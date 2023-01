Mercoledì 4 Gennaio 2023, 00:07

Nasce un caso per l’alta velocità che dovrà collegare Salerno a Reggio Calabria? Nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) nel quale è compreso il progetto della realizzazione del relativo tracciato, definito in vigenza del precedente Governo, la nuova linea ferroviaria non sfrutta quella tirrenica, “secolare”, ma si proietta per le aree interne per ripiegare sulla costa solo in un tratto molto avanzato. Secondo un nucleo di critici della soluzione prescelta - molto ferrati in materia con il concorso di alcuni specialisti - e in presenza di un’ampia insoddisfazione degli abitanti delle località che così sono trascurate, in questo modo si abbandona un percorso consolidato e si tralascia di servire centri e popolazioni ben più numerosi di quelli attraversati dall’opzione accolta.

Si omette altresì di tenere in adeguato conto i flussi turistici che interessano il territorio da Salerno in giù, con località quali quelle della costa cilentana a cominciare da Agropoli, quindi Velia - l’antica Elea, dove con Parmenide e Zenone è nato il pensiero occidentale - Palinuro, Camerota: un’ampia zona ricca di storia e di bellezze naturali che ricade nel Parco del Cilento il quale si colloca tra i primi a livello nazionale. Finora non è stata data una valida spiegazione della scelta alternativa. Il settore delle imprese minori, più in generale delle iniziative economiche che si sviluppano nell’area, insieme con il settore delle professioni, ne risultano sfavoriti. Quanto ad essa abbiano eventualmente contribuito convergenze di vario tipo e “do ut des” è azzardato dire, anche se vi è chi comincia ad affrontare questo tema. Non è chiaro, poi, quale sia stato il ruolo delle istituzioni direttamente o indirettamente competenti nella materia.

E’ da presumere, però, che se si affronta un problema di questo tipo, per rinunciare al potenziamento della linea già esistente - scelta fatta in altre parti del territorio nazionale per casi assimilabili - debbono sussistere fior di motivazioni di diverso tipo con valutazioni altamente specialistiche che, per esempio, siano arrivate alla conclusione dell’impossibilità di trasformare la linea tirrenica: diversamente, sarebbe stata un’opzione diseconomica, rischiosa sotto il profilo della sicurezza, particolarmente onerosa, densa di altre complicazioni, e così via elencando, per arrivare a superare i vantaggi della “tirrenica” che a tutti appaiono esistenti “a colpo d’occhio”.

Ma veramente le cose stanno così? Effettivamente non era preferibile il ricorso alla trasformazione della “storica” linea esistente? Sia chiaro: non è una competizione, questa, tra “campanili” o tra esclusivismi, non è, ricorrendo all’inverso di una nota espressione, il voler sostenere, con riferimento all’alta velocità, della quale sono conosciuti i “pro”, ma non dimenticati pure i “contra”, sostenere che determinate iniziative siano da realizzare “solo nel mio giardino”. Occorre, invece, far conoscere le motivazioni, informare l’opinione pubblica della valutazione comparativa che si spera sia stata fatta e delle ragioni del merito attribuito al progetto della linea interna sotto tutti i diversi profili.

Spetta agli organi competenti questo dovere di “accountability” a maggior ragione per i diffusi dissensi nei confronti della scelta praticata. Il nuovo Governo, per la parte che gli compete, è nella condizione migliore per farlo, considerato che si tratta di una decisione che eredita. Ma vi è di più: poiché non è da escludere che una revisione del Pnrr, sia pure limitata e per i profili dei costi, potrebbe essere possibile d’intesa con la Commissione Ue, andrà verificato se e quali eventuali ipotesi di correzione esistano per questo progetto il quale, per di più, avrebbe, “volens nolens”, come effetto collaterale il rischio che la linea tirrenica, per un ampio tratto, diventi poi il classico “ramo secco”. Cosa che, si spera, nessuno vorrebbe o comunque nessuno dovrebbe volere.