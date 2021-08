Mercoledì 18 Agosto 2021, 00:12

Missione compiuta. Peccato che a dirlo non siano gli Stati Uniti né tanto meno la Nato. Sono i talebani, che tornano a Kabul dopo vent’anni entrando dalla porta principale. Non si presentano come conquistatori, ma come i vincitori di quel conflitto che è iniziato con la distruzione dell’Emirato Islamico nel 2001 ed è terminato con la sua ricostituzione due decenni più tardi.

E per quanto il presidente Biden possa dire che l’obiettivo dell’operazione in Afghanistan fosse la sconfitta del terrorismo internazionale, gli Stati Uniti e i Paesi occidentali questa guerra l’hanno persa. È indubbio che l’operazione Enduring Freedom, prima, e l’operazione Freedom’s Sentinel, poi, abbiano perseguito questo scopo.

Tuttavia, è altrettanto vero che entrambe si siano inserite in un contesto fortemente influenzato dallo sforzo compiuto dalla Nato per assistere il governo afghano nel creare le condizioni necessarie a poter esercitare la propria autorità su tutto il territorio nazionale. Ci si è fatti promotori della creazione di una Forza Armata titolata a proteggere la stabilità di un governo centrale che potesse superare le divisioni etniche ed essere riconosciuto come autorità nazionale.

Forse non era nei piani iniziali fare nation-building in Afghanistan, ma la storia racconta una versione differente dei fatti.

E così l’Occidente non solo non ha vinto la pace, ma neppure la guerra.

Il vecchio adagio recitato dai talebani - «voi avete gli orologi, noi il tempo» - considerato dai più ormai desueto e forse anche un po’ ritrito, mai come oggi è drammaticamente attuale. Scattata l’ora del ritiro sui costosi orologi della Comunità Internazionale, il gruppo non ha dovuto far altro che aspettare l’occasione giusta per riprendersi il Paese. Il tempo, però, è trascorso anche per loro e i talebani di oggi non sono gli stessi degli Anni ’90.

Dopo così tanti anni trascorsi a combattere e ad animare l’insorgenza contro le Forze Internazionali, il gruppo è ora sicuramente più arrabbiato di quanto non lo fosse in passato. Arrabbiato con chi è stato causa della caduta del primo governo talebano, con chi ha istituito un governo sempre considerato fantoccio di interessi stranieri, con chi ha attuato in terra afghana un modello culturale contrario all’interpretazione fondamentalista della legge islamica e ha così corrotto le nuove generazioni di afghani con ideali e valori propri dell’Occidente infedele.

Ripreso il potere, i talebani sembrano avere ora tutta l’intenzione di porre rimedio a tutto questo e avviare una riforma in senso confessionale delle istituzioni e in senso integralista delle libertà civili. Una svolta integralista che potrebbe costare caro ad un Occidente che ha cercato di fare tanto per contrastare la minaccia terroristica, per poi rischiare di trovarsi ad un nuovo punto di partenza.

L’Emirato Islamico d’Afghanistan, infatti, si presenta come un nuovo territorio sconfinato pronto ad accogliere credenti fondamentalisti provenienti da ogni parte del globo. Un Paese in cui potersi incontrare, discutere, organizzarsi senza la preoccupazione di essere sorvegliati da Forze di sicurezza sospettose e attente ad un eventuale pericolo di terrorismo di matrice jihadista.

Come hanno insegnato l’esperienza di al-Qaeda e di Daesh, un’organizzazione terroristica riesce ad essere efficace e a diventare una minaccia concreta per gli obiettivi che intende colpire quando ha a disposizione un territorio dal quale poter pianificare e poi agire. Non si tratta di temere la riorganizzazione di gruppi terroristici già noti. In Afghanistan, al Qaeda è ormai una rete destrutturata, senza l’identità e la forza vitale con cui era arrivata nel Paese. Daesh, dal canto suo, è da sempre considerato una minaccia dagli stessi talebani e difficilmente troverà nuovo spazio vuoto nel quale attecchire.

Si tratta, piuttosto, di prendere consapevolezza che esiste un rischio reale che nuovi gruppi possano formarsi sotto lo sguardo disinteressato e accogliente del governo integralista dell’Emirato Islamico, il cui nome potremmo dover imparare a conoscere a nostre spese. Historia magistra vitae. Dobbiamo sperare che il ciclo non sia effettivamente chiuso e che ci sia ancora spazio e ancora tempo per evitare che questa volta la storia si ripeta.