più inclini alla perenne vendetta intestina piuttosto che al comune lavacro del passato. Ma continuare ad alimentare la memoria vendicativa non ci porterà da nessuna parte. Perciò è urgente rimuovere qualsiasi omissione e strumentalità. Magari cominciando proprio da questo 25 aprile.